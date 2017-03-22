Людмила Фіть: «Хочемо зробити книжковий фестиваль у Черкасах затишним»

Марина КЛІМЧУК Таблоїд

Вже не перший рік створена в Черкасах місцевими ентузіастами громадська організація «Книжковий маестро» радує черкащан зустрічами з відомими письменниками та представниками видавничої галузі. Засновниця та натхненниця організації – викладач кафедр видавничої справи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Людмила Фіть, очевидно, не вміє зупинятися на досягнутому. Тож нині разом з командою таких самих ентузіастів вона організовує книжковий фестиваль, який пройде в Черкасах у обласній філармонії та дотичних до неї майданчиках 7-9 квітня.







На фестивалі можна буде познайомитися з представниками провідних українських видавництв та придбати книги за найнижчими цінами, побувати на прес-конференціях та презентаціях книг сучасних письменників України, потрапити на освітній майданчик, де проходитимуть лекції від дизайнерів, коучів, істориків, політологів, громадських діячів та інших цікавих спікерів тощо.

Сьогодні поспілкуватися з Людмилою Фіть не так просто. Вона постійно на телефоні з учасниками фестивалю, обговорює деталі, планує час, домовляється за висвітлення події. Усе таки для читачів «Прочерку» пропонуємо коротке інтерв’ю щодо майбутнього фестивалю, який, безперечно, може претендувати на одну з найвагоміших культурних подій цього року.

– Як виникла ідея створити Черкаський книжковий фестиваль?

– Ідея, звісно, не виникла на порожньому місці. Ми вже довго працюємо у цьому напрямку, запрошуємо письменників, організовуємо зустрічі у Черкасах з цікавими людьми, з редакторами, дизайнерами. І ми зрозуміли, що треба виходити на вищий рівень, бо з`явилися свої зв`язки, люди, яких ми постійно хочемо бачити. Тому, щоб запросити у Черкаси усіх-усіх тих цікавих постатей, з ким би ми хотіли зустрітися, і вирішили створити книжковий фестиваль. І ми не обмежимося лише участю письменників та видавців. Приїдуть й інші цікаві постаті, зокрема, перекладачі, політологи, історики тощо. Хотілося б таким чином більше поширювати в нашому місті культуру читання.

– Хто саме приїде?

– Насамперед видавці. На нашому фестивалі продаватимуться книги більше ніж сорока видавництв. Це видавництва з Києва, Харкова, Львова, Тернополя, Вінниці, Чернівців, Черкас. І ще важливо, що книги будуть за ціною видавництв. Також у нас будуть презентації, автограф-сесії. Із авторів у нас будуть Василь Шкляр, брати Капранови, Дара Корній, Міла Іванцова, Мирослав Лаюк, Олександр Михед, Леонід Кононович, Павло Коробчук, Ірен Роздобудько, Мирослав Дочинець, Степан Процюк та інші. Тож, сподіваюся, кожен зможе підібрати собі презентацію відповідно до своїх літературних вподобань.

– Було важко вмовляти нинішніх учасників приїхати на ваш фестиваль?

– Кого складно, того ми не вмовляли. Багато з ким ми співпрацюємо, знаємо один одного. Я розуміла, що дехто зайнятий, але я все одно запрошувала: «Ми проводимо фестиваль, раптом що, то приїздіть. Ми вас будемо раді бачити!».

– Як ви набирали команду, з якою працюєте?

– Команда, яка працює над фестивалем – це видавець Юлія Чабаненко, з якою ми дружимо вже багато років. Раніше моя студентка, а зараз – рідна людина Антоніна Захарченко, яка багато знає про організацію заходів. Голова Черкаського об'єднання українок "Яворина" Лариса Воропай ще рік тому стала долучатися до організації літературних заходів «Книжкового Маестро». З Богданом Свірідовим, який у нас завідує дизайном, ми зустріли на цікавому заході, який він і організовував. Я зрозуміла, що такої людини нам не вистачає у команді. Також у нас є небайдужі активні студенти, а це Віка Садківська та Діма Кузьмінський. Роботою з видавництвами і сторінками займаються Євген Буряк і Наталя Ярошенко. Познайомилися ми на різноманітних заходах або через «Facebook».

