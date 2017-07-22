Зухвало, шалено та поза законом: всесвітньовідомий черкаський руфер підкорює найвищі будівлі світу

Він сидів на плечі у статуї Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро, піднявся на одну з найвищих споруд в США, проник на космодром "Байконур", піднімався на вершини піраміди Хеопса в Єгипті, Шанхайської вежі у Китаї, Кельнського собору в Німеччині та підкорив міст на острів Російський у Владивостоці. Черкаський руфер Віталій Раскалов потрапляє на споруди поза законом. А відчуття страху йому ніби і не знайоме. Подробиці мандрів унікального 24-річного юнака дізнавався сайт vikka.ua.





Наразі Віталій Раскалов – популярний у світі руфер, фотограф, блогер. Від себе додає, що він ще й головний біль служби охорони всіх висотних будівель.

Прізвище, під яким Віталій став відомим, вигадане. До цієї містифікації він вдався, аби уникнути проблем із правоохоронними органами країн та аби не втратити можливість вільно пересуватися світом.





Він народився 19 січня 1993 року у Черкаській області. До 6-го класу Віталій Яхненко (справжнє прізвище юнака) жив і навчався у місті Сміла. Потім його сім'я переїхала до Росії. Школу він закінчував у Москві, але російське громадянство так і не отримав. Раскалов вступив на факультет журналістики МДУ, проте кинув університет на першому ж курсі. Вищої освіти так і не отримав, бо вважає її непотрібною.

У 16 років Віталій Раскалов придбав фотоапарат і з часом захопився екстремальною зйомкою: фотографував міста з дахів висотних будинків. Спеціально для цього освоїв базові навички паркуру, навчився правильно стрибати і приземлятися. Хлопцю довелося також навчитися швидко бігати, бо іноді доводиться втікати від служби охорони будівель і працівників правоохоронних органів.

В одному зі своїх відео черкащанин зізнається, що руфити почав ще в Україні. Каже, що у дитинстві стрибав по дахах гаражів у рідному місті Сміла. Створивши амплуа невразливого щодо страхів та емоцій хлопця, він все ж зізнається, що не хоче, аби мати бачила у соцмережах його фото з дахів та небезпечних місць. Жартує, що її реакція для нього набагато страшніша за можливість попастися охороні чи поліції.

За словами руфера, у 2013 році він був депортований з Росії на 5 років.

"Мені сказали, що нібито за автомобільні штрафи, за порушення ПДР під час їзди на мотоциклі. Непокора співробітникам поліції, два неправильних паркування і один раз за якусь дурницю типу номерів. Досить будь-яких двох штрафів, щоб закрили в'їзд на 5 років", – пояснив він.

Не маючи освіти та постійної роботи, Віталій може собі дозволити мандрувати світом та небідно жити. Він завів блог в "ЖЖ", куди викладав фотографії з підкорених дахів. Грошей за це спочатку не отримував. Але згодом відео та фото з дахів та будівель стали купувати всесвітньовідомі канали. Зараз Віталій Раскалов співпрацює з CNN, BBC, NBC – продає їм відеосюжети зі сходжень. Екстремальні шоу без страховки користуються популярністю на Заході і телеканали, провідні видання за них охоче платять.

Також черкащанин заробляє на рекламі брендів: фотографується в майках і кепках з їхнім логотипом, знімається у відеороликах.

"Трохи більше року тому ми забралися на Шанхайську Вежу що викликало неймовірний резонанс. Чесно кажучи, такого ми не очікували. Ми вирішили підтримувати цю славну традицію і підкорювати все нові будівництва по всьому світу. Сьогодні мова піде про будівлю, що будується у фінансовому центрі в Шеньжені, Китай. Висота крана цього будівництва сягає майже 660 метрів, що наразі робить цю будівлю другою за висотою в світі. Після Бурдж Халіфи в ОАЕ, звичайно ж", – написав він у своєму блозі в ЖЖ.

Об'їздивши майже всю Азію, відвідавши кілька разів Китай і Арабські Емірати, руфер зі своїми друзями поставив за мету потрапити у США. У 2015 році це їм вдалося.

"Дістатися до Сполучених Штатів Америки для нас було щось на кшталт мрії. Хоча б тільки через те, що перші хмарочоси з'явилися саме там. Найскладнішим було отримання візи. Для громадян Росії і України цей процес вельми складний. Восени цього року, отримавши заповітні і довгоочікувані візи, ми почали планувати нашу подорож", – зазначив він.

