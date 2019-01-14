На сесії Черкаської міськради сталася штовханина за участю Нацкорпусу (ДОДАНЕ ВІДЕО)

Усі питання, винесені на сесію, депутати проголосували пакетом. Але коли вони у гарному настрої залишали приміщення, де відбувалася сесія, дорогу їм перегородили активісти «Національного корпусу». Як заявив голова облорганізації «Нацкорпусу» Дмитро Кухарчук, депутатам слід було б не ганьбитися і відразу проголосувати також рішення про міський бюджет.
У відповідь депутат Роман Діскант пояснив, що в середу відбудеться засідання бюджетної комісії, а в четвер бюджет планують проголосувати під час нової сесії.
Дмитро Кухарчук запитав, чи гарантують депутати розгляд бюджетного питання саме в четвер. У відповідь частина депутатів, зокрема Володимир Гриценко, заявили, що голосувати під примусом не збираються, нічого гарантувати не будуть, і почали виходити із зали, намагаючись силоміць відштовхнути активістів. Це призвело до досить жорсткої штовханини.
Після втручання більш спокійних депутатів і активістів інцидент вдалося вгамувати.
Почякайте, ще не перерахували ям кошті за чягарин, увєлічім смєту і на рямонт дома дєда.
Будь який працівник поліції повинен в силу своїх обовязків попередити або припинити правопорушення, а не реєструвати провадження. І там до речі не тільки патрулні були , повірте.
Пепси це не та поліція яка розслідує кримінальні провадження.
не городіть маячні, минулий раз був повний зал поліції і шо толку???
А хто викликав поліцію?? НІХТО. То чому вона повинна втручатись??
їх не можна трогати, що не помните попередній кіпіш??
Ще ні, після виборів забуде)))
А що там з ремонтом хати дідуся, з яким селфився? Чи вже забув про нього?