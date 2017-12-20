Аграрники підбили підсумки року і визначилися з подальшими цілями

Марина БІЛЕЦЬКА Резонанс

Обговорити результати річної роботи на Черкащині та намітити напрямки діяльності в наступному році зібралися представники обласної організації Аграрної партії України. На захід, який відбувся 16 грудня у залі Золотоніського міського будинку культури, зібралися делегати з Канівського, Драбівського, Чорнобаївського, Золотоніського районів та міста Золотоноша. На зібрання були запрошені керівники підприємств та організацій міста і району, державних установ, сільські голови, приватні підприємці. А також, представники ГО «Золотоніська спілка учасників АТО та волонтерів», фермери, освітяни, працівники медицини і культури та футбольна команда села Антипівка у повному складі.

На початку зустрічі присутні подивилися документальний фільм про життя та політичну діяльність голови Аграрної партії України Віталія Скоцика.

З доповіддю «Про діяльність Черкаської обласної партійної організації АПУ та її основні завдання на 2018 рік» виступив її голова Віктор Полозов. Він, зокрема, зазначив, що результати нещодавніх виборів до об`єднаних територіальних громад свідчать про велику підтримку партії аграріїв простим народом. На Черкащині представники цієї політичної сили взяли участь у виборах до 14 ОТГ і всього на один відсоток поступилися перемогою «Батьківщині». 49 членів обласної організації стали депутатами новостворених територіальних громад. Ще рік тому на Черкащині було лише 44 первинні осередки Аграрної партії, а сьогодні їх вже 160. Ряди аграріїв області поповнили 1200 нових членів. У Золотоніському районі, наприклад, ще весною було 3 осередки цієї політичної сили, а тепер їх вже 15.

З перших днів 2017 року обласна організація проводила активну діяльність з відновлення роботи районних та міських осередків Аграрної партії на Черкащині. Особлива увага була направлена на формування Канівської районної організації, яку очолив один з кращих фермерів цього регіону Микола Бабич, а керівником штабу стала Галина Москаленко. Вже у квітні Аграрна партія здобула перемогу на виборах до Степанецької ОТГ. 9 кандидатів-аграріїв стали її депутатами, ще 3 – депутатами Ротмистрівської ОТГ. Саме 30 квітня Аграрна партія України посіла 3 місце у виборах до об`єднаних громад. Проте, як наголосив доповідач, потрібно ще багато працювати у цьому напрямку у Корсунь-Шевченківському, Лисянському, Смілянському районах та в містах Черкаси, Умань, Ватутіне.

Восени минулого року Аграрна партія Черкащини взяла активну участь у Всеукраїнському попереджувальному страйку «Повернемо гроші селу – нагодуємо Україну». Через місяць потому, на Черкащині (за ініціативи Віктора Полозова) відбувся Земельний форум за участю голови АПУ Віталія Скоцика. Головним питанням цього зібрання було: якою має стати справжня аграрна реформа. Торік, у грудні, 200 черкаських аграріїв побували на Х з`їзді партії. Надихнув на подальші звершення і весняний Всеукраїнський автопробіг на підтримку акції «Не дамо вкрасти землю». Протягом двох днів автоколона аграріїв-активістів їздила Черкащиною, зібравши десятки тисяч підписів небайдужих людей, які виступають категорично проти продажу землі. А вже у червні Аграрна партія підняла на її захист всю Україну, організувавши під стінами Верховної Ради Всеукраїнську акцію «Не дамо вкрасти землю». Участь у ній взяло понад 30 тисяч громадян.

Протягом року Аграрна партія Черкащини брала активну участь в реалізації соціальних проектів в усіх куточках області. Ось лише декілька прикладів такої роботи: проведення водогону до ФАПУ у с. Келеберда (Канівський район), спонсорування 9-го Всеукраїнського фестивалю творчості людей з інвалідністю «Дніпровські хвилі», оздоровлення школярів з Красногорівки Донецької області. А ще, допомога у проведенні ремонтів у Золотоніській гімназії та школі №1 (у тому числі - встановлення нових сучасних вікон), ремонт в Антипівській школі і закупівля для неї холодильного та спортивного обладнання. Постійна допомога хворим, малозабезпеченим та багатодітним сім`ям.

Чільне місце в діяльності Аграрної партії займає підтримка і реальна допомога захисникам нашої Батьківщини на Сході. Велику увагу приділяють аграрії і питанню духовності. Проведення опалення у Свято-Успенському соборі Золотоноші, будівництво Храму Святої Параскеви в Антипівці, допомога іншим сільським церквам – усе це конкретні факти діяльності обласної організації АПУ.

