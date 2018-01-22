У Черкаському РУВР знеструмлено 3 насосні станції з 9

ПРОЧЕРК

Погодні умови на Черкащині минулого тижня визначають як стихійне лихо. Його наслідки доведеться ліквідовувати ще не один день. Досі в області залишаються знеструмленими 44 населені пункти, однак поруч з тим негода вивела з ладу і об’єкти державного значення від роботи яких залежить соціально-економічна ситуація в області. До таких належать насосні станції Черкаського РУВР.

18 січня 2018 року через негоду було знеструмлено Будище-Свидівську НС №1, №2 та Вільшанську НС, а також Золотоніську НС. 21 січня енергетикам вдалося ліквідувати пориви ліній електромережі та подати напругу на Будище-Свидівську НС №2, натомість перша насосна, Вільшана та Зотоніська НС залишаються без електропостачання.

- В цих непростих умовах черговий персонал насосних станцій виконує свою роботу: розчищає під’їзди до насосних, слідкує за рівнем води у дренажних каналах, дотриманням протокольних рівнів, фіксує температуру в залі, адже від цього залежить подальше функціонування об’єктів. До того ж, існує небезпека, що в темний час доби можливе розкрадання майна, тому працівники з метою мінімального освітлення використовують акумуляторні ліхтарі, мобільні телефони, - розповідає начальник Дахнівської дільниці Володимир Кравченко.

У вихідні робоча група Черкаського РУВР здійснила об’їзд вказаних об’єктів, щоб на місці розібратися в ситуації. Ось що розповідає один із її учасників.

- Висота снігового покриву у низинах сягає 60 см і більше, спостерігається налипання мокрого снігу на гілках дерев, трапляється чимало повалених дерев. Важливо, що при зміні погодних умов аварійні дерева продовжуватимуть падати. Багато обірваних ліній 10, 6 КВт і 0,4 КВт, найскладніша ситуація на підстанціях Чехівка і Єлизаветівка. Дороги погано розчищені, тому навіть оперативні бригади «Черкасиобленерго» часто не можуть дістатися до місць пошкоджень ліній електропередач, – стверджує головний енергетик Вадим Шляхетко.

Напругу на Золотоніську насосну станцію обіцяють подати з дня на день, однак поки що вона в таких же умовах як Вільшана та Будище-Свидівська НС №1.

- Про снігопад ми були попереджені, тому максимально знизили рівень води у дренажній системі і рівень у патерні. Завдяки оперативному відкачуванню води була ліквідована загроза підвищення рівнів. Людям працювати нелегко: температура в приміщенні не вище 2-3 градусів, подекуди й нуль - гріються на вулиці біля саморобних буржуйок. Такі плити під тверде паливо дозволяють заварити чай і хоч трохи зігрітися. Та основним за таких умов залишається рух, він не дає замерзнути, – каже начальник Золотоніської НС Володимир Лисак.

Щодо обладнання, то в цих аварійних умовах проведено скидання води із системи охолодження агрегатів, щоб вона не замерзла.

Олена Башлик

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