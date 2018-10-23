Виробництво брикетів, техніка для асфальтування та салон краси, - історія однієї з найбагатших громад Черкащини

«Щоб все розповісти, то в один день ми не вкладемося», - напівжартома каже голова Степанецької ОТГ, що в Канівському районі, Олександр Яременко. Та за декілька годин поїздок по громаді розумієш, що то був зовсім не жарт. У цій ОТГ, що об’єднала 17 сіл, придбали техніку для ремонту доріг, тут роблять брикети, ремонтують школи, ФАПи, дороги, вже провели вуличне освітлення на 600 тисяч гривень.











Прес-тур журналістів до громади розпочинається з садочка, де саме збираються монтувати вже завезений на територію новий майданчик. Нещодавно тут для безпеки дітей встановили новий паркан, закупили в заклад іграшки, посуд та техніку, зокрема, холодильну установку. Тепер планують відкривати ще одну групу.

Як пояснює завідувач господарського відділу Оксана Загородня, 70% за утримання і харчування дітей в садочку сплачує бюджет громади, а 30% платять батьки. У грошах це виходить 10.34 грн за дитину на день. Все згідно з табелем – якщо дитина не приходить в садок, то батьки не платять за цей день.

Єдина громада, що уже створила освітній округ

Загалом освітній напрямок є досить вагомим у розвитку громади. Це єдина громада, що уже створила освітній округ - єдиний освітній простір для своїх школярів. А першокласники громади, завдяки виграному нею гранту, цього року почнуть навчатися за унікальними антисколіозними партами. Парти саме монтують у школі.

– Маємо 4 навчальні заклади – це школи. Є один садочок, також є дошкільні групи при школах. Проект освітнього простору винесли на обговорення. Бо у нас дві великі школи і дві малокомплектні школи. Нічого закривати не хотіли. Лише розбудовувати громаду. Головними ж завданнями округу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, спрямування на задоволення освітніх потреб учнів. Опорним в нас є Степанецький ліцей, який має статус інноваційного і до складу якого входять дві гімназії, – роз’яснює Олександр Яременко.

У рамках освітніх програм вдалося придбати шкільний автобус, оновити шкільний гараж, зокрема, закупити мікроавтобус, яким їздять на змагання діти. Встановили також спортивний майданчик біля Степанецької школи. Крім того, було оновлено систему опалення в закладі, на що витратили 1 млн 800 тис грн.

Повністю нова – після ремонту – їдальня школи.

Зараз там змінюють систему вентиляції. Директор школи показує мало не першим ділом туалети, які тепер знаходяться в школі, а не на вулиці. Але найцікавішим для навчального середовища є нове обладнання для першачків, а це інтерактивна дошка, кабінет «Лего», де діти складають цифри, будиночки, школа має інтерактивний тир.

– Маємо 6 інтерактивних дощок. Ще три інноваційні дошки закуповує громада. Все згідно з новою концепцією української школи. Зараз маємо 25 першачків, а на той рік плануємо два класи. Тут працює заслужений педагогічний склад. Хоч школа сільська, але інноваційна школа підштовхує до роботи на найвищому рівні, - каже директор школи Станіслав Яременко.

Є чим похвалитися і Малоржавецькій школі, яка тепер є філією Степанецького ліцею. Заклад закупив новий комплект комп’ютерного класу. От лише постачальник не встиг надати обладнання вчасно, тож сьогодні комп’ютери лише прийшли і чекають встановлення у кабінеті інформатики. Тут, у школі, встановили 2 нові твердопаливні котли, а тепер утеплюватимуть трубу, що йде від котельні до школи, розповідає завідувач школи Тетяна Гуржій.

Поза тим, оновлюються й заклади інших галузей, зокрема, культури. Так, у будинку культури села Степанці вдалося вже зробити опалення, щоб, як жартує голова ОТГ, не мерзли депутати. Адже саме тут проходять сесії. У цілому ж у закладі оновили підлогу, «з нуля» зробили систему опалення, планується закупівля підсилюючої апаратури, щоб заходи можна було проводити і на стадіоні.

– Опалення – це головне, бо раніше доводилося під час заходів опалювати приміщення в будинку культури буржуйкою. Маємо духовий оркестр, ансамбль «Роси», гастролюємо в межах району, інколи їздимо в область. Маємо хореографічні групи для дітей, з’явилися нові костюми, - розповідає директор Степанецького БК Алла Козак.

А сільський голова зазначає, що у амбітних планах – будівництво будинку культури в одному з сіл ОТГ (с. Мартинівка).

Степанецька ОТГ ділиться коштами з біднішими громадами

Їдучи до інших об’єктів, зупиняємося біля колишньої земської школи – гарної і старовинної, але зараз недіючої будівлі.

Поряд на вільній ділянці за 6,5 млн буде розміщена сільська амбулаторія, поряд облаштують дитячий майданчик, зону відпочинку. Саму земську школу планують зробити музеєм, це залежатиме він бачення громади. Олександр Яременко каже, що з коштами питання вирішать, аби визначити функціональність історичної будівлі, але то вже питання до людей.

