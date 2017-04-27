В Оршанці продемонстрували роботу прикордонного спецпідрозділу в новому тренувальному комплексі (ФОТО, ВІДЕО)

Максим СТЕПАНОВ Резонанс

Навчально-тренувальний комплекс та нова смуга перешкод з’явилися у Навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби ім. Ігоря Момота, що в Оршанці під Черкасами.





Новий навчально-тренувальний комплекс призначений для підготовки фахівців із спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ – від прикордонних до поліцейських. Комплекс, який має умовну назву «Killer House», імітує одно- та двоповерхові будинки; його мета – відпрацювання затримання злочинців у приміщеннях. Кошти на облаштування навчально-тренувального комплексу – близько 7 млн грн – виділено в рамках реалізації проекту міжнародно-технічної допомоги «Стале реформування Державної прикордонної служби України», що фінансується Державним департаментом США.

Присутні на презентації перший заступник голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Василь Серватюк та заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян у своїх виступах висловили подяку за сприяння у відкритті комплексу керівникові відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Крістоферу Сміту.

– Сьогодні ми маємо чим пишатися. Ми спільно зробили багато кроків: розгорнули таке гарне тренувальне містечко, створили прикордонний підрозділ спеціального призначення «Дозор», – зазначив пан Сміт. – Попереду в нас – ще велика дорога і багато спільних справ.

Як зазначив заступник міністра пан Троян, американці також допомагають Україні в підготовці фахівців поліцейського спецпідрозоділу «КОРД», Національної гвардії тощо. Але черкаський «Killer House» – у Держприкордонслужбі перший.

Учасникам презентації було презентовано роботу спецпідрозділу Держприкордонслужби «Дозор» із затримання умовних злочинців, які «замкнулися в будинку».

Пан Троян дуже позитивно оцінив роботу прикордонного спецназу, хоча, за його словами, в цих питаннях він дуже вимогливий.

– Правильне відпрацювання таких штурмів – річ дуже важлива... Адже дуже не хочеться ховати хлопців, які іноді гинуть у таких випадках, – зазначив заступник міністра.

Учасники презентації змогли поспостерігати за веденням стрільб на полігоні Оршанця та за запуском безпілотних літальних апаратів.

Також представниками Посольства США передано Навчальному центру мобільне обладнання для фіксування радіоактивних матеріалів та спеціалізований Ford Ranger, який спеціально обладнаний для перевезення джерел іонізуючого випромінювання.

Цього ж дня в Оршанці відбулося офіційне відкриття нової смуги перешкод, облаштованої за сприяння ветеранів прикордонної служби та війни в Афганістані. Перший рекорд Оршанця у проходженні смуги перешкод цього ж дня встановив службовець центру майор Валерій Рудик.

Як зазначив начальник Навчального центру Держприкордонслужби в Оршанці полковник Дмитро Коцеруба, наразі один із напрямків, на якому зосереджений центр, – це виконання проекту «Нове обличчя кордону» з підготовки фахівців-прикордонників із нульовою толерантністю до корупції.

– Ми навчаємо як цивільну молодь, так і тих, хто зараз виконують завдання на кордоні. Випускники проекту проходитимуть службу в аеропорту «Бориспіль» і у відділі Держприкордонслужби «Краковець» (у Львівські області, – ред.), – зазначив Дмитро Михайлович. – Навчальний процес розпочнеться з 28 травня. Цивільна молодь навчатиметься близько 4 місяців, а військовослужбовці-прикордонники – місяць. Весь персонал навчений, мотивований. Головна вимога до майбутніх прикордонників – абсолютне несприйняття корупції.

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