У Черкасах на привокзальній площі «герой парковки» паралізував рух тролейбусів

У Черкасах біля залізничного вокзалу днями рух тролейбусів було паралізовано через водія, який неправильно припаркував свій автомобіль.





Про це у «Фейсбуці» повідомив член громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко.

«І знову залізничний вокзал, і знову рух тролейбусів заблоковано. Черговий герой парковки, через якого рух тролейбусів на вокзалі було паралізовано», – написав пан Мироненко.

Він також додав, що неправильне паркування автомобілів на привокзальній площі Черкас – досить часте явище впродовж багатьох років. На підтвердження своїх слів він додав відеоролики. Коментатори до дописів Валерія Мироненка зауважують, що для запобігання таких ситуацій на площі необхідно зробити дорожню розмітку.

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