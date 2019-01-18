Порошенко прибув в Черкаси

- Коли українці ходять до трьох-чотирьох церков і запитують, чи тут можна похрестити дитину, чи тут відспівають українського воїна... На такому єдність не побудуєш. Тому нам потрібна була автокефалія. Кажуть, державі не можна втручатись в церковні справи. Я погоджуюся. Не можна, особливо коли це ще й іноземна держава. Три століття вони втручались в нашу церкву. І тепер наша церква звільнилася від московського ярма. Тепер ми маємо канонічну і конституційну відповідь. Це наша автокефальна церква. Та процес не завершений. Попереду багато роботи, бо ми з вами будемо з благословіння Блаженства творити нову українську церкву, українську армію. І будемо робити все, щоб підтримати український уряд в розбудові української економіки. Єдність - це наша основа. І новопостала церква - яскравий приклад єдності наших зусиль! - заявив Президент.Він наголосив, що українці мають можливість молитися в своїй канонічній церкві.Порошенко подякував Черкащині, де 6 громад перейшло до української церкви.- Люди сміливо і впевнено роблять свій вибір, - сказав Порошенко, і всі зааплодували.При цьому Петро Олексійович заявив, що вибір кожної парафії буде захищено.- Хто схоче, залишиться в Московському патріархаті, якщо їм подобається, що там служба Божа починається з молитви за Кіріла, який присутній на раді безпеки РФ, де вирішують, як вбивати українців. Та ми – демократична держава і захищатимемо і право таких парафіян. А хто захоче перейти до української церкви, то ми вітатимемо і таке рішення, - сказав Президент.- Наголошу, що провокації з боку Москви проти автокефалії були і будуть. Їм треба протиставити наші громади, випробувати на міцність нашу єдність, - сказав Петро Порошенко. - Дехто дуже чекав, що в нас почнуть захоплювати Лавру тощо, та не дочекаються. Ми йдемо своїм шляхом, демократичним.Також Порошенко зазначив, що Україна має шлях у Євросоюз і ніхто українців більше не обдурить. Згадав головнокомандуючий і за НАТО. Цю організацію він назвав "безпекою країни".- Тисячі наших героїв віддали життя за право нам жити незалежно. Тож єдина церква, потужна армія, яка боронить нашу незалежність. Також ви можете увімкнути радіо і почути українську пісню, чого раніше не було. Розгорніть надруковані книжки. Зараз 78% книг друкуються українською, а раніше було 13%. Мова також перебуває під захистом, бо боронить наше серце. А віра боронить нашу душу. Ми єдині, і це треба демонструвати. Коли ми єдині, то непереможні. І треба єднатись заради мети - блага всіх громадян. Тому бажаю всім мира і злагоди. А головне - віри в Господа, бо Він з нами. Слава Богу і слава Україні! - патріотично завершив Президент.