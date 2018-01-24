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Шполянин складає кросворди і публікує їх на… чашках

24 січня 2018, 13:06 Новини Черкас та Черкаської області / ФОТОФАКТ

Шполянин, начальник відділу культури і туризму Шполянської РДА Анатолій Лозовий має незвичне хобі. Будучи залюбленим у музику, зокрема, українську естраду минулих років, він розробляє кросворди про наших виконавців і публікує їх на чашках. Так, з’явилися кросворди про життя і творчість Назарія Яремчука, Володимира Івасюка, Павла Дворського, Василя Зінкевича тощо. Про це інформує "Прочерк".

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20248439_304135833383259_5224077456688299040_o Всього автор кросворду замовляє по дві чашки з кросвордом про конкретну людину. До чашки додається буклет з запитаннями та відповідями. Одну чашку автор дарує тому, кому, власне, присвячена робота, а іншу залишає собі на пам'ять. Пан Анатолій каже, що вже багато чашок помандрувало до своїх власників або до їх родин.

Своїм захопленням, яким він займається більше двадцяти років, автор кросвордів популяризує українську пісню.

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Коли в нашій країні був мир і спокій, а сусідня країна була начебто дійсно дружньою, кросворди Анатолія Лозового російською мовою друкувались у восьми країнах світу, зокрема, більш двадцяти видань їх друкувало в Росії.

Сьогодні роботи Анатолія Івановича друкуються лише в Україні, і тільки рідною мовою.

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Коментарі  

 
+3 #1 Молодець! 24.01.2018 13:38
"Коли в нашій країні був мир і спокій, а сусідня країна була начебто дійсно дружньою, кросворди Анатолія Лозового російською мовою друкувались у восьми країнах світу, зокрема, більш двадцяти видань їх друкувало в Росії.Сьогодні роботи Анатолія Івановича друкуються лише в Україні, і тільки рідною мовою(С)
Молодець дядько! Мова окупанта вже нікому не потрібна, а газетам і журналам рашки пора замовляти кросворди китайською мовою ;-)
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