Нові дороги – де було бездоріжжя, нові інтер’єри – де була облуплена фарба: як розвиваються дві корсунські громади

Назарій ВІВЧАРИК Резонанс

Стеблівська і Набутівська громади нині зустрічають рік своєї роботи. Сьогодні кожна з них є уже успішною і самодостатньою. Тут не закрито жодного дитсадка чи школи, навпаки - у кожному селі громад поспішають завершити роботи по утепленню або ж внутрішньому облаштуванню приміщень до нового року.

Село неасфальтоване! – такий вигук доводилося чути нещодавно в маршрутці від одного чоловіка іншому. У цю фразу, зрозуміло, ображений вкладав увесь гнів, реагуючи на те, що йому стали на черевика. При цьому, черкаський міський автобус за маршрутом №29 якраз намагався об’їхати чергову яму по вулиці Пастерівській, скрегочучи днищем об край ями. Я саме повертався з відрядження з Корсунського району, де нині об’єднавшись, села створили дві нові громади, і пригадав 4 кілометровий відрізок новесенької дороги. Вона з’єднала між собою два села Набутівської громади, і була збудована за допомоги місцевих підприємств. У Черкасах коштів і можливостей більше, однак ця дорога по вулиці Пастерівській, що, веде, зокрема, і до лікарні, залишається чи не найгіршою в місті. Днями автобусний маршрут №29 тимчасово змінив маршрут допоки стан дороги не покращиться.

Та частково вигук дядька в автобусі має право на існування, бо в українському селі сьогодні не все так добре, як хотілося б. Деякі села справді вимирають і навіть асфальтування доріг невідомо, чи врятує їх. Але мені у своїй поїздці вдалося побувати у тих селах, які думають не про те, як не вмерти, а про те, як розвиватися. Який же це має вигляд?

Набутівська ОТГ

Громада була створена наприкінці 2016 року, об’єднавши 13 населених пунктів і 7 сільрад. Набутівська громада утримує 34 заклади. (6 ФАПів та 2 амбулаторії, 1 музична школа, 7 будинків культури та 2 сільських клуби, 8 бібліотек та 3 музеї, 1 дитсадок та 5 навчально-виховних комплексів, 1 дитячий будинок сімейного типу).

Адмінцентром громади є село Набутів, хоч воно й не має сільради. У зв’язку з цим виникли певні незручності в реєстрації громади. У Корсунь-Шевченківському районному центрі надання адміністративних послуг Набутівській ОТГ відмовили у реєстрації, тож довелося звертатися до Білозірського ЦНАПУ. А щоб нікому з сіл не було образливо, центральним адмінприміщенням зробили будівлю місцевої амбулаторії в Набутові. Зараз там працює 17 осіб. Штат, звісно, зростатиме, адже створюватимуться відділи соцзахисту тощо. Тому приміщення ше шукатимуть і ремонтуватимуть. Так, відділ освіти поки розміщений у с. Драбівка.

Хоча є таки проблеми з кадрами Кваліфікованих працівників знайти важко. Але громада вже має юриста і державного реєстратора з вищими освітами.

Сьогодні у приміщенні амбулаторії (будівля лікарні колишнього цукрового заводу) відбувається ремонт: утеплюють стіни, здійснюють внутрішні роботи, переобладнують водяне опалення і вже замінили більше тридцяти вікон. Тепер тепло не лише управлінцям, а й тим людям, що працюють в амбулаторії та в територіальному центрі.

До слова, згодом, тут планують розмістити ЦНАП.

Ми прибуваємо до одного з сіл ОТГ – с. Драбівка, де відремонтовано садочок. Нас зустрічає голова громади Олег Малюга. До того, як очолити ОТГ, він працював заступником з навчально-виховної роботи ДНЗ « Корсунь-Шевченкіський професійний ліцей». Одразу починає з теми ремонтів, найактуальнішої теми у громаді.

– З березня розпочали благоустрій. За весну було зроблено 19 вулиць поточного ремонту десь близько на 800 тисяч, вуличне освітлення – 17 вулиць, зробили огорожі на 3 кладовищах. А коли з червня вийшла постанова про субвенцію на розвиток інфраструктури ОТГ, ми почали працювати і над основними об’єктами, над їх капітальним ремонтом. Ось, наприклад, дитячий садок, де перекритий дах і утеплене горище. Дах, до речі, утеплений 20 сантиметровою мінватою! На це пішло 600 тисяч гривень. Крім того, за інфраструктурні гроші ми зробили дороги у селах Деренковець, Кичинці, Набутів довжиною по 250-505 метрів, – перелічує Олег Малюга.

