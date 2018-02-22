Про соціальну акцію «Квартира під охорону 2018» та чому сигналізація поліції охорони – найкращий варіант захисту від зловмисників

Про особливості забезпечення охорони житла та умови проведення акції «Квартира під охорону 2018» розповів очільник Черкаської поліції охорони Василь Іванович Курятник.

З метою посилення захисту майна громадян і протидії квартирним крадіжкам Управління поліції в Черкаській області у період з 1 по 17 березня проводитиме весняну соціальну всеукраїнську акцію «Квартира під охорону 2018».

Запровадження всеукраїнської соціальної акції «Квартира під охорону» вже котрий рік поспіль дає можливість встановити охоронну сигналізацію на вигідних умовах.

Під час проведення Акції громадяни мають можливість встановити охоронну сигналізацію в своїх помешканнях, повністю сплачуючи лише вартість охоронного обладнання, а на проведення монтажних робіт надаються знижки в розмірі 50 %.

Учасникам АТО та родинам загиблих учасників АТО діють знижки в розмірі 75 %.

Таким чином в період Акції обладнання квартири буде коштувати від 6 тис грн., а щомісячна абонплата – 180 грн.

Вказана соціальна акція цілком виправдовує своє призначення, адже кількість власників, які за її допомогою забезпечують охорону свого майна, постійно зростає. Так, під час проведення попередньої Акції в вересні минулого року прийнято під охорону 162 помешкання, що втричі більше ніж у звичайний період – повідомив Василь Курятник.

Управління поліції охорони забезпечує охорону близько 6,5 тис помешкань громадян. Протягом 2017 року крадіжок з житла, що охороняється поліцією охорони, допущено не було, затримано більше 150 правопорушників, з яких 25 при спробах проникнення до житла.

На сьогодні охоронна сигналізація поліції охорони поряд із захистом життя клієнтів та їхньої власності від крадіжок і посягань зловмисників, забезпечує ще й протипожежну безпеку. Ми маємо всі відповідні сертифікати на встановлення протипожежного обладнання.

Як працює протипожежна сигналізація? Спеціальні прилади виявляють пожежу на її початковій стадії – за ознаками задимлення, підвищення температури в приміщенні, при появі відкритого полум'я. Сигнал про можливе загоряння надходить на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Черкаській області. Негайно здійснюється повідомлення власника та виїзд групи реагування поліції охорони на місце спрацювання, яка проводить комплекс заходів з пожежогасіння до приїзду наряду Управління ДСНС. Наші працівники оперативно прибувають на місце події і вже не раз рятували від пожежі майно та й самих його власників.

Ми зацікавлені забезпечити надійну безпеку якомога більшій кількості громадян, адже встановлення сигналізації в помешканні є найкращим профілактичним засобом в зменшенні кількості протиправних посягань на майно та інших непередбачуваних подій – зауважив Василь Іванович.

Для отримання детальної інформації та замовлення послуг поліції охорони звертатись за адресою:

м.Черкаси,вул. Хоменка 3/1 телефон 63-34-06 та за номерами контактно-інформаційного центру: 097 050 22 20, 073 050 22 20, 099 050 22 20.

Управління поліції охорони в Черкаській області.

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