Старовинний Львів: гарний відпочинок й широкий вибір варіантів проживання на будь-який гаманець!

Готелі у Львові, ціни

Якщо Ви плануєте відпустку, уікенд, ділову поїздку у Львів, або будете у місті Лева проїздом, заздалегідь подбайте про бронювання тимчасового житла. Готелі у Львові, ціни на них вражають різноманіттям!

Гостей завжди раді прийняти тризіркові, чотиризіркові і п’ятизіркові готелі Львова, мотелі, апарт-готелі й спа-готелі, бутік-готелі й вілли, фешенебельні готельно-ресторанні комплекси, затишні гостьові будинки й приватні садиби.

Серед них найвищі оцінки від туристів отримали готелі у Львові – «Три корони» й «Меркурій», Urban hotel й «Престиж», гостьовий будинок Inn Lviv і міні-готель «Фортуна». Дізнатись більше про готелі Львова можна на сайті hotels24.ua. Туристи також можуть орендувати подобово квартиру у Львові.

Житло у Львові буває не тільки дорогим, а й дешевим – наприклад, хостели. Даний тип розміщення користується особливою популярністю серед молоді, мандрівників, а також людей, які перебувають у відрядженні.

В хостелі постояльцям надається спальне місце з постільною білизною. Додаткових зручностей не передбачено. Гості можуть користуватися спільною кухнею, санвузлом (з холодним й гарячим водопостачанням), який, як правило, знаходиться в коридорі, а також шафкою для зберігання особистих речей, що зачиняється на ключ.

В хостелах Львова можливо забронювати як окремі номери для жінок, чоловіків, так і кімнати змішаного типу з роздягальнями, в яких проживають люди різної статті.

Найкращими хостелами міста являються - Yurus та AntiHostel Forrest, Emotions та Happy Hostel, StareMisto і Splash, «Іскра» й «Центрум», «Леосфера» й «Легенда Львова».

Чим приваблює туристів Львів?

В обласному центрі слід обов’язково побачити:

Ратушу й Високий Замок.

Площу Ринок і Вірменку.

Личаківське кладовище та Оперний театр.

Тут можна спробувати справжнє, традиційне пиво, випити чашку ароматної кави, посмакувати шоколадом львівської майстерні, вдосталь нагулятися старовинними вуличками, відвідати чудові, тематичні заклади - кав'ярні й паби, кнайпи й кафе, бари та ресторації.

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