Начальник відділу освіти, культури і спорту ОТГ Юлія Михайлюк додає, що вже наступного року планується ремонт Нетеребського дитячого садочку, а також закупівля комп’ютерів у школи та іграшок в дитсадки, а ще встановлення дитячих майданчиків. Проблема лише з наповненістю, адже заклади дошкільної освіти заповнені тут на 65%. Те ж саме і з школами…

Поряд з тим, директор Драбівського навчально – виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», 25-річний Віталій Мошенець планує наступного року реалізувати в школі науково-педагогічний проект «Інтелект України», який передбачає оплату батьків за навчання, але забезпечує учнів всім необхідним. Каже, що спілкувався з батьками і вони дають на це згоду. Крім того, у планах в нього створення також на основі навчального закладу дитячо-спортивного навчального закладу.

Освітні питання стали каменем спотикання при формуванні ОТГ. Так, влада району не хотіла передавати на баланс школи, садочки.

– Райрада дала згоду на передачу об’єктів у червні, а передавали 2,5 місяці. Шкільний автобус, до слова, обіцяють передати лише з 1 січня. Тобто поки що нам дають автобус, а ми їм надаємо субвенцію. Своєрідна оренда… – розповідає Олег Малюга. – Наступного року плануємо придбати один автобус. Допоможе область і додамо кошти з власних податків.

Говорячи про стосунки з районною владою, голова ОТГ згадує і проблеми з опаленням у громаді.

– Вузли обліку газу не були зроблені, хоч роботи мали початися з 20105 року. Довелося зустрічатися з головою правління ПАТ «Черкасигаз» Сергієм Буяном. Він пішов назустріч. Ми все оформили і з 1 листопада нарешті запустили газ по громаді, – пригадує Малюга.

З Драбівки їдемо до Сахнівки, яку з гордістю називають історичною землею, де навіть діяло колись магдебурзьке право.

– У Сахнівці розташована Авторська школа Олександра Захаренка. Вона визнана в області інноваційною. Таких шкіл на території України всього 5. Заклад великий, 6 тисяч квадратних метрів. Маємо басейн, обсерваторію, планетарій, танцювальний зал музей села. На утримання загалом потрібно понад 5 мільйонів гривень. Але ми будемо утримувати цю школу. Це наша гордість, – каже голова ОТГ.

Сьогодні Набутівська ОТГ створює перший в районі оздоровчий табір на базі дитячого садочку. Завдяки існуванню в селі Сахнівка басейну, діти можуть оздоровлюватися цілий рік. Всього восени на ремонтні роботи по розбудові табору надійшло від уряду 7,5 мільйони. Всього ж треба 12,5 мільйони. Про це «Прочерку» розповів голова громади Олег Малюга.

Звісно, Сахнівка була потужною та унікальною і до створення ОТГ, проте сьогодні завдяки збільшенню бюджетних коштів тут планують розбудовувати існуючу базу. Так, голова ОТГ пригадує і виділені кошти на промивання системи у басейні, і про 600 тисяч – на інноваційну школу, і про організацію гуртка з плавання при басейні.

– Потрібна хімія для очистки води, треба, щоб працювали тени для підтримання температури води. Десь 200 тисяч в цілому треба для підтрибки роботи басейну на рік. Але хочемо його утримувати громадою, щоб він був виключно на нашому балансі і в ньому могли оздоровлюватись діти, – каже Олег Малюга.

Директор Центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Слинько у контексті сказаного головою ОТГ пригадує, як районна влада лякала людей закриттям всіх згаданих об’єктів після об’єднання.

– Казали, що лише районний бюджет зможе потягнути обслуговування шкіл, садочків, басейнів. Але ми бачимо протилежне, – зауважує Слинько.

Від Сахнівки втрапляємо у Нетеребки. Тут за кошти громади оновили Будинок культури. Зокрема, поставили платкові вікна, а наступного року планують оновити сцену, щоб це був центральний БК в ОТГ, адже він розрахований на 500 місць. Тут таки стоїть церква, якою хвалиться голова ОТГ. Адже керівництво громади для побудови церкви залучило кошти ТОВ «Агрофірми «Корсунь». Церква, між іншим Московського патріархату…

Також у Набутівській ОТГ завдяки ініціативності людей діє сучасний фітнес-центр у селі Корнилівка.

– Я брала участь у проекті «НПФ «Урожай» – «Від селянки до панянки». Побачила які можливості мають міщанки. А ми, селянки, не маємо можливості піти кудись зимовими вечорами. Тому й вирішила зробити ту фітнес студію, виграла проект і реалізувала, – каже староста села Корнилівка Наталія Баб’як. – Ходять сюди і чоловіки і жінки.

Баб’як, до слова, розповідає, що відчула позитивні зміни після об’єднання громади. Коли була сільським головою, мала маленькі фінансові можливості і за все відповідала сама. Нині ж відчуває опору, тож може похвалитися вже і дитячим майданчиком за 30 тисяч гривень.

