Як розвивати ОТГ? Інструкція з Кіровоградщини (Інфографіка)

Артур ПРІХНО Резонанс

Новостворена об’єднана територіальна громада Черкащини з центром у Кам’янці в очікуванні призначення дати виборів голови. Нещодавно ініціатори створення громади пройшли весь шлях та відправили відповідні документи в ЦВК. Щоб повчитись, як розвивати дієздатну та успішну ОТГ, представники місцевого самоврядування Кам’янки, а також сільські голови прилеглих сіл, відправились на Кіровоградщину, в гості до Маловисківської ОТГ. Поїздка відбулась за ініціативи Асоціації міст України в рамках проекту «Пульс».

Кам’янська ОТГ з’явилась з другої спроби

Хоча ще й зарано говорити про повноцінне функціонування Кам’янської ОТГ, однак міський голова Кам’янки Володимир Тірон стверджує – ОТГ вже створена, залишилось провести вибори, обрати голову та працювати.

Саме він ініціював створення громади в Кам’янці. При чому робив це ще в 2015 році. Тоді ідею Тірона не підтримали, і всі, до кого міський голова звертався з пропозицією об’єднання, відмовляли незгодою, каже Володимир Іванович.

- Люди звертаються до міськради по допомогу, а ми не можемо допомогти. Охорона здоров’я – це районна комунальна власність, освіта – теж районна комунальна власність, соціальний захист – державна власність, яка підпорядковується РДА. І виходить парадокс – з усіх питань звертаються до нас, а ми функціонально не маємо повноважень.

За словами Володимира Тірона, однією із причин створення ОТГ стало фінансування, а точніше – складнощі, які виникають з його отриманням, коли кошти надходять до районного бюджету.

- Коли ми напрацювали багато проектів, а фінансування з району так і не отримали, то зрозуміли, що це перша ластівка, аби створити громаду. Однак позиція районної влади була незмінна, вони говорили: ми будемо останні, хто об’єднається. Хоча для мене очевидно, що за цим майбутнє.

Зрештою, у 2016 році керівники Кам’янки та двох прилеглих сіл – Юрчихи та Тимошівки дійшли згоди. А на початку літа цього року документи про добровільне об’єднання громади були відправлені до ЦВК.

Регіональний консультант з юридичних питань Асоціації міст України Олена Кулик розповідає, що Черкащина наразі є однією з найгірших областей щодо кількості ОТГ. В той час, як деякі області мають близько 30 громад, на Черкащині їх всього 10.

- Де молоді та прогресивні керівники, там і створюються об’єднані громади. Хоча на них досить часто чиниться тиск з боку районних адміністрацій, які, звісно, не хочуть втрачати владу, а тому і виступають проти об’єднання. Серед інших проблем, з якими стикаються новостворені ОТГ, можна виділити кадровий потенціал, який інколи залишає бажати кращого. А також складнощі під час формування бюджету та розподілу комунального майна, - розповідає пані Олена.

Вона також роз’яснила, що саме потрібно зробити, аби створити об’єднану територіальну громаду (детально в інфографіці).

Сусідський досвід

Аби подивитись, як функціонує одна з перших створених об’єднаних громад, кам’янчани поїхали на сусідню Кіровоградщину – завітали до Маловисківської ОТГ з центром у місті Мала Виска.

- Тут мабуть живуть щасливі люди – не знають де знаходиться міськрада, - каже по приїзду до Малої Виски Володимир Тірон, після того як кілька людей поспіль не змогли підказати напрям до адмінбудинку.

Зрештою, керівництво місцевої ОТГ кам’янчан зустріло. На зустріч з гостями із Черкащини приїхав навіть голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко.

Розповідають, Маловисківську ОТГ створили у 2015 році одними з перших, об’єднує вона 10 населених пунктів, серед яких 1 місто, 2 селища та 7 сіл. До об’єднання Маловисківський район мав у підпорядкуванні 20 сільрад.