Закони у США дуже жорсткі. Особливо в Нью-Йорку. Через збільшення кількості випадків проникнення на відомі споруди міста, як-то Бруклінський міст, Вежа Свободи, Уряд збирався прирівняти Trespassing (з англ. – вторгнення, порушення кордонів) до федерального злочину. Це означало б реальний тюремний термін від 3 до 5 років у разі затримання.

"Woolworth Building один із перших хмарочосів Нью-Йорка. Його висота 241 метр. Будівля побудована в 1913 році у стилі неоготики. Це одне з цікавих місць, на яке ми забиралися в NYC (ред. – New York City). На наш подив 30 останніх поверхів будівлі перебували на стадії реконструкції, завдяки чому нам і вдалося залізти вгору, не зустрівши жодних труднощів у вигляді охорони або закритих дверей. Також ми забралися до будівлі Нью-Йоркської адміністрації. Досить довго вирішували, чи варто ризикувати нашою свободою і лізти на мости, чи ні. В результаті залізли на Манхеттенський міст", – розповідає руфер.

Пізніше, вже у поточному році, Віталій повернувся до Америки і продовжив підкорювати Нью-Йорк.

"Цього разу в нас найвища зі споруджуваних будівель Америки – Південна Вежа на Манхеттені", – написав він у коментарі до нюйоркського відео.

Навіть у Японії, де через надсучасні системи охорони неможливо непомітно порушити закон, руферу підкорився 4-й за висотою міст у світі.

"Коли вкотре мене запитають, де найскладніше лазити, я з упевненістю можу відповісти, що в Японії. Але, навіть незважаючи на хитромудрі системи охорони і величезну кількість камер на об'єктах, нам все-таки вдалося забратися на один із найбільш значущих об'єктів країни. Найвищий підвісний міст у світі – великий міст протоки Акасі. Висота пілонів – 300 метрів", – поділився він.

Сходження на Шанхайську вежу було теж чималою авантюрою, бо в Китаї закони для руферів суворі. Раскалов удався до хитрощів та вирішив піднятися туди на Китайський Новий рік, коли охорона не така пильна. Його команді довелося подолати 120 поверхів уночі, а потім майже добу спати там, чекаючи гарної погоди.

Влітку 2015 року руфер подорожував по Південній Америці. Звичайно, заради екстремальних пригод та нових вершин.

"Ми відвідали Бразилію, Аргентину і Чилі. Першим містом і метою всієї нашої поїздки був Ріо-Де-Жанейро. Мені здається, багато хто здогадується, що ми залізли на знамениту Статую Христоса-Спасителя, яка височіє над усім містом з гори Корковаду", – повідомив він своїм прихильникам.

Серед географії мандрів руфера є і Україна. Саме подорож до Чорнобиля надихнула його на зухвалу експедицію та підкорення Байконуру.

"Ідея потрапити в Байконур у нас з'явилася після подорожі до Чорнобиля інтернаціональним складом з Великої Британії та України. Поїздка пройшла так добре, що ми вирішили домовитися і на 2017 рік придумати собі більш складну місію, і це виявився Байконур", – розповів він.

У занедбані ангари найбільшого в світі космодрому Байконур він з однодумцями відправився цьогоріч на травневі свята. Усередині мандрівники зробили унікальні знімки першого і останнього радянського багаторазового космічного корабля "Буран", який вже багато років стоїть безхазяйний. Прямо там мандрівників затримали працівники правоохоронних органів. Але після допиту проблем з поліцією та ФСБ вдалося уникнути.

"Ми говоримо: ми туристи. Мовляв, прийшли на Байконур подивитися. Перше, що сказали поліцейські, це: "Які на хрін туристи". Коротше, як виявилося, вони засідку влаштували мисливцям за металом. Мародерам іноді складно підібратися до ангару, і вони, щоб красти метал, копають траншеї і прямо з траншей беруть кольоровий метал, – розповів руфер. – Потім був найкоротший допит ФСБ у світі. Хвилини дві зайняв. Запитує нас: "Ви що там робили?". Ми говоримо: "Ходили, дивилися". Він каже: "Фотки є? Що фоткав?". Кажу: "Бурани". Він такий: "А ракети дивився?". Я кажу: "Ні, а там ракети є?". Він каже: "Так, даремно не сходили".

Загалом же "пам'ятник космічним амбіціям людства" справив на руфера грандіозне враження.

У листопаді цього року черкащанин планує поїздку до африканської Намібії.

"Наші цілі в цій країні дуже прості: побачити найбільший водоспад у світі та зустріти світанок в мертвій долині, побачити гепардів і інших диких тварин, навіть погодувати їх", – анонсує на своїй сторінці у Facebook мандрівник.

Фото: Фейсбук / Vitaliy Raskalov

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