– І в нас немає жодної бур’янини! Все викошено! – хвалиться Баб’як

– Маємо у планах ремонт глядацької зали БК (300 тисяч), маємо мільйонний проект на реконструкцію водогону, маємо проект на 600 тисяч на реконструкцію ФАПу. Інфраструктурну субвенцію чекаємо на ФАП, а на водогін плануємо витратити кошти громади. Також долучаться місцеві підприємства. Ми, власне, тому й об’єдналися в ОТГ, бо поодинці було важко фінансово, – каже Наталія Баб’як. – А на 2019 рік маємо амбітні плани прокласти тротуари біля школи, клубу тощо. Крім того, після поїздки до Польщі з’явилася ідея створити в селі будинок соціальної адаптації та реабілітації. Можливо, там можна буде й пральну машинку для пенсіонерів поставити, де вони могли б попрати речі. Кірм того, там можна було зробити приміщення для АТОвців, щоб вони могли проходити певні процедури для оздоровлення…

– У цьому селі Корнилівка є головна філія НПФ «Урожай», але податкові кошти йшли в район. Тепер ПДФО залишається в нас. І звісно більше можливостей розвиватися, – додає голова громади Олег Малюга.

Сідаємо в автобус і вирушаємо за село – дивитися дорогу. Відчувається, що вона найбільше радує голову громади, адже 4 кілометри дороги тепер з’єднують два села і реально покращують інфраструктуру в ОТГ.

– Ось тут дорогу зроблено за спонсорські кошти, там далі - за рахунок субвенції, а цю частину – бюджетом громади, – показує Малюга.

Сергій Слинько додає, що кожна громада ставить питання ремонту доріг перед обєднанням.

– Це неправильно! Бо незрозуміло, в якій конфігурації буде та чи інша громада і яка дорога буде пріоритетна. Тут же визначились по ремонту доріг після об’єднання і це правильно. Голова ОТГ запропонував підприємцю закільцювати дороги, що стало дуже логічним рішенням, – каже Сергій Слинько.

Голова ОТГ додає, що невеличке село Бровахи на краю Корсунь-Шевченківського району, тепер частина ОТГ, просто вкрай потребувало гарної дороги, бо там встановлено пам’ятник матері-героїні Євдокії Данилівні Лисенко, яка народила 11 синів та 6 дочок. Усі повернулися з війни додому живими. Там щороку проводяться заходи, але нормальної дороги село не мало. Тепер Корнилівка з Бровахами з’єднані дорогою.

– Дороги найдорожче будівництво з усього. Тож поки підприємець робив дорогу до села, ми асфальтували вулиці, – зазначає Олег Малюга.

Стеблівська ОТГ

До складу Стеблівської громади увійшло 12 сіл та селищ (4 сільських та селищна рада).

Стеблівська громада утримує 32 заклади (4 навчально-виховних комплекси, 1 дитсадок, 18 закладів культури, 7 ФАПів та 2 амбулаторії і навіть власну пожежну частину для якої планує придбати нову пожежну машину).

Завдяки децентралізації, громада отримала можливість самостійно розпоряджатися коштами, а бюджет виріс до 33 мільйонів гривень, це вдвічі більше, ніж до об’єднання. Насамперед відвідуємо Стеблівську сімейну амбулаторію. Її ремонтують «стаханівськими» темпами, щоб встигнути до Нового року виконати значну частину ремонтних робіт. Капітальний ремонт стосується даху, утеплення стін, заміни вікон, ремонту фундаменту. Про це «Прочерку» розповів голова Стеблівської об’єднаної територіальної громади Олексій Данільченко.

Ремонт здійснюється за кошти ДФРР. Проект коштує приблизно 1 млн 300 тисяч, де мільйон дала держава, а 300 тисяч – від громади.

– Тут як у 80- роках побудували будівлю, то ніхто пальцем не торкався. Шкода, що кошти надійшли лише місяць тому. Тут роботи на 2,5 місяці, але ми працюємо! Будівельники почали роботу раніше отриманих коштів. Десь за місяць. І вірю, що до Нового року встигнемо. Ви самі бачите, що зовнішні роботи тривають. А усередині, думаю, до 1 травня буде все готово. Плануємо тут закупити також нове медичне обладнання, – сказав Олексій Данільченко. – Коли стартувало об’єднання, у кожному селі люди переймалися, чи збережеться те, що є. Я пообіцяв, що ФАПи і амбулаторії будуть там, де й були. Крім того, будемо покращувати стан будівель. Так, готуємо нині такий же проект по ремонту амбулаторії у Шендерівці на розгляд ДФРР, думаю за рік все зробимо.

Щоб залучити в ОТГ молодих фахівців, голова громади пообіцяв лікарці, що мала працювати в громаді, але сумнівалася щодо свого рішення, житло. І його таки купили за кошти громади.

