Вітівчани підтримали будівництво пташників – у селі пройшли емоційні громадські слухання

Олена ВІТЕР Резонанс

Цієї суботи у селі Вітово, що на Чигиринщині, відбулися громадські слухання стосовно проекту будівництва холдингом «МХП» в адміністративних межах Рацівської сільради комплексу з утримання батьківського поголів’я птиці.

Голосування

Зареєструвалося на слухання 240 жителів села Вітово. Окрім вітівчан на захід приїхали жителі сусіднього Рацевого та з Чигирина, які налаштовані проти будівництва. Також були присутні поліція, представники «Національного корпусу» з Черкас, які пояснили, що хочуть стежити за громадським порядком. Представники ГО «Національний екологічний центр України» роздавали присутнім листівки про екологію.

Через присутність негативно налаштованих гостей у залі кілька разів здіймали галас. Та попри це учасники слухань обрали голову, склад лічильної та погоджувальної комісій.

Представник «Миронівського хлібопродукту» Ігор Лещенко презентував проект будівної документації. З його доповіді виходить, що загалом планують побудувати 10 пташників, комплекс господарських та адміністративних споруд. Такі площі дозволять утримувати близько мільйона курей.

Ігор Лещенко показує пташник

- Наголошую, ми говоримо лише про один мільйон птиці батьківського поголів’я, - говорить Ігор Лещенко та для порівняння додає, що на Вінниччині біля міста Ладижин вирощується 24 мільйони курей-бройлерів. – Уявіть масштаби, які вже є в Україні і про які ми говоримо тут, на Чигиринщині.

Він розказав про деталі проекту та відповів на питання, які впродовж місяця надійшли в сільраду та більш за все турбують селян. Зокрема, що робитимуть зі сміттям, водою та послідом на підприємстві. Усе це обіцяють вивозити у Канів, де є цехи для утилізації.

Падіжу, як зауважив Ігор Лещенко, планується лише 360 кг на день. Його теж відвозитимуть для утилізації в Канів, де працює цех із потужністю 80 тонн за добу.

Стосовно води із добавками, яку використовують для миття приміщень, то за висновками експертів це є природним добривом. Її виливатимуть на поля (а для цього потрібно всього 13 га) поблизу інших підприємств компанії. За рік приміщення, де живе батьківський молодняк, миють двічі, де решта поголів'я - один раз. Загалом на ці цілі за рік використовують 2,5 тисячі кубів води з добавками.

Коли запрацює весь комплекс, то на чигиринському підприємстві матимуть 4800 тонн курячого посліду. Це лише 2% від тієї кількості, з якою мають справу на Вінниччині, тому проблем з використанням посліду на буде, наголошує Ігор Лещенко – це органічне добриво, яке вноситься на поля підприємства «Урожай».

За словами представника «Миронівського хлібопродукту», цей проект погоджувався із архітектурною, екологічною, водною та іншими службами, представники яких були присутні під час слухань. Від них жодних зауважень не пролунало.

- Ми можемо гарантувати громаді, що цей проект буде екологічно безпечним. Маємо кілька аргументів. По-перше, ми маємо досвід, бо це не перший проект, і він базується не лише на нормах українського законодавства, а й на європейського. По-друге, птиця, яка ростиме з яйця, що з’являтиметься тут, продається не тільки в наший країни, а йде на експорт переважно у країни Європи. Тому ми мусимо дотримуватися найвищих стандартів, - зауважує Лещенко.

Інвестор обіцяє створити 500 робочих місць та забезпечити рівень зарплат, як і на аналогічних підприємствах холдингу – 8-10 тисяч гривень. Також Ігор Лещенко зауважив, що «Миронівський хлібопродукт» виділяє значні кошти на розвиток тих сіл, де розташовані підприємства холдингу: вже реалізовано проектів на більш, ніж на 3 мільйони гривень, у Рацевому та Вітово. В подальшому, після згоди громади щорічно на сходках сіл будуть обиратися проекти, які допоможе втілити в життя саме ДП «Перемога Нова», підрозділ «МХП».

Усі бажаючі мали змогу висловити свою думку щодо оголошеного проекту.

Заступник голови Рацівської сільради Микола Возвишаєв навів кілька прикладів співпраці з ДП «Перемога Нова» у соціальної сфері:

- Не буду говорити про робочі місця. Ситуацію ви добре знаєте – працювати нема де. Але протягом цих двох років у Вітово освітлено 4 вулиці, у перспективі освітлення з’явиться і на Орбіті, вже готується проект. Також ДП «Перемога Нова» працює над документацією проекту із забезпечення жителів Орбіти питною водою й планує відремонтувати сільський ФАП. У Вітово чимало багатодітних сімей. Виникла потреба відкривати ще одну групу в дитячому садочку. Зрозуміло, що районний бюджет не потягне таке навантаження. До кого звертатися? Звернулися до ДП «Перемога Нова». І вони допомогли з ремонтом приміщення та власним коштом оплатили придбання меблів у нову групу.

