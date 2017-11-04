«Поки обласна влада не захоче, Сміла не скочить». Як у Смілі тепло вмикали

Артур ПРІХНО Резонанс

«Знов у Смілу. Я туди щодня, як на роботу…», - каже заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко, збираючись в дорогу. Там якраз збираються запустити в роботу дві котельні – майже через два тижні після початку опалювального сезону.

Проблема опалення у місті не нова. «Цій Смілі наче пороблено», - каже Сергій Овчаренко. Минулого року подібна ситуація теж виникала. Тоді, як і цього року, «вмикати тепло» в місті теж їздило обласне керівництво, і навіть сам голова ОДА Юрій Ткаченко.

«Холодні будні» для смілян стали традицією через величезні борги теплопостачального підприємства «Сміла Енергоінвест», а також через те, що міська влада просто не шукає вирішення ситуації, стверджує Овчаренко.

Черкаський журналіст Сергій Радченко красномовно описував, як гріються сміляни, у домівках яких немає тепла.

«У дитсадках дітей гріють електричними конвекторами, а ліжка для них - тими ж таки пляшками. Температура там близько 15 тепла.

У палатах місцевої медико-санітарної частини близько 10 градусів тепла. Тепло одягнені пацієнти лежать під 3-4 ковдрами. Обігрівачів не вмикають, бо світло мають лише від генераторів.

Кілька містян на час до увімкнення опалення виїхали у сусідні села до батьків. Сам в. о. міського голови Сміли Віктор Федоренко зізнається, що мерзне і він у кабінеті. Вдома ж має індивідуальне опалення».

Напередодні заступник губернатора побував на виконкомі Смілянської міськради, де вирішувалось питання щодо затвердження інвестиційної програми і тарифів для «Сміла Енергоінвест».

- Інвестиційна програма дозволяє підприємству прийти в Нафтогаз, отримати ліміти і показати, що воно із цього тарифу може платити за борги, - пояснює Сергій Овчаренко.

Члени виконкому засідали до 20 години вечора, бо не могли ніяк дійти згоди. А потім зрештою проголосували, при чому так, що зранку мали переголосувати.

- Вони прийняли тариф до кінця 2017 року. Такого не може бути. Не можна приймати тарифи тільки на частину опалювального сезону, - пояснює Овчаренко.

Він також роз’яснив, чому «Сміла Енергоінвест» попри усі свої проблеми і борги залишається ледь не єдиними рятувальним кругом для Сміли.

Справа в тому, що смілянська влада створила комунальне підприємство, яке мало б забезпечити містян теплом. Однак, для цього йому потрібно було найняти штат для обслуговування 21 котельні «Сміла Енергоінвест».

Вони навіть цього не зробили. Жодного працівника крім керівника там немає. Більш того, документи на котли їм не належать. Коли це підприємство пішло в Черкасигаз, щоб отримати ліміти на газ і оформити ліцензію, із 16 необхідних документів вони зібрали лише 4. Ніхто їм ліміти з цими документами не дасть. Але про це ніхто не думав, хоча клялись, писали листи, що все зроблять, - переповідає Овчаренко.

Наразі міська влада знаходиться в судовому процесі зі «Сміла Енергоінвест», але при цьому не потурбувались про неушкодження майна, і представники «Сміла Енергоінвест» уже встигли розібрати котельні, знявши з них плати.

Всього є 4 підприємства, які можуть надавати тепло в Смілі. «Смілапромтранс», яке по факту забезпечує 30% населення міста Сміли, - вони вчасно запустили опалення. Друге підприємство обслуговує психіатричну лікарню, дитячі садочки і кілька будинків. Це підприємство «Сміла Тепло». Воно приватне. Це підприємство працює на тирсі - альтернативна котельня. Це інвестор, який за свої гроші поставив котельні. Вони ввімкнули опалення минулого тижня. Третє підприємство – комунальне, яке існує тільки на папері і надавати тепло по факту не може. Таким чином, давати тепло може тільки «Сміла Енергоінвест», яким би воно не було, хорошим чи поганим, - розповідає Сергій Овчаренко.

Він зазначає, що логічно смілянській владі було б знайти інвестора, який поставив би замість кожної з котелень проблемного підприємства свої альтернативні котельні. Тоді б місто не залежало б від судового процесу і рішення суду щодо старих котелень «Сміла Енергоінвест».

