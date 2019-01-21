Поранений АТОвець показав умови користування черкаським басейном (відео)

Вадим зібрав усі довідки для відвідування басейну, але фізично дістатися плавального залу, самотужки зайти у воду і вийти з неї, хлопцеві дуже важко.
Річ у тім, що басейн не обладнаний для людей з інвалідністю. Так, там є пандуси, але вони засипані снігом, або будівельними матеріалами. У старому радянському приміщенні, де розташований басейн, вузькі проходи, які супроводжуються «гострими» сходинками, через що проїхати на візку самотужки не можливо.
- Тут незручно приймати душ, адже немає де сісти. Добре було б поставити сюди спеціальне крісло, на яке б можна було сісти, помитися, не замочивши основний візок – розповів Вадим Мазніченко.
Хлопцеві дуже подобається займатися плаванням, але найважче – це зайти у воду і вийти з неї. За кордоном у басейнах є спеціальні крісла, які буквально піднімають людину з води, де вона може пересісти в основний візок і далі пересуватися приміщенням.
- Якби тут були всі умови, то я б допомагав ветеранам з міста й області дістатися басейну, щоб вони могли користуватися своїми правами та проходити реабілітацію. Взагалі усі радянські будівлі треба перебудувати, щоб вони відповідали новим стандартам ДБН. Треба створювати комітети, у складі яких будуть люди з інвалідністю. Лише вони знають, як зробити місто комфортним для нас, - додав Вадим.
Також хлопця обурили туалети у приміщенні, адже там є сходинки, і людині на візку користуватися ними майже неможливо.
- Це ганьба! - сказав АТОвець.
Директор Центрального стадіону Юрій Гончаров зауважив, що Вадим Мазніченко до нього не звертався, тому за таку проблему вони не знають.
- Треба з ним спілкуватися, щоб знати про потреби, і звісно будемо робити що можемо, - додав директор КП «Центральний стадіон».
Заступник міського голови Юрій Ботнар запевнив, що вони працюватимуть, аби у 2019 році людям з інвалідністю було зручно плавати в басейні.
Шкода, що до цього на проблеми таких людей ніхто уваги не звертав.
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