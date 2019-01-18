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Привітання від міського голови
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Порошенко прибув в Черкаси

18 січня 2019, 11:49 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Президент Петро Порошенко прибув в Черкаси. Біля черкаського музучилища виставили Томос. Президент заявив про відновлення історичної справедливості, розповів про нескореність митрополита Василя Липківського. Також Президент наголосив, що єдина церква - це єдина держава.

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- Коли українці ходять до трьох-чотирьох церков і запитують, чи тут можна похрестити дитину, чи тут відспівають українського воїна... На такому єдність не побудуєш. Тому нам потрібна була автокефалія. Кажуть, державі не можна втручатись в церковні справи. Я погоджуюся. Не можна, особливо коли це ще й іноземна держава. Три століття вони втручались в нашу церкву. І тепер наша церква звільнилася від московського ярма. Тепер ми маємо канонічну і конституційну відповідь. Це наша автокефальна церква. Та процес не завершений. Попереду багато роботи, бо ми з вами будемо з благословіння Блаженства творити нову українську церкву, українську армію. І будемо робити все, щоб підтримати український уряд в розбудові української економіки. Єдність - це наша основа. І новопостала церква - яскравий приклад єдності наших зусиль! - заявив Президент.

Він наголосив, що українці мають можливість молитися в своїй канонічній церкві.

Порошенко подякував Черкащині, де 6 громад перейшло до української церкви.

- Люди сміливо і впевнено роблять свій вибір, - сказав Порошенко, і всі зааплодували.

При цьому Петро Олексійович заявив, що вибір кожної парафії буде захищено.

- Хто схоче, залишиться в Московському патріархаті, якщо їм подобається, що там служба Божа починається з молитви за Кіріла, який присутній на раді безпеки РФ, де вирішують, як вбивати українців. Та ми – демократична держава і захищатимемо і право таких парафіян. А хто захоче перейти до української церкви, то ми вітатимемо і таке рішення, - сказав Президент.

- Наголошу, що провокації з боку Москви проти автокефалії були і будуть. Їм треба протиставити наші громади, випробувати на міцність нашу єдність, - сказав Петро Порошенко. - Дехто дуже чекав, що в нас почнуть захоплювати Лавру тощо, та не дочекаються. Ми йдемо своїм шляхом, демократичним.

Також Порошенко зазначив, що Україна має шлях у Євросоюз і ніхто українців більше не обдурить. Згадав головнокомандуючий і за НАТО. Цю організацію він назвав "безпекою країни".

- Тисячі наших героїв віддали життя за право нам жити незалежно. Тож єдина церква, потужна армія, яка боронить нашу незалежність. Також ви можете увімкнути радіо і почути українську пісню, чого раніше не було. Розгорніть надруковані книжки. Зараз 78% книг друкуються українською, а раніше було 13%. Мова також перебуває під захистом, бо боронить наше серце. А віра боронить нашу душу. Ми єдині, і це треба демонструвати. Коли ми єдині, то непереможні. І треба єднатись заради мети - блага всіх громадян. Тому бажаю всім мира і злагоди. А головне - віри в Господа, бо Він з нами. Слава Богу і слава Україні! - патріотично завершив Президент.

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Коментарі  

 
-3 #8 ОПОРА 18.01.2019 12:54
Цитую Переживаю.:
Не вижу главных героев сегодняшнего торжества - Софрония и Ботнара.

Сафроній не прибув на відкриття пам.ятника нескореного митрополита Василя Липківського, розтріляного за автокефалію на той час діючою владою, А приймає нагороди,підста вляючи ци...цьки, від нинішніх царьків.Ні там ні сям. Життєвий шлях Сафронія не вартий смерті митрополита Василя Липківського. Вся його проповідь- пусті популістичні слова.
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+4 #7 глеб 18.01.2019 12:24
пшол вон с черкасс по морде получишь
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+4 #6 тыща в день 18.01.2019 12:22
Цитую Интересно:
оно такое и в жизни или только на публике.


Растрясло на ямковом ремонте. Да и вечер вчерашний прошел не даром. Водитель заднее сидение моет.
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+17 #5 тыща в день 18.01.2019 12:19
Последняя гастроль.
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+5 #4 Черкащанка 18.01.2019 12:18
Радость то какая :-x
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+2 #3 Брати Люмьєр 18.01.2019 12:16
Прибуття Порошенко.
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+7 #2 Интересно 18.01.2019 12:13
оно такое и в жизни или только на публике.
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+8 #1 Переживаю. 18.01.2019 12:05
Не вижу главных героев сегодняшнего торжества - Софрония и Ботнара.
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