Лариса Постригрань та Микола Возвишаєв

Опоненти у своїх виступах закликали селян не підтримувати проект. Михайло Погорішний, фермер з Рацевого, та мешканка того ж села Ніна Мартиновська говорили про екологічну небезпеку проекту та про важливість відповідально ставитися до долі наступних поколінь. Зокрема, Ніна Мартиновська наполягає, що будь-яке будівництво без затвердженого детального плану усього Чигиринського району, а не тільки частини територій, є неможливим.

На це відповів присутній на зборах голова Чигиринської районної адміністрації Володимир Клименко:

- План території району розроблений ще у 1996 році, коли усі землі не були розпайовані й належали державі. То що тепер, сидіти та нічого не будувати? Якщо так, то всі фермерські приватні господарства та їх нові споруди, потужне підприємство Нібулон, наприклад, не мають право тут бути! Кожне таке підприємство не було заплановано цим документом 20 років тому. Але куди це нас приведе? А на розробку нового плану всього району потрібно мільйони гривень, яких, звичайно, в бюджеті немає, бо наш район за рахунок податків та зборів отримує тільки 10 відсотків від потреби. Тому ми й розробляємо частину плану під окремі пропозиції інвесторів, які до нас звертаються. Нещодавно правомірність таких дій була підтверджена в судовому порядку. Ми даємо можливість інвестору розробити проект, прийти до людей на слухання, щоб вони визначилися, чи потрібно їм це, чи ні.

Представники політичних сіл з Черкас - голова обласного осередку «Національного корпусу» Дмитро Кухарчук та депутат Черкаської обласної ради Сергій Воронов - закликали вітівчан відповідально поставитися до свого вибору.

Дмитро Кухарчук

- Я вважаю, що виробництво має бути екологічно чистим. Ми чули сьогодні солодкі речі. Але попри це я хочу попросити вас: перед тим, як робитимите вибір, проаналізуйте, що відбудеться, коли ви скажете «так» чи «ні». Бо в майбутньому це вплине на ваше життя. Ви маєте визначитися, що вам важливіше: економіка, екологія чи якісь інші речі, - сказав Дмитро Кухарчук.

Виступи зустрічали або аплодисментами, або вигуками «ганьба». Були й пропозиції з боку вітівчан попросити гостей залишити приміщення сільського клубу, мовляв, ми до вас не їздимо на збори, тому й вам тут нема чого робити, щоб не спричиняли галасу.

Після публічних виступів голова лічильної комісії поставив питання про підтримку проекту будівництва на голосування. 237 осіб проголосували за, лише троє – проти.

Наступні слухання відбудуться вже 23 грудня в селі Рацевому, де доля проекту буде вирішена остаточно мешканцями обох сіл.

Жителька села Вітово Галина Вікторівна пояснює, чому голосувала «за».

- Нам потрібні робочі місця, щоб рідні не їздили шукати роботи в інших містах. Окрім того, це стабільний дохід. У мене є внуки, є діти, які змушені десь їхати. А я хочу, щоб вони отримували ті ж гроші тут, - говорить пані Галина.

Віктор Михайлович, мешканець Рацевого, який завітав до сусіднього села, наводить ті ж аргументи на користь:

- Не будуть їздити ні до Польщі, ні до Чехії. 500 робочих місць для села – це дуже добре, - а на питання, яка ситуація нині з працевлаштуванням, відповідає коротко, - нереально, треба тільки їхати на заробітки.

Михайло Погорішний, фермер з Рацевого, у ході свого виступу висказав протилежну думку щодо будівництва:

- Шановні вітівчани, ми жили з вами під одним дахом десятиріччями. Ми працювали з вами в одному колгоспі, то що ж таке з вами сталося? Від підняття ваших рук залежить доля усього району. Ви зараз своїм голосуванням копаєте яму для своїх дітей, внуків і майбутніх поколінь!

Голова Рацівської сільської ради Лариса Постригань переконана, щоб досягнути економічного добробуту селян потрібно створити робочі місця:

- В нас є Чигиринська аграрна компанія та кілька дрібних підприємств. Якщо ЧАК – це до ста робочих місць, то фермерські господарства – це наймані робітники за зарплату в конвертах та сезонні працівники, - говорить голова сільради. - Тому прихід інвестора, який обіцяє 500 робочих місць, для нас дуже важливий. Також підприємство взяло в оренду невелику частину земель у жителів сіл Вітово та Рацево. Із 2,3 тисяч гривень у 2015 році вартість оренди паю зросла сьогодні до 8,5 тисяч гривень. Тому фермери, звісно й проти приходу інвестора. Хочеться, щоб фермери знайшли спільну мову з компанією. Ми розуміємо, що прихід інвестора – це певні ризики для прибутків цих господарств, бо доводиться піднімати плату за оренду землі, заробітну плату. Але будь-яка конкуренція приносить лише позитивне, виграють від цього селяни.

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