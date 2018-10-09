Підприємство депутата облради звинувачують у рейдерстві

Жашківські села Зелений Ріг та Бузівка украй обурені – навіть дійшло до того, що вони перекрили рух трасою міжнародного значення Київ-Одеса. На бік селян стала низка громадських організацій, у тому числі Національний корпус. Причина, на жаль, не надто рідкісна для українських сіл – рейдерство.

– До нас звернулися жителі Жашківщини, які скаржаться на те, що депутат облради колишній регіонал Олександр Коротков «віджимає» в них поля, – повідомив у коментарі «Прочерку» лідер черкаського Нацкорпусу Дмитро Кухарчук. – Ми приїхали на місце, поспілкувалися з людьми і зрозуміли, що ситуація саме така, як вони кажуть...

Фото Національного корпусу

У жашківській веремії беруть участь кілька підприємств, правоохоронці, суди, реєстратори, громадськість, депутати, жителі місцевих сіл...

За словами керівника підприємства, за яке вступилися селяни, Володимира Сотнікова, його землю та підприємство було брутально захоплено, а після цього на самого Сотнікова ще й порушено кримінальне провадження.

– Це зробили за допомогою підробного договору про «співпрацю» між підприємством ТОВ «ВП «Імпульс Плюс», пов’язаним з Коротковим, і моїм підприємством «Золото ланів 2015», яке на той час обробляло землю, – пояснив Володимир Анатолійович. – Це – відпрацьована схема. За фальшивим «договором» підприємство «Імпульс Плюс» нібито отримувало право обробляти землі, які я орендую в селян. Що воно і зробило.

Дізнавшись про це, пан Сотніков звернувся до правоохоронних органів, які порушили кримінальну справу.

Ситуацію ускладнило те, що на початку цього року договори оренди було переукладено з селянами на нове підприємство Сотнікова – «Золото ланів 2017».

– Проте, на «Імпульс Плюс» не розгубилися. На моєму підприємстві «Золото ланів 2017» один із київських реєстраторів незаконно, без жодних документів, змінив власника і директора. Після цього документи було переоформлено ще раз, уже на третього засновника і третього директора! – обурюється підприємець.

Більше того, коли було переукладено договори, за заявою «Імпульс Плюс» на Сотнікова було порушено кримінальну справу за шахрайство.

– Тим часом «Імпульс Плюс» засіяв мою землю кукурудзою. Після того, як вони посіяли, всі їхні витрати збільшують моє «шахрайство»: ось вони посіяли – сума «шахрайства» 2 мільйони гривень, потім вони внесли добрива на посіви – суму «шахрайства» мені збільшили до 3,5 мільйона, зараз вже – 6 мільйонів, це сума «збитків», які я нібито спричинив цій юридичній особі. Мені вручили підозру по цій справі, і слідство тяглося, тяглося, і ось вони затягнули його до урожаю. Що характерно – дві справи, по одній із яких я постраждалий, а по другій – підозрюваний, розслідували ті самі слідчі, – каже підприємець. – В результаті з мене знято статус постраждалого, і я, в кого забрали підприємство, став підозрюваним.

Сотніков намагався захистити свої інтереси через суд. За його позовом суд арештував посіви «Імпульс Плюс», але арешт протримався недовго – апеляційний суд його скасував.

Фото Національного корпусу

– «Імпульс Плюс» уже намагався зібрати врожай з моїх полів, але цьому завадили орендарі, активісти і поліція. Тепер знов чекаємо комбайни Короткова, – з сумом каже Володимир Сотніков. – Дивно виходить: на орендованих полях урожай збирає «Імпульс Плюс», а орендну плату 170 людям сплачую я... Ми сподівалися зробити це за рахунок частини врожаю, який був арештував суд. Тепер це, вочевидь, не вдасться. Проте, ми продовжимо боротися в судах.

У ТОВ «ВП «Імпульс Плюс», ясна річ, усі закиди опонента спростовують.

– Ми чотири роки обробляємо цю землю! – наголосив у коментарі «Прочерку» начальник юридичного відділу цього підприємства Юрій Шпак. – У нас був договір про співпрацю, і Сотніков власноруч призначив мене директором підприємства. Тепер же, коли він – фігурант кримінального провадження, він не лише звинувачує нас у якихось гріхах, вводить в оману громадськість, а ще й намагається забрати наш урожай! Тож не дивно, що суд став на наш бік.

Хто в цій ситуації правий – з’ясовуватимуть правоохоронці й експерти Київського навчально-дослідницького інституту судових експертиз, які досліджують справжність договору між ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» і «Золото ланів 2015». Проте, на чиєму боці люди і кого вони відстоюють, цілком зрозуміло.

У Національному корпусі кажуть, що мають намір захищати інтереси людей.

– Ми не підтримуємо ту чи іншу сторону протистояння. Але ми бачимо, на чиєму боці люди, – підсумовує Дмитро Кухарчук. – Ми розуміємо, що Коротков – колишній регіонал, і про його рейдерські захоплення кажуть не вперше.

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