Як не дивно, голова Кіровоградської облради дотримується думки, що в одному районі має бути одна громада. Хоча й погоджується – позитив у створенні громад є.

- Ми ні на кого не тиснули під час об’єднання. Звичайно, ніхто не хоче віддавати владу. Це природно. Потрібно мати велику толерантність, щоб піти назустріч, - сказав Олександр Чорноіваненко.

Як зазначив голова Маловисківської громади Юрій Гульдас, ОТГ створювали не завдяки, а всупереч.

- Найголовніше – це зміна системи управління на місцях. Коли ми об’єднувались, економіка міста була розвалена вкрай. Це знищено руками тих, кого призначали згори, хто прийшов, накрав та пішов. Зараз ми не владу взяли, а велику відповідальність. Ви мене поставили, ви мене і знімете. А голову РДА ви не ставили. Нам потрібно, аби люди жили так, щоб у них не було приводу скаржитись.

За словами Юрія Гульдаса, якщо до об’єднання сума власних надходжень Малої Виски складала 8 млн грн на рік, то зараз – більше 30 млн грн на рік. Серед них: єдиний податок – 5 млн грн, ПДФО – близько 20 млн грн, дохід від оренди землі – 4 млн грн, акциз – 5,5 млн грн. Всього бюджет громади з населенням 14 тисяч людей – близько 80 млн грн. Апарат міськради після створення ОТГ збільшився з 18 до 39 працівників.

Шлях до об’єднання, каже Юрій Гульдас, був непростим.

- Людей треба було завести. Коли ми приїхали у село Первомайськ розказувати про громади, до нас на зустріч прийшли троє людей. І то ті, що повз проходили. Потім, коли ми в цьому селі вперше в їх історії провели День села, вони відкрили очі: громади це й не погано. Перші ліхтарі на сонячних батареях також з’явились у селах.

Серед складнощів, за словами пана Гульдаса, були і майнові питання. Зокрема, на баланс громади не передали охорону здоров’я, районний будинок культури та бібліотеку. Однак, каже голова ОТГ, деякі з цих проблем уже вирішені.

- Нам сказали, що не передадуть будинок культури. Ну то й нехай. Його потрібно опалювати щорічно, витрачати купу коштів, щоб провести там кілька заходів. Нам вигідніше заплатити 1200 грн за оренду, провести захід і все. І нехай вони його опалюють самі. А нещодавно ми відремонтували приміщення концертного залу в школі на 300 місць.

Так, у школі, де навчається близько 650 дітей, роблять капітальний ремонт. Як стверджує директор школи Ірина Шусь, це складно було уявити до об’єднання.

- Раніше ми максимум могли випросити 30 банок фарби на рік. Зараз же, тільки актовий зал відновили більш ніж за 600 тисяч грн.

Голова ОТГ Юрій Гульдас не приховує – значну частку бюджету громади спрямовують на освіту.

Зокрема, після створення ОТГ ремонт провели і в дитячому садочку. Методист дитячих навчальних закладів Лариса Родзієвська кореспонденту «Прочерку» зізналась, раніше отримати хоча б якесь фінансування було досить проблематично.

- Гроші були, але тільки на папері. Зараз же, коли відправляємо заявку, нам у короткий проміжок часу надходять кошти.

Однак без проблем не обходиться. Не визначеною ситуація залишається з охороною здоров’я в громаді. Відповідні заклади досі фінансуються з району. В цьому голова ОТГ не бачить позитиву.

- Ми минулого року отримали на перший рівень медицини 3,5 млн грн. А чи отримали мешканці нашої громади позитивні відчуття від цих коштів? Не отримали! Я порахував, якби поділити ці кошти на всіх, то кожен житель нашої ОТГ отримав би по 300 грн. Але гроші розтали в районі, і люди не отримали жодного ефекту, - каже Юрій Гульдас.

Хоча, за його словами, є й інша сторона медалі.

- Ми хотіли створити відділ охорони здоров’я, але не вийшло. Однак, зараз іде реформа у цій галузі. Я думаю, доречно провести реформу, а потім уже створювати в місті відповідний відділ.

