На XV з’їзді Аграрної партії України заявлено про очищення й активну участь у виборах Юрій КИЛИМНИК Резонанс / Черкаські новини Аграрна партія України, яка заявила про очищення від впливу олігархів, на своєму XV з’їзді, що відбувся минулої п’ятниці в Києві, оголосила про проведення попередніх виборів нового голови партії. Було обрано керівні органи й визначено найважливіші політичні цілі аграріїв на наступні роки.

На своєму XV з’їзді Аграрна партія заявила про оновлення, визначила найближчі політичні цілі та обрала нові керівні органи



Як відомо, перед цим Аграрна партія звільнила свого попереднього голову Віталія Скоцика, оскільки той почав ставити особисті інтереси над партійними, самочинно вирішив висувати свою кандидатуру на президентських виборах і домовився про співпрацю з одним із олігархів. На період до проведення конкурсу аграрії довірили очолити партію представникові Кіровоградщини Юрію Крутьку. Відповідні зміни внесено до Єдиного державного реєстру.

Під час з’їзду Юрій Миколайович наголосив, що його постать – результат технічного компромісу, й надалі партія визначатиметься з тим, хто буде її лідером у наступні кілька років. При цьому пан Крутько зазначив, що також братиме участь у демократичних «праймеріз».

Новий голова АПУ Юрій Крутько заявив, що у партії – амбітні цілі

– Аграрна партія розпочинає новий етап своєї діяльності, й у нас амбітні цілі, – зазначив Юрій Крутько. – Тактичні завдання – отримання високих результатів на виборах до ОТГ, які мають пройти, згідно з рішенням ЦВК, 23 грудня 2018 року у 125 об'єднаних територіальних громадах. Стратегічне завдання – проходження до Верховної Ради й формування власної фракції!

Юрій Крутько наголосив, що з метою недопущення в майбутньому проявів вождизму, інших кризових ситуацій ця політична сила почне процес підготовки нової редакції Статуту.

– Дуже важливо, що під час цього з’їзду ще раз акцентовано увагу на тому, що ми – партія невождистського, неолігархічного типу. Наша партія розбудовується знизу догори, а не навпаки, – зазначив у коментарі "Прочерку" голова Черкаської обласної організації АПУ Віктор Полозов. – На жаль, так вийшло, що попередній голова партії у своїй роботі не дотримався цих основоположних принципів. Коли партійці про це дізналися, вони висловили йому недовіру. Після XV з’їзду ми твердо стали на шлях розбудови справді демократичної політичної сили.

Оновлення партії підтримала більшість обласних партійних організацій, у тому числі й Черкаська

Віктор Олександрович наголосив, що попереду – копітка праця з відновлення роботи з місцевими осередками. Адже частина районних організацій, не до кінця розібравшись у ситуації, піддалися вождистським настроям.

– Люди вірили Віталію Скоцику й важко перенесли те, що сталося в партії, – зауважив Віктор Полозов. – Справді, Віталій Євстафійович багато зробив для розвитку партії, але вона не повинна зациклюватися на окремих політичних постатях, має рухатися далі. Я сподіваюся, що в наступні місяць-два ми зможемо відновити на Черкащині єдність Аграрної партії. Переконаний, що партія не може бути «приналежністю» тієї чи тієї особи, адже вона відображає інтереси мільйонів українців.

Під час XV з’їзду Аграрна партія сформувала свої керівні органи, обрала членів Політичної ради і Центральної контрольно-ревізійної комісії.

Серед нових представників Політради від Черкащини – голова Черкаської міської організації Аграрної партії доктор психологічних наук Інна Кукуленко-Лук’янець.

– Звісно, участь у загальнопартійному керівному органі накладає велику відповідальність, – зазначила в коментарі "Прочерку" Інна Володимирівна. – Адже Політрада ухвалює стратегічні рішення, важливі для всієї партії.

Було переобрано заступників Голови Партії, якими стали Іван Чайківський, Сергій Гайдай, Олег Корбан, Володимир Федоренко, Володимир Євдокимов і Алім Міщук.

Одночасно зі з’їздом у Києві відбулося й партійне віче аграріїв, на яке зібралося більше 7 тисяч партійців із різних областей України.

На віче Аграрної партії зібралося 7 тисяч партійних активістів

Після того, як буде завершено процес оновлення партійних структур, Аграрна партія визначиться й зі своєю кандидатурою в Президенти України.

– Коли відбудуться вибори в ОТГ, і ми побачимо рейтинг нашої партії серед людей на місцях, новий партійний з’їзд має ухвалити рішення про участь у президентських виборах, – сказав лідер обласної організації АПУ Віктор Полозов. – Найімовірніше, це буде не голова партії, а зовсім інша людина, якій аграрії довірять участь у виборах на найвищу в Україні державну посаду.

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