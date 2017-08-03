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Судно з першою партією херсонських кавунів курсує по Дніпру біля Черкас

03 серпня 2017, 10:49 Новини Черкас та Черкаської області / ФОТОФАКТ
До Києва по Дніпру вперше за останні 14 років вирушила баржа з кавунами. Ця подія стала справжнім інформаційним вибухом в Україні. Буксир "Козацький" із 300 тоннами баштанних вирушив із порту в Херсоні в неділю, 30 липня.

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Станом на ранок 3 серпня судно рухається по Дніпру через Черкаську область, а саме поблизу села Червона Слобода, у напрямку столиці, передає vikka.ua. Там її урочисто зустрічатимуть представники влади, зокрема прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, завдяки перевезенню баштанних річковим транспортом вдасться зменшити завантаженість доріг та значно здешевити продукт для споживачів, інформує ВІККА.

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