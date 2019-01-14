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На сесії Черкаської міськради сталася штовханина за участю Нацкорпусу (ДОДАНЕ ВІДЕО)

14 січня 2019, 18:18 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Штовханина між частиною депутатів та представниками «Національного корпусу» сталася щойно після завершення сесії Черкаської міської ради.

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Усі питання, винесені на сесію, депутати проголосували пакетом. Але коли вони у гарному настрої залишали приміщення, де відбувалася сесія, дорогу їм перегородили активісти «Національного корпусу». Як заявив голова облорганізації «Нацкорпусу» Дмитро Кухарчук, депутатам слід було б не ганьбитися і відразу проголосувати також рішення про міський бюджет.

У відповідь депутат Роман Діскант пояснив, що в середу відбудеться засідання бюджетної комісії, а в четвер бюджет планують проголосувати під час нової сесії.

Дмитро Кухарчук запитав, чи гарантують депутати розгляд бюджетного питання саме в четвер. У відповідь частина депутатів, зокрема Володимир Гриценко, заявили, що голосувати під примусом не збираються, нічого гарантувати не будуть, і почали виходити із зали, намагаючись силоміць відштовхнути активістів. Це призвело до досить жорсткої штовханини.

Після втручання більш спокійних депутатів і активістів інцидент вдалося вгамувати.

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Коментарі  

 
+3 #20 Коренной житель 16.01.2019 13:27
:lol: :lol: :lol: Ой, быдлячий цирк. Даже побиться толком не могут.
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+3 #19 Фірма з переказу коштів 15.01.2019 22:06
Цитую Чигирин:
голова облорганізації «Нацкорпусу» Дмитро Кухарчук,
А що там з ремонтом хати дідуся, з яким селфився? Чи вже забув про нього?

Почякайте, ще не перерахували ям кошті за чягарин, увєлічім смєту і на рямонт дома дєда.
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+2 #18 В. Белий 15.01.2019 14:58
Цитую степан:
Цитую В. Белий:
Цитую петро:
Цитую степан:
Деградація триває. Тітушня керує депутатами. Маємо пряме грубе втручання в роботу органу місцевого самоврядування. Правоохоронців немає. Анархія. Але є такий закон: беспредел порождает беспредел. :oops:

А хто викликав поліцію?? НІХТО. То чому вона повинна втручатись??

не городіть маячні, минулий раз був повний зал поліції і шо толку???

Пепси це не та поліція яка розслідує кримінальні провадження. :sad:

Будь який працівник поліції повинен в силу своїх обовязків попередити або припинити правопорушення, а не реєструвати провадження. І там до речі не тільки патрулні були , повірте.
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+3 #17 степан 15.01.2019 14:18
Цитую В. Белий:
Цитую петро:
Цитую степан:
Деградація триває. Тітушня керує депутатами. Маємо пряме грубе втручання в роботу органу місцевого самоврядування. Правоохоронців немає. Анархія. Але є такий закон: беспредел порождает беспредел. :oops:

А хто викликав поліцію?? НІХТО. То чому вона повинна втручатись??

не городіть маячні, минулий раз був повний зал поліції і шо толку???

Пепси це не та поліція яка розслідує кримінальні провадження. :sad:
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+2 #16 В. Белий 15.01.2019 13:01
Цитую петро:
Цитую степан:
Деградація триває. Тітушня керує депутатами. Маємо пряме грубе втручання в роботу органу місцевого самоврядування. Правоохоронців немає. Анархія. Але є такий закон: беспредел порождает беспредел. :oops:

А хто викликав поліцію?? НІХТО. То чому вона повинна втручатись??

не городіть маячні, минулий раз був повний зал поліції і шо толку???
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-4 #15 петро 15.01.2019 12:44
Цитую степан:
Деградація триває. Тітушня керує депутатами. Маємо пряме грубе втручання в роботу органу місцевого самоврядування. Правоохоронців немає. Анархія. Але є такий закон: беспредел порождает беспредел. :oops:

А хто викликав поліцію?? НІХТО. То чому вона повинна втручатись??
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-4 #14 В. Белий 15.01.2019 12:39
Цитую Федор:
Где милиция посему в зале бандиты с наукорпуса всем известно что ккхарчук вор

їх не можна трогати, що не помните попередній кіпіш??
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+10 #13 Верник 15.01.2019 12:36
Цитую Чигирин:
голова облорганізації «Нацкорпусу» Дмитро Кухарчук,
А що там з ремонтом хати дідуся, з яким селфився? Чи вже забув про нього?



Ще ні, після виборів забуде)))
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+13 #12 Черкасчанин 15.01.2019 11:34
А какого полиция мышей не ловит?На каком основании Нацики приперлись на сессию?Хотелки не в счет.Вот кто-то может разложить все по полочкам так как это трактует закон?Просто интересно.
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+29 #11 Чигирин 15.01.2019 09:30
голова облорганізації «Нацкорпусу» Дмитро Кухарчук,
А що там з ремонтом хати дідуся, з яким селфився? Чи вже забув про нього?
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