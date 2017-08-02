Проект «Село: кроки до розвитку» визначив переможців на Черкащині

Юрій КИЛИМНИК Резонанс

25 авторів бізнес-ідей з різних районів Черкащини отримали Сертифікати на суму до 40 тис грн. Урочистості відбулися з нагоди підбиття підсумків конкурсу мікро-грантів «Село: кроки до розвитку», ініційованого ПАТ «Миронівський хлібопродукт», який на Черкащині реалізовує підприємство «Урожай».







Варто зазначити, що конкурс мав широку цільову аудиторію. Так, у навчальних семінарах та консультаціях щодо соціального проектування, підготовки заявок та необхідної документації взяло участь 165 жителів регіону. До співбесіди було допущено 56 проектів з бізнес-планами, які були складені та оформлені згідно з «Аплікаційною формою». Крім того, відповідно до умов конкурсу, всі заявки повинні мати вплив на вирішення актуальних проблем сільської місцевості та соціальну значимість.

– На прикладі цьогорічного конкурсу «Село: кроки до розвитку» ми переконалися, що подібні проекти мають великий успіх серед тих людей, які готові працювати у своєму селі. Такі проекти не лише збільшують віру соціально активного прошарку населення у власні сили, а й стимулюють процеси розвитку в громадах, що надзвичайно важливо зараз, коли село гостро відчуває потребу в робочих місцях. І нехай сьогодні кожен проект передбачає створення одного-двох робочих місць, зате завтра такі проекти переростуть в стабільний малий бізнес, який розвивається і є гарним прикладом ефективної співпраці бізнесу і громади, – зазначив директора ТОВ «НВФ «Урожай» Олег Васецький.

У цілому, конкурс ПАТ «МХП» «Село: кроки до розвитку» відбувався з 25 квітня до 30 червня цього року в селах Городищенського, Чигиринського, Катеринопільського, Корсунь-Шевченківського, Канівського, Черкаського районів. Координував проведення проекту у регіоні Ресурсний центр АНГО. Переможцями стали:

Остапенко Андрій – «Облаштування постійного торгівельного кіоску зі збуту овочів», с. Вербівка, Городищенський р-н;

Пащенко Світлана – «Яблуневий цвіт», м. Городище, Городищенський р-н;

Пустовойт Ніна – «Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури проекту «Країна Мамонтландія», с. Межиріч, Канівський р-н;

Войтко Раїса – «Ремонт та пошиття одягу для жителів села Степанці, навчання мешканців техніці крою та шиття», с. Степанці, Канівський р-н;

Конюша Олексій – «Пасічне господарство «Конюшина», хутір Хмільна, Канівського р-н;

Куць Олег – «Реалізація продуктів бджільництва», с. Озерище, Канівський р-н;

Ганженко Володимир – «Вирощування та реалізація часнику», с. Гуляйполе, Катеринопільський р-н;

Ініціативна група:НекрученкоВ.О., Некрученко О.В, Некрученко В.В. – «Вирощування ремонтантної малини в умовах Катеринопільщини», c. Мокра Калигірка, Катеринопільський р-н;

Кожушко Юрій – «Розведення бджіл, виробництво та реалізація продукції бджільництва», смт Катеринопіль, Катеринопільський р-н;

Кріпаченко Таміла – «Міні-пекарня «Смачний хліб», смт Катеринопіль, Катеринопільський р-н;

Усик Ігор – «Виробництво продукції з козиного молока», с. Глушки, Корсунь-Шевченківський р-н;

Баланюк Дмитро – «Виготовлення грануляторів комбікормів і пелет та їх запчастин», с. Білозір’я, Черкаський р-н;

Капралєнко Олена – «Сімейна ферма по вирощуванню та реалізації малини та саджанців», с. Єлизаветівка, Черкаський р-н;

СОК «На здоров`я» – «Надання послуг переробки овочів і фруктів та продукції кролівництва членам кооперативу», с. Леськи, Черкаський р-н;

Дулевич Сергій – «Вирощування ягоди полуниці та саджанців з використовуванням інтенсивних технологій (касетним методом) та їх реалізація», с. Лозівок, Черкаський р-н;

Лакутін Володимир – «Чорний діамант – смородина», с. Сагунівка, Черкаський р-н;

Сержантова Олена – «Посадка та експлуатація горіхового саду», с. Свидівок, Черкаський р-н;

Астанков Віталій – «Майстерня «Справжній господар», с. Степанки, Черкаський р-н;

Мантика Олег – «Збір та реалізація ПЕТ-пляшок», Черкаський р-н;

Галич Антоніна – «Оздоровчо-туристичний комплекс «Сторожова застава», с. Чубівка, Черкаський р-н;

Кириченко Леонід – «Вирощування високоврожайних сортів малини», с. Головківка, Чигиринський р-н;

Овдій Олександр – «Вирощування огірків в закритому ґрунті», с. Головківка, Чигиринський р-н;

Дмитрієнко Надія – «Вирощування та продаж екологічно чистих ягід і саджанців нових перспективних сортів винограду та вироблення та продаж ізюму», с. Тіньки, Чигиринський р-н;

Федорова Наталя – «Міні-ферма ВРХ», с. Тіньки, Чигиринський р-н;

Посохов Іван – «Вирощування та реалізація ягоди та саджанців лохини», с. Сагунівка, Черкаський р-н.