Однак, цього не зробили і дійшло до того, що в Смілі оголосили надзвичайний стан.

«Але одне найстрашніше в цій ситуації, - інтригує Сергій Овчаренко. – Знаєте, що було в Алчевську? Там просто забули спустити воду і порвало труби… Коли вчора на виконкомі згадали про те, чи спустили ж у Смілі воду, прозвучала фраза: «ой»…

Заступник голови ОДА, обурений діями місцевої влади, навіть звернувся до правоохоронних органів, щоб ті перевірили діяльність перших осіб Сміли.

- Я подав звернення до прокурора Черкаської області, до начальника національної поліції про бездіяльність посадових осіб і додав повний пакет документів.

По приїзду заступника губернатора в Смілу, там його вже чекають представники «Сміла Енергоінвест» та начальник управління ЖКГ області Сергій Демиденко. Останній зізнається – у нього в Смілі мерзне мама.

-На яку котельню спочатку їдемо?, - питає Сергій Овчаренко представника «Сміла Енергоінвест».

- На 11-ту. Федоренко (в. о. міського голови Сміли) сказав, що там котел гарніший.

Зрештою, поїхали на 16-ту. Саме ці дві котельні розпочали свою роботу, інші ж чекатимуть, поки на місце повернуть необхідні деталі і, за словами Овчаренка, мають запрацювати вже протягом тижня.

Заступник директора з юридичних питань ТОВ «Сміла Енергоінвест» Ілля Шуліка, прибувши на котельню, розповідає:

- Ця котельня найбільш складна по запуску. Труба вузька і висока. Її спочатку потрібно гарно прогріти.

Зрештою котельню запускають, із труби посунув чорний дим.

- Слава Богу, - шепоче Сергій Овчаренко.

Поруч дитячий садок. Його директорка після тривалих вмовлянь підходить до скупчення чиновників і журналістів.

-Цілий день дивимось на ту трубу, чекаєм…, - каже жінка.

За її словами, у приміщенні садочку 11-12 градусів тепла.

- Для дітей проводили дискотеки, щоб зігрівались, чайок давали додатково.

Парадокс, але місцева влада себе винною у ситуації із затримкою опалення не вважає.

Заступник міського голови Олександр Рижанич розповідає:

- Підприємство «Сміла Енергоінвест» не могло запустити котельні, бо НАК Нафтогаз не давав ліміти, адже в них була велика заборгованість. Вони хотіли, щоб міська влада дала гарантію на їхні борги. «Енергоінвест» вирішив це питання, вони заключили і будуть заключати угоди і отримувати номінації без міської ради.

Чи вважаєте ви що в затримці опалення в місті є вина влади? – питання автора статті слід виділяти чорним щоб понятно було

- Ні, ми не вважємо, тому що у нас є перемога, бо немає цих боргів. Нам «Енергоінвест» пообіцяв, що гаситиме ці борги самостійно.

В. о. міського голови Сміли Віктор Федоренко у ситуації, що склалась також бачить «перемогу».

- Ми хотіли запустити комунальне підприємство, а потім зрозуміли, що в нас не вийде… Але вина не наша, не директора комунального підприємства, а тому що Черкасигаз не міг надати ліцензії на дві компанії, бо в них зі «Сміла Енергоінвест» договір до 2018 року. До того ж ми дізнались, що вони познімали совї плати. Коли ми дізнались, що ці плати зможемо отримати тільки через два місяці, то ми не хотіли зробити другий Алчевськ. Так, ми добились того, що Сміла прозвучала на всіх телеканалах, ситуація дійшла до Прем’єр-міністра, до президента… Але ці борги ми поклали на плечі «Енергоінвеста».

Відзначимо, напередодні Віктор Федоренко зробив гучну заяву, сказавши, що подасть у відставку, щойно у Смілі зявиться тепло.

Зрештою, приблизно за тиждень смілянам обіцяють тепло у кожній домівці. А вони тим часом навіть не вірять у диво:

- Це що, котельню ввімкнули, - питає одна жіночка в іншої.

- Так!

- І що, не відключать більше?

- Не знаю…

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