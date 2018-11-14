Капітолій, Меморіал Лінкольна, Білий дім і рідний Шевченко, – як черкащани з Америкою знайомилися (ФОТО)

Маленьке містечко Елко, що в американському штаті Невада, за кількістю населення завбільшки з нашу черкаську Шполу, але за духом воно ближче до шахтарських робітничих міст східної України. З тією лише різницею, що у Шполі населення зменшується, а в Елко невпинно зростає. І шахти тут відіграють далеко не останню роль… Чому ви можете вразити американця, сказавши йому про кількість депутатів в Черкаській чи Шполянській міськраді? Яке негарне слово скаже американець, почувши про рівень українських зарплат? А чи здивує американця термін декретної відпустки в Україні? Про це та багато іншого я розповім в серії репортажів з Америки на сайті «Прочерк».







А тепер по порядку.











Щоб дістатися штату Невада, нашій групі черкаських журналістів довелося здолати близько 10 тисяч кілометрів, зробивши 3 пересадки і пролетівши 16 годин.

Поїздка групи черкаських журналістів в США стала можливою завдяки Rotary Club Cherkasy, який номінував нас на поїздку/професійний обмін за темою «Етика та якість репортажів», що реалізується програмою «Відкритий Світ» при конгресі США, тобто поїздку оплатили платники податків цієї країни. Словосполучення «платники податків» я вживатиму ще не раз. Бо це ті люди, та спільнота, хто визначає курс країни і хто є рушієм розвитку країни. Саме влада, поліція, пожежна служба, музеї та навіть, зрештою, приватний бізнес, має рахуватися з НИМИ – з платниками податків. Від цього відштовхується чи не кожен американець. Від цього і від… Конституції! І хоч країна, звісно, не ідеальна, має також деякі проблеми в економіці чи політичній площині, але їх легше вирішувати, зважаючи на неухильне дотримання законів громадянами. Чи чули ви, щоб високопосадовця в Україні було посаджено за грати? А в Америці є колишні губернатори, що сидять… У прямому сенсі.

Перш ніж втрапити до Америки, довелося проходити конкурс в рамках освітньої програми, заповнити безліч анкет із купою запитань. Зокрема, в мене цікавилися, чи не планую я ніяку терористичну діяльність, чи не брав у рабство людей, чи не торгував наркотиками тощо. Звісно, я відповів щиро.

Потім групою ми подавали заяву на отримання візи j1 у консульському відділі, де гуцули на старих фотографіях уздовж стін мені чимось нагадували індіанців. «Ваша віза схвалена!» – отримую невелике повідомлення на синьому аркуші.

Тепер збір речей в поїздку. Тут важливо не забути подушку під голову в дорогу, а також взяти з собою мережевий перехідник для американських розеток, щоб бути на зв’язку з рідними.

Окремої уваги заслуговує атлантичний переліт на боїнгу. Людям з хворим серцем, з перепадами тиску тощо треба підійти до цього з повною відповідальністю. Вдягти вільний одяг, багато пити рідини, вставати і час від часу ходити по салону літака протягом польоту. Детальніші поради від лікарів можна знайти в інтернеті.

Вперше дихнути американським повітрям нам вдається у Вашингтоні.

Тут нас очікує робоча зустріч і екскурсії перед розподілом групи по різних містах країни. На календарі саме 31 жовтня – Хеловін. Весела молодь у масках та багато поліцейських – це найбільше помітно на вулицях міста. Причому поліцейські вітають усіх зі святом та поводяться досить культурно.

Вже зранку нас очікує робоча зустріч в Бібліотеці конгресу: радник ради попечителів програми Джон О'Кіф каже, що життя в столиці не дає розуміння життя Америки, бо столиця завжди зациклена на собі.

«Тому треба виїжджати в регіони, знайомитися з родинами американців. Бо країна це не лише влада і столиця. Країна це всі ми, це народ», – каже Джон і група черкаських журналістів думає про майбутню тижневу поїздку за розподілом в Елко, штан Невада.

Про політичну складову дискусії в Бібліотеці конгресу буде окрема подача, тут же хотілося б зосередитися на тих пам’ятках, які відвідують гості Вашингтону.

Посеред проспекту у Вашингтоні йде велосипедна доріжка. Тобто велосипедистів тут реально поважають.

Акуратно, чисто, а деякі будівлі підозріло схожі на архітектуру в Україні. Це пов'язано з тим, що після репресій деякі архітектори тікали з країн Радянського Союзу і продовжували працювати тут, в США. Чим ближче до центру міста, тим більше національних прапорів, тут озброєні поліцейські, які тримають пальця на спусковому гачку автомата.

Тут будівлі, які я бачив на доларах та в кіно.

Що цікаво, у Вашингтоні заборона на певну висоту будівель. Правило це діє так: висота залежна від ширини вулиці. Але, звісно, є будівельники, які намагаються порушити це правило. Люди усюди як люди.

Окремої уваги заслуговують пам’ятки, про які можна й розповідати, але краще на них дивитися. Це Національна галерея мистецтв, де, крім картин, є і роботи сучасних митців.

Перехід всередині музею з одного блоку в інший

Звісно, особливу увагу привертає синій півень, який встановлений на даху будівлі. З ним чомусь сфотографуватись хочуть усі, хоч творчість Айвазовського, зізнаюся, мені таки зрозуміліша…

Меморіал Рузвельта – один з найвідоміших в Вашингтоні. Фонтани і скульптури, що показують 4 терміни його правління. Сильна духом, вольова людина. Улюбленець американців. 12 років керування країною в важкі часи....

Що цікаво, система фонтанів та нагромадження каміння – це не просто певний символізм, а ще й бажання авторів проекту поєднати сучасне з минулим, тобіж фонтани в складі пам’яток також відволікають своїм шумом води від гудіння літаків в небі. Звідси, до речі, гарно видно монумент Вашингтона, обеліск в західній частині Національної алеї. Коли вечоріє, монумент починає гарно світитися, і, зважаючи на поєднання тут води з баштою, чомусь пригадується в’їзд в Черкаси з боку дамби і наша телевежа.

Звісно, всі туристи купчаться також біля Капітолію — місцеперебування Конгресу США на Капітолійському пагорбі, біля Білого дому, сходами підіймаються до гігантського меморіалу Лінкольна, розташованого на Еспланаді в центрі міста. Меморіал був побудований на честь шістнадцятого президента США Авраама Лінкольна.

Білий дім

Завершується екскурсія досить кумедно. Невідомий злодій, поки водій автобуса ловив гав, поцупив сувенірні шоколадки. Злодій виявився єнотом, який спокійнісінько поліз після відвідин автобуса в смітник, щоб продовжити пошуки їжі.

Вже уночі черкащани добралися до пам’ятника Шевченку. Меморіал складається з бронзової статуї на гранітному постаменті, поруч із якою розміщена пам'ятна стела із рельєфом.

Над пам'ятником працювали канадський скульптор українського походження Лео Мол та архітектор Радослав Жук. Іншим монументом, що присвячений історії України в столиці США, став Меморіал жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932—1933 років, відкритий у 2015. Наразі Меморіал Тараса Шевченка та парк, що оточує його, перебувають на утриманні федерального уряду США.

Вже згодом нас чекає поїздка в Елко, де вдалося побувати 6 листопада на проміжних виборах, що проходять в Америці кожні два роки. Нагадаємо, що за результатами цих виборів губернаторами штатів у США стали двоє американців українського походження… Тож Америку й Україну поєднує багато людських зв’язків.

Далі буде…

реклама