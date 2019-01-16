Президент їде до Черкас: розчищають льодові тротуари і вивозять сніг (ФОТО)

Минуло півзими і за цей час на льодових тротуарах травмувалися сотні черкащан. Пішохідні доріжки не могли почистити через брак коштів, чи то техніки. Але перед візитом у Черкаси Президента України Петра Порошенка ситуація кардинально змінилася, у місті раптово почали розчищати центральні тротуари. І не просто розчищати, як це часто роблять для галочки, а так якісно, що під ногами у пішоходів нарешті засяяв омріяний асфальт, пише «Про все».

Розпочали чистити тротуари ще вчора.

На першому фото стан тротуарів у вівторок, а на другому - вже сьогодні

Глава держави приїжджає у п’ятницю, 18 січня, на відкриття пам’ятника митрополиту Василю Липківському, який встановили біля Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського.

Стан тротуарів біля Черкаського музичного училища





18 січня на відкриття пам'ятнику митрополиту Василю Липківському приїде Петро Порошенко





- До урочистих заходів у Черкасах привели у готовність техніку КП «ЧЕЛУАШ», СУБів та підприємства «ЧСУ-525». Ми працюємо за дорученням ЖКГ і розчищаємо чотири квартали від Черкаської обласної філармонії до музичного училища, - розповів директор підприємства "ЧСУ-525" Андрій Бортник.

Процес чищення черкаських тротуарів біля скверу Богдана Хмельницького

Також підприємець зауважив, що планують розчистити ще п’ять об’єктів у різних частинах міста.

Натомість у соцмережах користувачі вже почали жартувати з цього приводу. Так, громадський активіст Артур Чимерис на своїй сторінці у Faсebook написав:

"Томос все ближче до Черкас. Вже цієї п’ятниці зустічайте давно забуті конспекти та протоколи тулуба на Черкащині... Філармонія майже готова. 6 одиниць техніки - благодать. Ну і справжнє диво - працюючий шнекоротор".

реклама