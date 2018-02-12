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У Черкасах на привокзальній площі «герой парковки» паралізував рух тролейбусів

12 лютого 2018, 10:25 Новини Черкас та Черкаської області / ФОТОФАКТ
У Черкасах біля залізничного вокзалу днями рух тролейбусів було паралізовано через водія, який неправильно припаркував свій автомобіль.

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Про це у «Фейсбуці» повідомив член громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко.

«І знову залізничний вокзал, і знову рух тролейбусів заблоковано. Черговий герой парковки, через якого рух тролейбусів на вокзалі було паралізовано», – написав пан Мироненко.

Він також додав, що неправильне паркування автомобілів на привокзальній площі Черкас – досить часте явище впродовж багатьох років. На підтвердження своїх слів він додав відеоролики. Коментатори до дописів Валерія Мироненка зауважують, що для запобігання таких ситуацій на площі необхідно зробити дорожню розмітку.

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Коментарі  

 
+6 #4 Ченчик 12.02.2018 15:04
Балачки про розмітку тут було чути ще пару років тому. І поліції( патрульній) вже мабуть надокучило розрулювати ситуації з тролейбусами на привокзальній площі, особливо вранці.
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+9 #3 Михаил 12.02.2018 14:24
Треба дати цьому водію 1 місце в нонінації "Герой парковки".Хто "за"?
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+12 #2 Дональд Трамп 12.02.2018 13:24
А где менты,лень снять номера,выписать штрафы,проколол и бы колеса на всез машинах,уверен, что больше не было бы ни одного козла ставить авто на стоянке троллейбуса.
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+28 #1 Fox 12.02.2018 10:52
поліція де? наче вони повинні таки питання вирішувати, а не соцсеті
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