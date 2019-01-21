Поранений АТОвець показав умови користування черкаським басейном (відео)

Вадим Мазніченко втратив руку і ногу під час мінометного обстрілу під селом Старогнатівка Донецької області. Хлопець родом із Миколаївщини, але воював у батальйоні «Черкаси», також він виступав за збірну України в «Іграх Нескорених», зараз із дружиною проживає в Черкасах. Цьогоріч міська влада зробила учасникам АТО та ООС невеликий подарунок - надала можливість безкоштовно 10 разів на місяць відвідувати басейн. Але для бійців з травмами кінцівок кожен похід туди більше нагадує нове випробування, ніж реабілітацію, адже про людей з інвалідністю в закладі ніхто не подбав. Навіть пандуси біля входу вже місяць стоять закидані снігом, пише "Про все"











Вадим зібрав усі довідки для відвідування басейну, але фізично дістатися плавального залу, самотужки зайти у воду і вийти з неї, хлопцеві дуже важко.

Річ у тім, що басейн не обладнаний для людей з інвалідністю. Так, там є пандуси, але вони засипані снігом, або будівельними матеріалами. У старому радянському приміщенні, де розташований басейн, вузькі проходи, які супроводжуються «гострими» сходинками, через що проїхати на візку самотужки не можливо.

- Тут незручно приймати душ, адже немає де сісти. Добре було б поставити сюди спеціальне крісло, на яке б можна було сісти, помитися, не замочивши основний візок – розповів Вадим Мазніченко.

Хлопцеві дуже подобається займатися плаванням, але найважче – це зайти у воду і вийти з неї. За кордоном у басейнах є спеціальні крісла, які буквально піднімають людину з води, де вона може пересісти в основний візок і далі пересуватися приміщенням.

- Якби тут були всі умови, то я б допомагав ветеранам з міста й області дістатися басейну, щоб вони могли користуватися своїми правами та проходити реабілітацію. Взагалі усі радянські будівлі треба перебудувати, щоб вони відповідали новим стандартам ДБН. Треба створювати комітети, у складі яких будуть люди з інвалідністю. Лише вони знають, як зробити місто комфортним для нас, - додав Вадим.

Також хлопця обурили туалети у приміщенні, адже там є сходинки, і людині на візку користуватися ними майже неможливо.

- Це ганьба! - сказав АТОвець.

Директор Центрального стадіону Юрій Гончаров зауважив, що Вадим Мазніченко до нього не звертався, тому за таку проблему вони не знають.

- Треба з ним спілкуватися, щоб знати про потреби, і звісно будемо робити що можемо, - додав директор КП «Центральний стадіон».

Заступник міського голови Юрій Ботнар запевнив, що вони працюватимуть, аби у 2019 році людям з інвалідністю було зручно плавати в басейні.

Шкода, що до цього на проблеми таких людей ніхто уваги не звертав.

реклама