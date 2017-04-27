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В Оршанці продемонстрували роботу прикордонного спецпідрозділу в новому тренувальному комплексі (ФОТО, ВІДЕО)

27 квітня 2017, 17:25 Максим СТЕПАНОВ Резонанс

Навчально-тренувальний комплекс та нова смуга перешкод з’явилися у Навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби ім. Ігоря Момота, що в Оршанці під Черкасами.

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Новий навчально-тренувальний комплекс призначений для підготовки фахівців із спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ – від прикордонних до поліцейських. Комплекс, який має умовну назву «Killer House», імітує одно- та двоповерхові будинки; його мета – відпрацювання затримання злочинців у приміщеннях. Кошти на облаштування навчально-тренувального комплексу – близько 7 млн грн – виділено в рамках реалізації проекту міжнародно-технічної допомоги «Стале реформування Державної прикордонної служби України», що фінансується Державним департаментом США.

Присутні на презентації перший заступник голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Василь Серватюк та заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян у своїх виступах висловили подяку за сприяння у відкритті комплексу керівникові відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Крістоферу Сміту.

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– Сьогодні ми маємо чим пишатися. Ми спільно зробили багато кроків: розгорнули таке гарне тренувальне містечко, створили прикордонний підрозділ спеціального призначення «Дозор», – зазначив пан Сміт. – Попереду в нас – ще велика дорога і багато спільних справ.

Як зазначив заступник міністра пан Троян, американці також допомагають Україні в підготовці фахівців поліцейського спецпідрозоділу «КОРД», Національної гвардії тощо. Але черкаський «Killer House» – у Держприкордонслужбі перший.

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Учасникам презентації було презентовано роботу спецпідрозділу Держприкордонслужби «Дозор» із затримання умовних злочинців, які «замкнулися в будинку».

Пан Троян дуже позитивно оцінив роботу прикордонного спецназу, хоча, за його словами, в цих питаннях він дуже вимогливий.

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– Правильне відпрацювання таких штурмів – річ дуже важлива... Адже дуже не хочеться ховати хлопців, які іноді гинуть у таких випадках, – зазначив заступник міністра.

Учасники презентації змогли поспостерігати за веденням стрільб на полігоні Оршанця та за запуском безпілотних літальних апаратів.

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Також представниками Посольства США передано Навчальному центру мобільне обладнання для фіксування радіоактивних матеріалів та спеціалізований Ford Ranger, який спеціально обладнаний для перевезення джерел іонізуючого випромінювання.

Цього ж дня в Оршанці відбулося офіційне відкриття нової смуги перешкод, облаштованої за сприяння ветеранів прикордонної служби та війни в Афганістані. Перший рекорд Оршанця у проходженні смуги перешкод цього ж дня встановив службовець центру майор Валерій Рудик.

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Як зазначив начальник Навчального центру Держприкордонслужби в Оршанці полковник Дмитро Коцеруба, наразі один із напрямків, на якому зосереджений центр, – це виконання проекту «Нове обличчя кордону» з підготовки фахівців-прикордонників із нульовою толерантністю до корупції.

Перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян та начальник Навчального центру в Оршанці Дмитро Коцеруба

– Ми навчаємо як цивільну молодь, так і тих, хто зараз виконують завдання на кордоні. Випускники проекту проходитимуть службу в аеропорту «Бориспіль» і у відділі Держприкордонслужби «Краковець» (у Львівські області, – ред.), – зазначив Дмитро Михайлович. – Навчальний процес розпочнеться з 28 травня. Цивільна молодь навчатиметься близько 4 місяців, а військовослужбовці-прикордонники – місяць. Весь персонал навчений, мотивований. Головна вимога до майбутніх прикордонників – абсолютне несприйняття корупції.

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Коментарі  

 
-2 #13 Цитата 30.04.2017 09:28
Хвалились гайдамаки, на Умань ідучи (Т.Шевченко)
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-1 #12 СОЛДАТ 29.04.2017 22:47
Цитую Hotbird:
[quote name="Hotbird"]
У Вас точно в медкнижке на первой странице большая буква "Д" написана.
Как услышали про кремль и пирожки по 3 гр,аж закидали плюсами.А я вижу так дальнейшее:вас русские прогонят как стадо немецкое по ЧервонIй площi или как в Доунбассе на 9 мая пленных.

Голубок - кацапня полонених німців через "крацную площадь" не гнала.Боялася щоб "вождь угнєтьонних" не проснувся чого доброго в своєму мавзолеі.Ну а за той парад що "скрєпоносцы" влаштували в Донецьку ми ще з ними розрахуємось,вс ьому свій час.Дивлюсь ти "фанат" кремля і пирожків, Рейхстаг штурмувати не іздив?Там було багато подібних тобі дебілоідів з медичними книжками. :-)
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-1 #11 депутат 28.04.2017 20:09
Хто це кого так затримував, навіть якщо когось одні затримають, то інші відпустять. Краще американці далиб пристрої, щоб коли поліцейський не виконує , або порушує закон, щоб його наприклад било током, може толк і бувби.
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0 #10 Hotbird 28.04.2017 18:33
Цитую Hotbird:
Взять штурмом Москву и на Красной площади пирожки кушать по 3 гривны.

У Вас точно в медкнижке на первой странице большая буква "Д" написана.
Как услышали про кремль и пирожки по 3 гр,аж закидали плюсами.А я вижу так дальнейшее:вас русские прогонят как стадо немецкое по ЧервонIй площi или как в Доунбассе на 9 мая пленных.
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+2 #9 СОЛДАТ 28.04.2017 15:44
Цитую Позитивні новини:
А тим часом у козломордих затонув розвідувальний корабель, який щось винюхував біля Босфору...
З води переляканих хасапуриків витягували рятувальники НАТО. Хоча таке г**** по ідеї не тоне.

Якби капітан того корита не пив "стєкломой" то все було-б нормально.А так в тумані сталося зіткнення з якимось скотовозом.Дебіли сер! :lol:
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+1 #8 Позитивні новини 28.04.2017 15:32
А тим часом у козломордих затонув розвідувальний корабель, який щось винюхував біля Босфору...
З води переляканих хасапуриків витягували рятувальники НАТО. Хоча таке г**** по ідеї не тоне.
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+3 #7 СОЛДАТ 28.04.2017 14:02
Цитую Зер гут!:
Чудово!
Якщо шо - зірочку з Кремля просили передать у музей в Шампані на Звенигородщині. ;-)

А із мавзолея ілліча вийшо-би непоганий громадський туалет :-)
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+3 #6 СОЛДАТ 28.04.2017 13:50
Цитую Прикордонник:
Печаль. Движение вперед есть, но очень медленно. Пока все же больше похоже на показуху и постановки

Ти на якому кордоні служиш "Прикордонник"? Мабуть на російсько-китайському,там також кажуть рух вперед є але дуже повільний :-)
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-2 #5 Прикордонник 28.04.2017 13:17
Печаль. Движение вперед есть, но очень медленно. Пока все же больше похоже на показуху и постановки
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+3 #4 Зер гут! 28.04.2017 09:54
Чудово!
Якщо шо - зірочку з Кремля просили передать у музей в Шампані на Звенигородщині. ;-)
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