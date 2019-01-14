На сесії Черкаської міськради сталася штовханина за участю Нацкорпусу (ДОДАНЕ ВІДЕО)

Штовханина між частиною депутатів та представниками «Національного корпусу» сталася щойно після завершення сесії Черкаської міської ради.







Усі питання, винесені на сесію, депутати проголосували пакетом. Але коли вони у гарному настрої залишали приміщення, де відбувалася сесія, дорогу їм перегородили активісти «Національного корпусу». Як заявив голова облорганізації «Нацкорпусу» Дмитро Кухарчук, депутатам слід було б не ганьбитися і відразу проголосувати також рішення про міський бюджет.

У відповідь депутат Роман Діскант пояснив, що в середу відбудеться засідання бюджетної комісії, а в четвер бюджет планують проголосувати під час нової сесії.

Дмитро Кухарчук запитав, чи гарантують депутати розгляд бюджетного питання саме в четвер. У відповідь частина депутатів, зокрема Володимир Гриценко, заявили, що голосувати під примусом не збираються, нічого гарантувати не будуть, і почали виходити із зали, намагаючись силоміць відштовхнути активістів. Це призвело до досить жорсткої штовханини.

Після втручання більш спокійних депутатів і активістів інцидент вдалося вгамувати.

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