Ще однією проблемою Маловисківської ОТГ є фінансування пільгового проїзду. Голова ОТГ розповідає, що раніше перевізники отримували компенсацію за перевезення пільговиків. Однак, на думку керівництва громади, сума, яку перевізники отримували з бюджету, значно перевищувала їх реальні витрати.

- Вони вказували такі суми, що це треба було возити цілими днями одних пільговиків і нікого іншого, - обурюється Юрій Гульдас.

Тому громада перейшла на адресну компенсацію. Старости сіл збирають квитки у жителів та передають міськраді. Після цього пільговики отримують на картку компенсацію. Голова громади каже, люди звертались з тим, що це не зручно, адже раніше вони просто їздили безкоштовно, однак таким чином виходить економити значні суми коштів.

СВ, купе чи плацкарт?

Крім практичних порад, представники Маловисківської громади чимало говорили і на філософські теми. Зокрема, Юрій Гульдас, звертаючись до Кам’янської делегації, порівняв процес створення ОТГ із потягом.

- Ви зараз втрачаєте дуже багато. Своєю нерішучістю ви гальмуєте розвиток своїх населених пунктів. Це те саме, що з потягом. Ті, хто пройшли свій шлях першими, сядуть у місця СВ з кондиціонером, туалетом у номері і без верхніх поличок. Ті, хто трохи забарився, їхатимуть у купе, наступні ж – у плацкарті. А ті, хто будуть останніми, їхатимуть у загальному вагоні. Вороття вже немає. Всі будуть об’єднуватись. Відмінність лише у тому, що зараз новостворені громади держава підтримує і фінансує. Те, що дають зараз, через кілька років уже ніхто не дасть, - каже Гульдас.

Із власного досвіду голова громади констатує:

- Тих субвенцій, які ми отримували відразу після створення громади, цього року ми вже не отримали. Зараз суми значно менші.

Цікавою є думка керівництва Маловисківської громади щодо приєднання інших сіл.

- Ми не хочемо більше нікого приєднувати. Ті, хто відмовився, нам більше не цікавий. Вам також раджу не лаятися з тими, хто не хоче об’єднуватись, вони вам не потрібні, - порадив міському голові Кам’янки Юрій Гульдас.

Чимало він говорив і про стереотипи, які, на його думку, є неправильним розумінням наслідків створення громади.

- Інколи говорять: ось об’єднаємось – центр буде жити, а все інше помре. Ні, це далеко не так. Ми живемо як одна родина. Дякувати Богу, у нас немає розлучень і байструків. У нас в громаді немає проблем, у нас є завдання, які ми спільно намагаємось виконувати.

Також Юрій Гульдас спростував і думку про те, що після створення ОТГ закривають сільські школи.

- Жодної школи не закрили!, - наголосив він.

За словами адміністрації Маловисківської ОТГ, зараз вони працюють над питанням приваблення інвестора. Вони впевнені, чим більше людей знатимуть про їхню громаду, тим швидше великий інвестор прийде на їх землю. Працювати у цьому напрямку порадили і кам’янчанам.

Наші не гірші

Після ознайомчої поїздки на сусідню Кіровоградщину міський голова Кам’янки Володимир Тірон у коментарі «Прочерку» зізнався, думку щодо необхідності створення об’єднаної територіальної громади не змінив, а навпаки підтвердив.

- Я зрозумів, що ми на правильному шляху. Громада, з якою ми познайомились, функціонує успішно, люди задоволені, - сказав Володимир Тірон.

Експерт Олена Кулик у свою чергу зазначає, що Білозірська ОТГ на Черкащині, хоч і створена із центром у селі, а не в районному центрі, однак нічим не поступається своїй «колежанці» із Кіровоградщини.

До Білозір’я також приїздять делегації за досвідом, а секрет успіху, впевнена експерт, у тому, що громада створена однією із перших, а тому, згідно з метафорою очільника Маловисківської громади, «встигли сісти до СВ».

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