– Чим все ж таки керувалися, запрошуючи авторів і видавців?

– Хотілось би сказати, що була чітка стратегія і концепція, але не скажу. По-перше, ми зверталися до знайомих видавництв, кого вони нам порадять з авторів. По-друге, у нас були друзі, яких ми, ну просто не могли не запросити…

– Чи буде враховуватись тематика та інтереси учасників та як ви їх ділитимете за цими критеріями?

– Ми подумали, що буде круто зробити освітній майданчик. Для тих, хто не особливо читає українську художню літературу. Там у нас буде арт-директор книгарні «Є» Анастасія Левкова. Вона буде розповідати про свій проект «Приватна урбаністика». Буде Орест Зуб, мандрівник, блогер, якого дуже чекають у Черкасах. Також буде Оля Хілобок, яка буде розповідати, як досягти успіху, про дизайн і про мандри.

У нас постійно питають: «Чи можна приходити з дітьми?» Можна. У нас буде дитяча зона. Міжнародне агентство «ICEA» готує цю зону з аніматорами, мильними бульбашками, деревом побажань тощо. Також у нас будуть майстер-класи такі як, наприклад, мехенді, вишивання букв, лікування книг, підписання листівок та книг тощо. Хочемо ще зробити зону відпочинку.

Щодо розіграшів як на великих форумах. По-перше, у нас буде щогодинний розіграш призів. Зараз ми продумуємо точний механізм. Нам дадуть лототрон, де будуть номерки людей, які вже купили книги у межах фестивалю. І щогодини ми з нього будемо доставати ім`я людини, яка отримає подарунок. Але важливо, щоб ця людина у цей час була присутня на місці. Звісно, дитячий майданчик не обійдеться без призів.

– З якими труднощами зіткнулися? Адже захід обіцяє бути масштабним…

– Складно готуватися, бо ти не знаєш чого очікувати. Ми не знаємо, які ще можуть бути підводні течії, які потрібно буде обійти. Постійно накочується паніка, і ми підтримуємо один одного: «Ми усе здолаємо. Все буде нормально!». Хтось мені сказав цікаву думку про те, якщо ти знаєш, що попереду прірва, і не знаєш, як щось робить, то це означає, що ти виходиш на новий рівень. Ти робиш величезні кроки вперед». І я так зберегла цю думку в голові, і думаю: «Ми задаємо питання, багато з ким спілкуємося, консультуємося. Нас підтримують київські консультанти та львівські. Отже, нам вдасться». Розумієте, для того, щоб організувати таку величезну подію, потрібно працювати з великою кількістю інформації, мати багато знань в цій сфері і не лише. Нам якось сказали: «Для того, щоб був другий, третій фестивалі, вам треба добре стартувати». Так і хочемо зробити.

– Чому, все ж таки, зробили фестиваль безкоштовний?

– Ми з самого початку розуміли, що він буде безкоштовний. У нас немає фінансового зиску. Команда почала працювати з вересня безкоштовно. Хоча розуміємо, що чим більше у тебе грошей, тим потужніша реклама і якість події залежить від тих фінансів, які ти туди вкладаєш. З іншого боку, щоб максимально до нас зайшли люди, вхід буде вільним. Адже велика кількість людей дасть виторг видавництвам. Якщо не будуть купувати книжки, вдруге до нас ніхто не приїде.

– Для організації все одно потрібні кошти. Де ви їх брали?

– Кошти потрібні завжди. Якщо ви хочете бачити на фестивалі зірок, їм треба заплатити. Ми розуміємо, що не зробимо розмах київського Арсеналу чи Львівського форуму. Але ми хочемо зробити наш фестиваль затишним, цікаво його оформити. Наш фестиваль відбувається за підтримки мера міста Анатолія Бондаренка, та нам потрібна не лише матеріальна допомога. Ми шукаємо відповідальних людей, які нам будуть допомагати протягом трьох днів – волонтерів. Потребуємо і висвітлення події, тож просимо і ЗМІ долучитися до цього. Ми ж, у свою чергу, обіцяємо викластись по максимуму, щоб перший книжковий форум запам’ятався і учасникам, і відвідувачам.

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