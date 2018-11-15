Бондаренка не змогли відсторонити від посади (ФОТО)

Соснівський районний суд Черкас відхилив клопотання прокуратури Черкаської області про відсторонення міського голови Анатолія Бондаренка від виконання посадових обов’язків на час розслідування кримінальних проваджень проти нього.







Прокуратура вимагала відсторонити міського голову до завершення розгляду справ, пов’язаних із незаконним, на думку правоохоронців, проведенням сесії міськради в Каневі 22 серпня, а також із відкликанням мером позову про розірвання договору з забудовником ділянки по вул. Лісова Просіка. Прокуратура вважає, що, перебуваючи на посаді, Анатолій Бондаренко може знищити чи підробити докази у справах.

Сам же Анатолій Бондаренко вважає спробу його відсторонення політично мотивованим. Він та його адвокат переконані, що в його діях склад злочину відсутній. Жодних доказів того, що Бондаренко може переховуватися від слідства або впливати на його хід, немає.

У клопотанні прокуратурі відмовлено.

Фото з відео Вадима Комарова.