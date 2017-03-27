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У ЧДТУ обрали Містера та Міс – 2017

27 березня 2017, 11:05 ПРОЧЕРК Таблоїд

У Черкаському державному технологічному університеті 24 березня відбулося масштабне дійство – шоу-конкурс «Містер та Міс ЧДТУ – 2017», інформує сайт університету.

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Традиція проводити у стінах університету різноманітні конкурси краси і талантів існує уже багато років. Але вдруге поспіль захід проводився у настільки масштабному форматі.

Ректор ЧДТУ Олег Григор переконаний, що такі заходи надзвичайно потрібні, оскільки дозволяють студентам розкривати свої здібності, таланти, почуття гумору, ерудицію, гострий розум.

– Наші студенти не лише добре навчаються, але і чудово організовують власне дозвілля. Вони це роблять самостійно, суто із власної ініціативи. Ми ніколи не втручаємося в організаторський процес, а лише підтримуємо та допомагаємо за бажання самих студентів, – констатує Олег Григор.

На конкурсі «Містер та Міс ЧДТУ – 2017» учасники дивували глядачів і запальними танцями та піснями, і оригінальними костюмами, і навіть театральними постановками.

– Ми готувалися до цього конкурсу дуже ретельно. Нам було важливо зробити його не таким як всі, оригінальним та цікавим. Розпочали підготовку ще наприкінці минулого року. Спершу конкурсанти подавали електронні заявки – таким чином ми провели кастинг, – розповідає один із організаторів дійства Євген Стрєльніков. – Я вважаю, що конкурс вийшов дуже оригінальним і неповторним.

Цьогорічними переможцями, «Міс та Містер ЧДТУ – 2017» стали першокурсниця факультету харчових технологій та сфери обслуговування Олеся Канюк та другокурсник факультету інформаційних технологій і систем Олександр Зубенко.

Фоторепортаж Станіслава Чубаря

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