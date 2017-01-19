Як черкащани на день Водохрещі в ополонці купаються (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Традиційні святкування Водохрещі проходять сьогодні у Черкасах. Люди купаються у Дніпрі в ополонках, які облаштовані в декількох місцях.

Доволі людно сьогодні зранку в районі Долини троянд на пляжі Рів’єра. Там чергують рятувальники та поліцейські. Також розбиті намети, де можна зігрітись, однак більшість водохрещенських купальників роздягаються і вдягаються прямо на льоду. Також поблизу ополонки готують гліндвейн, яким пригощають усіх бажаючих.

Пропонуємо до перегляду фоторепортаж.

Чимало святкових фото черкащани викладають і в соціальних мережах. Серед них є і відомі в місті особистості.



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