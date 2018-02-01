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У Смілі вчинили наругу над пам’ятником Героям Небесної Сотні

01 лютого 2018, 11:30 Новини Черкас та Черкаської області / ФОТОФАКТ

У ніч з 31 січня на 1 лютого в Смілі невідомі замалювали жовтою фарбою державний герб на пам’ятнику Героям Небесної Сотні, який встановлено на Майдані Слави в центрі міста. Монумент стоїть буквально поруч з Будинком Рад.

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Цікаво, що поглумилися над пам’ятником напередодні анонсованого мітингу з приводу відключення тепла в Смілі. Тож думки тих, хто прийшов на нього, розділилися: дехто вважали, що наругу вчинили представники «Русского мира», колишні тітушки, які їздили на антимайдан, їхні організатори і замасковані регіонали. Інші думають, що таким чином хотіли зірвати смілянам мітинг

За викликом активіста Анатолія Терещенка приїхали працівники поліції, які зафіксували цей факт.

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Коментарі  

 
+4 #1 Україну не спинити! 01.02.2018 12:00
Паскудні ватні тварі казяться від того, що їхня рашка стала світовим ізгоєм.
Хто ж їм лікар? Не крали б чужого - нікому та рашка і нах не треба була б!
А ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЇ СОТНІ - СЛАВА!!!
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