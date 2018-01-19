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У Черкасах оголошено надзвичайну ситуацію

19 січня 2018, 13:28 ПРОЧЕРК
Рішення про оголошення в Черкасах надзвичайної ситуації було ухвалено щойно на засіданні місцевої комісії з питань технологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
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Надзвичайну ситуацію оголошено в зв’язку з повторною аварією на електромережах, яка залишила «окремі райони міста» без водопостачання.

Утворено штаб з надзвичайної ситуації. В Черкасах має бути забезпечено підвезення води в різні частини міста. В навчальних закладах має бути забезпечено використання води гарантованої якості. Буде вжито заходів для запобігання розвитку в Черкасах поширення кишкових захворювань та отруєнь.

Хоча аварія сталася близько 5 години ранку, до основного місця пориву через велику кількість снігу і падіння дерев працівники обленерго та ДСНС дістатися ще не змогли. Вони наближаються з двох сторін. При цьому з одного боку вже виявлено два пошкодження мережі, з другого – три. Одне з них усунуто. Ситуацію ускладнює й те, що налипання мокрого снігу на деревах триває, тож вони продовжують падати.

– Врахуйте умови, в яких працюють люди: суцільний ліс, сніг у впадинах висотою близько метра, а під ним – вода, – зазначив міський голова Анатолій Бондаренко.

Наразі водогін працює в аварійному режимі. Так він може протриматися ще зо п’ять годин. Енергетики обіцяють подати напругу до 17.00-18.00.

Тривають також роботи з очистки міста від снігу. Техніки і людей бракує. Як повідомив в керівник департаменту ЖКК Сергій Танюк, робити з усунення наслідків негоди в Черкасах ускладнено через те, що виконком міськради з ініціативи секретаря міськради Олександра Радуцького заборонив департаменту проводити роботи з очистки доріг і тротуарів. Сьогодні рахунки заблоковано. Розв’язати ситуацію неможливо, тому що чинного виконкому в Черкасах немає.

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Коментарі  

 
+15 #13 В. Белий 19.01.2018 16:24
Мер, депутати і інша ваша ворувата шобла - ось надзвичайна ситуація
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+4 #12 невіруючий 19.01.2018 15:53
а вони й досі брешуть! зараз нема води тому, що водоканал і обленерго побили горшки. водоканал заборгував величезну суму перед обленерго, через що ті не отримують зарплат вчасно і по них тягнеться заборгованість. от керівництво обленерго і вирішило показати, хто головний! – заборонили виконувати ремонтні роботи по відновленню ліній. а для показухи – затягують роботи. вже відомо, що в понеділок (інші дані – у вівторок) буде селекторна нарада, на якій буде вирішуватися питання стосовно погашення заборгованості водоканалом. і тоді, можливо і наладиться (в свою чергу водоканал буде змушений підняти плату за користування водою).
вони чубляться, а потерпає все місто!
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+11 #11 Илон Маск 19.01.2018 14:50
Что-то обязательно надо уметь делать! Ибо как показывает сегодняшняя ситуация в городе, любые леворукие декларанты слогана "зарабатываю головой", оказались там где и ожидалось. А вытягивают их всех из этой задницы те, у кого при наличии головы, мозгов в ней, есть одна, а то и две правые руки, способные работать с ней в тандеме. И это ведь дааалеко не будущий тотальный "blackout", так просто кое-где провода пообрывало.
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+13 #10 Бабушка 19.01.2018 14:44
Ітіть-плітіть! Один!день сніг! І надзвичайна і політика і брехня на брехні!не позорьтесь! Всі ці вибрики видно здаля!
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+14 #9 Петро 19.01.2018 14:16
Мера та секретар повинні подати у відставку
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+20 #8 Ірина 19.01.2018 14:12
Радуцький й услужив усьому місту! Черкащанам треба знати своїх горе-"героїв"
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+6 #7 Коп 19.01.2018 14:04
Цитую Містянин:
Радуцький - агент ФСБ, гадить та грабує наше місто. У нас є СБУ? Чи все ним схвачено?

Ага опять россия виновата :lol:
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+27 #6 Черкащанка 19.01.2018 13:57
Радуцкий тебя весь город прокленет
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+19 #5 Марина 19.01.2018 13:49
От що значить допустити "багатіньких" до влади. Розумних вони відтіснили, а місто нехай помирає. :-x Нам потрібні такі депутати? :-x :-x
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+15 #4 Коваль 19.01.2018 13:49
Треба чи дерева на небезпечній відстані позпилювати, чи думати про прокладання мережі під землею, бо таке повторюватиметь ся час від часу.
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