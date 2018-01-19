У Черкасах оголошено надзвичайну ситуацію

ПРОЧЕРК

Рішення про оголошення в Черкасах надзвичайної ситуації було ухвалено щойно на засіданні місцевої комісії з питань технологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Надзвичайну ситуацію оголошено в зв’язку з повторною аварією на електромережах, яка залишила «окремі райони міста» без водопостачання.

Утворено штаб з надзвичайної ситуації. В Черкасах має бути забезпечено підвезення води в різні частини міста. В навчальних закладах має бути забезпечено використання води гарантованої якості. Буде вжито заходів для запобігання розвитку в Черкасах поширення кишкових захворювань та отруєнь.

Хоча аварія сталася близько 5 години ранку, до основного місця пориву через велику кількість снігу і падіння дерев працівники обленерго та ДСНС дістатися ще не змогли. Вони наближаються з двох сторін. При цьому з одного боку вже виявлено два пошкодження мережі, з другого – три. Одне з них усунуто. Ситуацію ускладнює й те, що налипання мокрого снігу на деревах триває, тож вони продовжують падати.

– Врахуйте умови, в яких працюють люди: суцільний ліс, сніг у впадинах висотою близько метра, а під ним – вода, – зазначив міський голова Анатолій Бондаренко.

Наразі водогін працює в аварійному режимі. Так він може протриматися ще зо п’ять годин. Енергетики обіцяють подати напругу до 17.00-18.00.

Тривають також роботи з очистки міста від снігу. Техніки і людей бракує. Як повідомив в керівник департаменту ЖКК Сергій Танюк, робити з усунення наслідків негоди в Черкасах ускладнено через те, що виконком міськради з ініціативи секретаря міськради Олександра Радуцького заборонив департаменту проводити роботи з очистки доріг і тротуарів. Сьогодні рахунки заблоковано. Розв’язати ситуацію неможливо, тому що чинного виконкому в Черкасах немає.

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