– До цієї посади я пропрацював у фіскальній службі 15 років. Прийшов сюди на посаду з начальника інспекції. Тож спілкувався з людьми постійно, - зауважує.

Цікаво, що Степанецька громада прийняла рішення про об’єднання наприкінці 2016 року, але вибори відбулися наприкінці квітня 2017 року, тож громада перейшла на прямі міжбюджетні відносини лише з початку 2018 року. Це одна з найбагатших громад Черкащини за рівнем доходів на 1 мешканця ОТГ.

– До об’єднання громади бюджет складав 9,5 млн, а на сьогодні без прямих субвенцій з держави він складає 55 мільйонів. Загальний бюджет – 85 млн. Також ми надаємо субвенції районному бюджету на утримання територіального центру, бо маємо будинок престарілих на території. Субвенція складає 2,4 млн грн. Якби нам раніше дали можливість отримувати кошти з держави – ПДФО, єдиний податок, плата за землю, то ми б вже крокували попереду, а так трохи затрималися в розвитку. Люди раніше чекали змін. А крім надходження коштів, ще ж треба пройти всі процедури по тендерах – ProZorro, бо так просто ж не закупиш техніку, - роз’яснює голова громади Олександр Яременко.

Це одна з двох громад Черкащини, що віддає частину своїх надходжень державі (так звана реверсна дотація). Річ у тім, що на території громади працює потужне підприємство – ПрАТ «Миронівська птахофабрика» (входить до групи компаній МХП).

– Існує певна формула, що розрахована в Кабміні, де враховується площа громади, кількість населення, сума коштів на особу. Певне перевищення означає, що йде вилучення надлишку в державний бюджет. Вилучена сума йде дотацією на бідніші громади, – роз’яснив Олександр Яременко.

Дороги в Степанецькій ОТГ хочуть ремонтувати самі

Коли держава надала 2,9 млн гривень на розвиток інфраструктури, в ОТГ написали відповідну програму і вже придбали грейдер та трактор. Є договори для придбання катка тощо.

– Маємо 700 тонн щебеню, інших матеріалів, необхідних для доріг. Вже зробили дорогу на близько 300 метрах на підйомі, де взимку і навесні не міг проїхати автобус. По селі Мартинівка заходить підрядник і повністю робитиме ямковий ремонт – це за кошти обласного бюджету. Щодо ремонту в селах Копіювате і Павлівка, то тут спрямуємо кошти громади, - розповідає Олександр Яременко.

До комунального підприємства, що створене для обслуговування доріг громади, їдемо вулицями, на яких помічаємо сміттєві контейнери. Їх закупили цьогоріч для цивілізованого збору відходів по селах.

Проїжджаємо і село Полствин, де громада створила біля ФАПу салон краси.

Останній відкритий влітку в рамках співфінансування за участю громади й інвесторів, і тут можна скористатися послугами перукаря й майстра манікюру.

Саме ж комунальне підприємство саме чепуриться до відкриття тут місцевої пожежної команди.

– Ми створили комунальне підприємство «СТЕП-АГРОБУД», щоб мати власне виробництво брикетів, здатне забезпечити на опалювальний сезон комунальні заклади, щоб люди мали робочі місця. Також закупили техніку і для асфальтування, і для прочистки снігу. Раніше багато допомоги доводилося просити в спонсорів, а тепер ми стали більш незалежні. До речі, до нас тепер неодноразово звертаються з інших сіл, зокрема, зверталися по грейдеру іншій техніці, – розповідає Олександр Яременко. – Що ж до місцевої пожежної команди, то обслуговуватимуть всю громаду, бо географічно команда якраз знаходиться посередині ОТГ, звідси двадцять кілометрів в усі кінці. Машину в команду передав районний відділ ДСНС, відремонтували, а місцевий інвестор – МХП – пофарбував. Ми зі свого боку громадою відремонтували приміщення для розміщення машини і для пожежної команди. Загалом, як виникла думка по такій команді? Нам радили центр безпеки зробити, але для цього потрібне і цілодобове чергування фахівців тощо. Тому зробили команду, ми ж і виплачуватимемо зарплату. Люди суміщатимуть роботу на іншій техніці.

Зараз на комунальному підприємстві працює декілька десятків людей. Вони будуть і на техніці працювати, і лінією брикетів займатися.

– Завдання, що перед нами ставляться, виконуємо. За годину плануємо робити 200 кілограмів, за зміну 1600 кілограмів. Ми плануємо дві зміни. Але все одно не забезпечимо потребами. Може будемо третю зміну робити. Щодо сировини, то пробували липу, але вона занадто «в’яжучий» матеріал. «Б’ємо» шишку. У цілому обрізаємо гілки вздовж доріг, переробляємо насамперед на тирсу, далі вже пресуємо в брикети, – каже директор КП «СТЕП-АГРОБУД» Віктор Падалка.

Найближчим часом в Степанецькій ОТГ відкриють ЦНАП (громада стала однією із 11 ОТГ Черкащини, які пройшли відбір програми «U-LEAD з Європою» для отримання допомоги у модернізації та створенні центрів надання адміністративних послуг). Тож до кінця року в громаді хочуть втілити ідею з надання близько 200 адмінпослуг.

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