Віктор Полозов особливо відзначив той факт, що ряди аграріїв постійно поповнюються молодими силами, а це – майбутнє партії, її надія і опора. Молодіжний рух організації очолює випускник Черкаського Національного університету ім. Богдана Хмельницького Валерій Вака. За його ініціативи були створені дві молодіжні команди - КВК та футбольна.Членами обласного осередку АПУ стали і молоді спортсмени, які займаються різними видами боротьби. Усі вони досягли чималих успіхів у спорті, мають високі нагороди і радують своїх однопартійців перемогами.

Хотілося б відзначити, що доповідь прозвучала українською мовою. Це стало для Віктора Полозова своєрідним дебютом. Проте глядачі гаряче підтримали таку ініціативу і гідно оцінили старання голови бурхливими оплесками.

Своєрідним додатком до звіту обласної організації АПУ став перегляд слайдів про позитивні справи аграріїв Черкащини, озвучені диктором.

Член обласного виконавчого комітету АПУ, голова Асоціації фермерів Драбівського району Валерій Перепелиця розповів про виклики та перспективи розвитку сільського виробництва у контексті сталого розвитку сільських територій. Валерій Володимирович говорив просто і доступно: «Ми - не політики, - сказав він, - ми – прості люди і тільки вчимося робити наше життя кращим, щасливішим, хочемо жити у достатку і пишатися своєю державою. Ми багато робимо, але не завжди вміємо про це розповідати. Ми – патріоти, і наш патріотизм полягає у тому, щоб добре працювати, платити податки, берегти свою землю, виконувати Божі заповіді і залишатися, перш за все, людьми. За кожним з отих слайдів, які ми побачили, стоїть величезна робота. Ми 8 разів їздили у Верховну Раду, щоб не допустити дикого ринку з продажу землі. Не Кабмін і не Рада повинні вирішувати наболілі питання жителів сіл, а прості люди. На мою думку, саме Аграрна партія може допомогти народу втілити задуми в життя, реалізувати себе, створити такі умови, щоб молодь не тікала у міста, а залишалася в селі».

Питання об`єднання територіальних громад, перспективи їхнього розвитку та переваги, пов`язані з цим, розкрив у своєму виступі голова Степанецької ОТГ Канівського району Олександр Яременко. Він розповів про перші кроки становлення громади, яку очолює, плани на майбутнє, суттєве збільшення бюджету, на яке очікує у новому році і яке забезпечить виконання 40 програм розвитку ОТГ, прийнятих новообраними депутатами.

Наступною частиною програми було вручення квитків, які засвідчують членство в АПУ, новим аграріям (усього їх цього року 320). Ведуча заходу, головний спеціаліст обласної партійної організації Наталія Джура, від імені керівництва подякувала усім членам партії за їхню небайдужість, участь у формуванні нової держави і за довіру саме до АПУ. Віктор Полозов вручив партійні квитки та книги лідера політичної сили Віталія Скоцика «Як нам жити в епоху змін?» 32 новим членам партії аграріїв України. Приємно було бачити серед них представників різних поколінь: і молодих людей, і сивочолих ветеранів, таких, як голова первинного осередку села Маркизівка (Золотоніського району) Іван Іванович Засенко. Він – полковник у відставці, ветеран військової справи, нагороджений Орденами Червоної Зірки, за службу Батьківщині та медалями за особливі заслуги перед Україною. Завершила цю частину зустрічі спільна світлина на згадку.

Протягом усього часу проведення заходу у залі панувала тепла атмосфера взаєморозуміння і поваги, тож урочистий концерт, підготовлений працівниками культури та аматорськими колективами, ще більше посприяв єднанню думок і сердець. На сцену, прикрашену гірляндами і новорічними ялинками, один за одним виходили такі таланти, що глядачі аж долоні відбили. У залі раз за разом лунали крики «Браво»! Їх були удостоєні: народний аматорський хореографічний колектив «Любава» Піщанського СБК, дитячий творчий колектив «Веселі ложкарі» із села Павлівка Канівського району і, звичайно, вокальний дует у складі мами (директора Степанського СБК) та доньки Козаків – Алли й Ірини. Обидві вони - чудові співачки! А наймолодші учасники дійства отримали солодкі подарунки від Віктора Полозова.

Та на цьому дійство не закінчилося, бо далі на глядачів чекала ще й концертна програма заслуженої артистки України, солістки Ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби, чарівної жінки, улюблениці золотонісців Ніни Мирводи.

Звіт обласної організації Аграрної партії України ще раз красномовно підтвердив стару істину: де хліб і пісня, де посмішки й люди – там завжди лад, дружба і злагода.

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