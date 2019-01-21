Дільничний зі стрільбою затримав озброєного зловмисника (ФОТО, ВІДЕО)

Повідомлення про напад надійшло до офіцера поліції вночі від жительки села Конельські Хутори на Жашківщині. Поліцейський зі своїм громадським помічником переслідували нападника кілька кілометрів полем. Під час затримання зловмисник відкрив вогонь. Дільничний вистрілив у відповідь, поранив та затримав нападника.

Про це повідомляють в ГУ НП України в Черкаській області.

Сьогодні близько першої години ночі до дільничного офіцера Жашківскього відділення поліції звернулася жителька села Конельські хутори. Жінка повідомила, що до неї в будинок намагаються проникнути невідомі особи. Дільничний разом зі своїм громадським помічником направились за вказаною адресою.

На момент їх прибуття зловмисники з місця події вже зникли. В розмові з поліцейським жінка повідомила, що під час нічного відпочинку почула, як під вікном хтось ходить. Потім невідомий спробував віджати одне із пластикових вікон будинку. Жінка увімкнула світло і через вікно побачила, як хтось почав тікати.

Дільничний офіцер поліції оглянув територію і виявив сліди, що вели в поле. Ці сліди могли залишити ймовірні зловмисники. Тож поліцейський разом із помічником розпочали переслідування.

Пройшовши близько 7 кілометрів по засніженому полю, поблизу однієї з лісосмуг вони побачили чоловіка в камуфляжі. На вимогу поліцейського зупинитись чоловік здійснив постріл у бік правоохоронця. У відповідь офіцер поліції застосував спеціальний засіб травматичної дії та поранив нападника. Затриманого зловмисника передали лікарям.

У затриманого правоохоронці вилучили пістолет, набої до нього, рукавички, маску, пластикові хомути та грошові кошти.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін зазначив, що згодом поліцейські з’ясували: помешкання, на яке планувався напад, є житлом фермера, а зловмисники цілеспрямовано йшли грабувати, можливо, катувати господарів заради наживи.

«Дякую дільничному та його помічнику за затримання небезпечного злочинця, щодо інших членів групи – їх затримання є питанням часу», – зазначив В’ячеслав Аброськін.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 186 (Грабіж) частиною 2 статті 15 (Замах на злочин) частиною 1 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує всі обставини події. Триває досудове розслідування.

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