Голова громади веде журналістів до адмінбудівлі. Каже, колись в сільраді сиділо десять осіб, а після обєднання кількість зросла до тридцяти. У кабінеті сидять по двоє-троє осіб.

– Там надворі он ще приміщення. Ми його наступного року візьмемо, підремонтуємо. А поки депутати збираються в залі в Будинку культури, – розповідає Олексій Данільченко.

– Основні наші ресурси – місцеві податки, цьогоріч ми отримали на 5 млн. грн. більше податку на доходи фізичних осіб, - констатує Олексій Данільченко. - Тісно працюємо із підприємствами, сільгоспвиробниками, що діють на території громади. На сесії Стеблівської селищної ради зменшено розмір пайової участі на розвиток інфраструктури до 3% для юридичних осіб, що стимулює розвитку промислових виробництв на території Стеблівської ОТГ.

– Підприємствам та підприємцям комфортно працювати у громадах, бізнес звідси не йде, а навпаки, заходить, - переконаний директор Черкаського ЦРМС Сергій Слинько. - Стеблівській громаді допомагають – ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика» та лісопереробне підприємство ТзОВ «КОРІС» АМ». І, якщо громади ідуть назустріч бюджетоутворюючим підприємствам (як у випадку зниження податкового навантаження), це стимулює розвиток підприємств, що, у свою чергу, починають більше допомагати громадам у їх розвитку. Вони створюють робочі місця – і люди залишаються тут жити: створюють родини, ростять дітей, будують своє майбутнє і водночас - майбутнє своєї громади.

Місцеві підприємства допомагають громадам з утриманням спортивних команд, асфальтуванням, опаленням шкіл та дитсадків.

Цікаво, що у Стеблівській громаді вирішено і питання зі сміттям. Тут безкоштовно вивозять побутові відходи.

До слова, у селі Стеблів є літературно-меморіальний музей І. С. Нечуя-Левицького. Відвідуємо його в рамках поїздки селами. Працівники музею розраховують, що завдяки покращенню інфраструктури ОТГ у них збільшиться кількість туристів.

Після Стеблева їдемо в Переможинці, Дацьки, Яблунівку. Оглядаємо будинки культури, бібліотеки, клуби, де тривають ремонти.

У Переможинській сільській бібліотеці Олексій Данільченко вкотре згадує, що це одне село, яке не проголосувало за нього на виборах, таким чином суперечачи сам собі. До цього він говорив, що про такий вчинок селян не згадує.

«Вибачаємося за наших людей», – чуємо у відповідь голос бібліотекарки.

«Та що ви… Це нормально…» – каже голова громади.

У бібліотеці страшенний холод. Як там витримують бібліотекарі, невідомо. Проте за кошти ОТГ тут вже почали ремонтувати будинок культури, поставили вікна, встановили обігрівач, роблять стіни, а наступного року хочуть закупити стільці та зробити сцену.

А от у є центр безпеки, де працюють вісім пожежників. Приміщення знаходиться на балансі обласного ДСНС, але наступного року планують його передати на баланс ОТГ. А машина перебуває на балансі району. І коли ОТГ отримає приміщення, то шукатиме можливість купити нову пожежну машину.

– За кошти субвенції зробили утеплення, фундамент, обмотку… – показує голова ОТГ на пожежну частину.

Приїжджаємо в село Дацьки. Нас зустрічає директор Дацьківського навчально - виховного комплексу Леся Вдовченко. Вона розповідає, що у школі забули про затримки зарплати і мають можливості розширити навчальну і гурткову роботу з учнями (а у перспективі голова ОТГ ще й хоче придбати кожній школі нове мультимедійне обладнання).

– З вересня по сьогодні ми збагатилися на 47 тисяч. Мається на увазі придбана в їдальню плита, придбаний для освтінх потреб ноутбук, принтер. Все інше – це миючі засоби, а також технічне обслуговування комп’ютерів, які ремонтували. Тобто, ми відчули, що таке бути в громаді. У нас немає перебоїв з зарплатами, є премія. Тобто, за освітян дбають, – додає Леся Вдовиченко.

Сам же голова громади запевняє, що і далі буде лише розвивати громаду. Так, наступного року планує робити ФАП у Яблунівці, ремонтувати школи і будинки культури, дороги, таку ж амбулаторію, як в Стеблеві, ремонтуватимуть в Шендерівці...

Сьогодні обидві громади – і Стебліська, і Набутіська - уже готують на новий рік нові проекти на державні й міжнародні фонди. Обидві реставрують амбулаторії, ФАПи, музеї, будинки культури, створюють фітне-центри, встановлюють дитячі майданчики тощо.

У рамках інформаційної кампанії «Досвід успішних громад Черкащини», прес-тур було ініційованоЧеркаським центром розвитку місцевого самоврядування (створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України).

реклама