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Бондаренка не змогли відсторонити від посади (ФОТО)

15 листопада 2018, 16:00 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Соснівський районний суд Черкас відхилив клопотання прокуратури Черкаської області про відсторонення міського голови Анатолія Бондаренка від виконання посадових обов’язків на час розслідування кримінальних проваджень проти нього.

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Прокуратура вимагала відсторонити міського голову до завершення розгляду справ, пов’язаних із незаконним, на думку правоохоронців, проведенням сесії міськради в Каневі 22 серпня, а також із відкликанням мером позову про розірвання договору з забудовником ділянки по вул. Лісова Просіка. Прокуратура вважає, що, перебуваючи на посаді, Анатолій Бондаренко може знищити чи підробити докази у справах.

Сам же Анатолій Бондаренко вважає спробу його відсторонення політично мотивованим. Він та його адвокат переконані, що в його діях склад злочину відсутній. Жодних доказів того, що Бондаренко може переховуватися від слідства або впливати на його хід, немає.

У клопотанні прокуратурі відмовлено.

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Фото з відео Вадима Комарова.

Соснівський районний суд Черкас відхилив клопотання прокуратури Черкаської області про відсторонення міського голови Анатолія Бондаренка від виконання посадових обов’язків на час розслідування кримінального провадження проти нього.

Прокуратура вимагала відсторонити міського голову до завершення розгляду справи, пов’язаної із незаконним, на думку правоохоронців, проведенням сесії міськради в Каневі 22 серпня. Прокуратура вважає, що, перебуваючи на посаді, Анатолій Бондаренко може знищити чи підробити докази у справі.

Сам же Анатолій Бондаренко вважає спробу його відсторонення політично мотивованим.

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