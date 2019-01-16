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Президент їде до Черкас: розчищають льодові тротуари і вивозять сніг (ФОТО)

16 січня 2019, 16:27 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Минуло півзими і за цей час на льодових тротуарах травмувалися сотні черкащан. Пішохідні доріжки не могли почистити через брак коштів, чи то техніки. Але перед візитом у Черкаси Президента України Петра Порошенка ситуація кардинально змінилася, у місті раптово почали розчищати центральні тротуари. І не просто розчищати, як це часто роблять для галочки, а так якісно, що під ногами у пішоходів нарешті засяяв омріяний асфальт, пише «Про все».

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Розпочали чистити тротуари ще вчора.

На першому фото стан тротуарів у вівторок, а на другому - вже сьогодні

Глава держави приїжджає у п’ятницю, 18 січня, на відкриття пам’ятника митрополиту Василю Липківському, який встановили біля Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського.

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Стан тротуарів біля Черкаського музичного училища

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18 січня на відкриття пам'ятнику митрополиту Василю Липківському приїде Петро Порошенко

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- До урочистих заходів у Черкасах привели у готовність техніку КП «ЧЕЛУАШ», СУБів та підприємства «ЧСУ-525». Ми працюємо за дорученням ЖКГ і розчищаємо чотири квартали від Черкаської обласної філармонії до музичного училища, - розповів директор підприємства "ЧСУ-525" Андрій Бортник.

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Процес чищення черкаських тротуарів біля скверу Богдана Хмельницького

Також підприємець зауважив, що планують розчистити ще п’ять об’єктів у різних частинах міста.

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Натомість у соцмережах користувачі вже почали жартувати з цього приводу. Так, громадський активіст Артур Чимерис на своїй сторінці у Faсebook написав:

"Томос все ближче до Черкас. Вже цієї п’ятниці зустічайте давно забуті конспекти та протоколи тулуба на Черкащині... Філармонія майже готова. 6 одиниць техніки - благодать. Ну і справжнє диво - працюючий шнекоротор".

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Коментарі  

 
+2 #10 Гроші 17.01.2019 16:49
Після наступного снігопаду треба запросити до Черкас Гройсмана :-)
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+5 #9 ЮЗР 17.01.2019 13:49
Сраколизы хреновые 8) Теперь моршь в ЮЗР снег так же дряпать!!!
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+15 #8 Сидоренко. 17.01.2019 09:34
Заворушилися гниди. Чистити почали . А мож не треба чистити, нехай Президент походить, побачить,підсли знеться. Ціле Місто ходить, падає, ламається.А це сила силенна людей. А тут ради однієї особи за цілу зиму один раз вирішили прогнутися. Цікаво побачити реакцію чиновників потім.
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+17 #7 Вот 17.01.2019 06:30
что томос животворящий делает.
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+6 #6 Вишня 16.01.2019 23:09
Безпосередньо перед заходом особливо достойним буде дозволено вилизувати тротуари із застосуванням пахучої парфюмерії.
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+20 #5 хх 16.01.2019 21:43
він приїде на годинуі так вичищають, а коли люди ходили по льоду пів зими, то цього ніхто не бачив.
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+29 #4 Гроші 16.01.2019 18:28
А не могли б наш Гарант з Єпіфанієм почати ходу до пам'ятника Липківському від Андріївської церкви? Вони приїдуть і поїдуть, а частину Митниці від снігу б прибрали :-)
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+13 #3 Все на борьбу с Деникиным 16.01.2019 18:10
Весна в город нагрянула неожиданно. Прям посреди зимы.
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+17 #2 ЗСУ 16.01.2019 16:51
Розбудипи жо...лизів.Повилазили з берлоги.
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+15 #1 бывший 16.01.2019 16:38
Враховуючи,що в цей же день в Черкаси приїжджає блажейніший Єпіфаній гарант буде продовжувати ^носитися^ З Томосом,як будто в країні більше немає болючих тем,а куди діти перші місця по рівням корупції,смертн ості,бідності та іншим показниках якості життя. Просто нічого більше людям сказати,ганьба такому президенту.
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