Усі переможці кажуть, що завдяки участі в цьому проекті отримали набагато більше, ніж просто кошти на розвиток своєї ідеї. Так, Світлана Пащенко з Городища каже, що дізналася багато корисного в плані написання бізнес-планів, має тепер нові знайомства та більше впевненості в своїх силах.

– Наш проект «Яблуневий цвіт» передбачає закладку саду. Ми давно про це мріяли з чоловіком. Хочемо засадити на 80 сотках прибудинкової території під містом на хуторі Чуїха карликові яблуньки. Все почалося з того, що прочитали про цей проект в районній газеті. І вирішили: чого б не спробувати? Ми відвідали семінар, де нам роз’яснили, як складати план, проконсультувалися з фахівцями Мліївського інституту. У Городищенській РДА фахівець економічного відділу також радила, що і як краще обрахувати. Ми врахували все, адже потрібні не лише саджанці, а й полив, потрібен мотоблок, бочки, шланги. Тож ми ще для старту маємо своїх 15 тисяч, а також розрахували, що треба кожного року витрачати коштів десь на 25 тисяч, – ділиться думками з журналістом Світлана Пащенко.

Родина планує вже цьогоріч на зиму посадити саджанці. Наступного року почнеться обробіток ґрунту підживлення. А вже через три роки очікують перший урожай.

– Поки що ж будемо зосереджуватися й на інших культурах. Так, засаджуємо землю часником, будемо садити його і по міжряддях між яблуньками. Адже треба ці три роки чимось займатися, – жартує Світлана Пащенко.

Серед переможців багато непересічних особистостей. Так, Олена Капраленко із Єлизаветівки Будищенської сільської ради збирається дати старт вирощуванню малини у тепер вже рідному для неї селі (вона полишила рідний Донецьк три роки тому), а в перспективі хоче навчити цьому ремеслу всіх жителів маленького села, щоб налагодити справжній експорт «єлизаветівської» малини.

Ігор Усик з села Глушки, що на Корсунщині, вирощує кіз. Його проект називається «Виробництво продукції з козиного молока».

– Раніше в нас був бізнес – вантажоперевезення по Україні. Але прийшли важкі економічні часи. Саме в той час помер батько дружини, залишивши нам хату і землю в селі. Ми переїхали і почали розводити кіз. Тоді стали виготовляти продукцію, нині маємо близько 15 видів продукції: від масла до морозива. Для цього потрібне обладнання. Отримані кошти якраз на це і витратимо, – зазначив Ігор Іванович.

Порівняно з торішнім конкурсом цьогорічних проектів стало значно більше. Жителі Черкащини побачили реальну можливість отримати фінансування для реалізації своїх ініціатив. Бізнес-плани дуже різноманітні та амбіційні, – аналізує директор департаменту зв’язків з громадськістю та корпоративної соціальної відповідальності ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Альона Кузьменко. – Крім сміливих ідей, є сильна комерційна складова проектів і соціальна значимість. Тому цьогоріч визначення переможців було непростим. Але ми віримо, що вибрали найбільш гідних та ініціативних учасників конкурсу, які невдовзі покажуть свої успіхи в бізнесі.

Головна умова грантового проекту – його соціальна складова, бо гроші – це інструмент, а люди отримують можливості навчитися, чим поділяться зі своїми друзями та знайомими.

– Кожний поданий на конкурс бізнес-план – це прагнення до кращого життя маленького українця. Дуже важливим є віра людей в економічне зростання країни, що досягається в тому числі і проектом «Село: кроки до розвитку». В ході реалізації проекту було проведено 6 семінарів-тренінгів та надані консультації, після чого учасники отримали необхідні знання з написання бізнес-планів і відчули, що їх підтримають, – додав керівник Ресурсного центру Асоціації недержавних громадських організацій у Черкаській області Анатолій Рекун.

Нагадаємо, що 2016 року такий проект вже був реалізований у трьох районах Черкаської області. В результаті 10 грантерів отримали безповоротну фінансову допомогу. Протягом 2017 року МХП реалізує конкурс мікрогрантів у двох областях – Черкаській та Вінницькій, поступово розширюючи географію проекту у місцях своєї присутності.

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