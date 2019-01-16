Президент їде до Черкас: розчищають льодові тротуари і вивозять сніг (ФОТО)

Розпочали чистити тротуари ще вчора.
Глава держави приїжджає у п’ятницю, 18 січня, на відкриття пам’ятника митрополиту Василю Липківському, який встановили біля Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського.
Стан тротуарів біля Черкаського музичного училища
18 січня на відкриття пам'ятнику митрополиту Василю Липківському приїде Петро Порошенко
- До урочистих заходів у Черкасах привели у готовність техніку КП «ЧЕЛУАШ», СУБів та підприємства «ЧСУ-525». Ми працюємо за дорученням ЖКГ і розчищаємо чотири квартали від Черкаської обласної філармонії до музичного училища, - розповів директор підприємства "ЧСУ-525" Андрій Бортник.
Процес чищення черкаських тротуарів біля скверу Богдана Хмельницького
Також підприємець зауважив, що планують розчистити ще п’ять об’єктів у різних частинах міста.
Натомість у соцмережах користувачі вже почали жартувати з цього приводу. Так, громадський активіст Артур Чимерис на своїй сторінці у Faсebook написав:
"Томос все ближче до Черкас. Вже цієї п’ятниці зустічайте давно забуті конспекти та протоколи тулуба на Черкащині... Філармонія майже готова. 6 одиниць техніки - благодать. Ну і справжнє диво - працюючий шнекоротор".
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