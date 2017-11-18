Спорт для заможних. На Черкащині змагаються більше двохсот коней (ФОТОРЕПОРТАЖ)

У Жашкові протягом трьох днів – з 17 по 19 листопада триває відкритий чемпіонат Черкаської області з кінного спорту. Аби позмагатись в доланні перешкод, на Черкащину з’їхались 220 вершників зі своїми кіньми, серед яких діти, аматори та професіонали. Про це розповів головний тренер збірної Черкаської області, президент федерації кінного спорту Черкаської області Андрій Пономарьов.

За його словами, нині триває фінал «Відкритого чемпіонату Черкаської області з подолання перешкод». До цього було кілька етапів, перший з яких провели у березні. Далі – по одному або два етапи щомісяця.

- Ці змагання багатогранні. Висота перешкод починається від найменшої – для дітей, до найбільшої – для професіоналів. Також беруть участь аматори. Це заможні люди, які займаються чимось іншим, але мають коней і виступають на змаганнях. Кінний спорт це дуже-дуже дорогий вид спорт, - зазначив Андрій Пономарьов.

Нагородження призерів

Найбільше представництво на змаганнях мають центральні регіони. Серед професійних спортсменів – четверо із Черкащини. Всі вони представляють Жашківський кінний завод, на базі якого і проходять змагання.

Здобутки Жашківського кінного заводу

Завершиться чемпіонат завтра, коли вершники долатимуть зі своїми копитними найвищі перешкоди.

П’ятеро спортсменів Жашківського кінного заводу отримали подарунки від управління у справах сім’ї, молоді та спорт Черкаської ОДА – екіпірування для себе і для коней.

За словами начальника управління Максима Зеленського, всі п’ять комплектів екіпірування коштують близько трьохсот тисяч гривень. Кожному спортсмену обирали індивідуальний комплект, залежно від потреби.

- Цей спортивний комплекс надає можливість спортсменам займатись безкоштовно. Тому вони не потребують коштів на утримання, а відтак ми спрямували кошти на екіпірування, - зазначив Зеленський.

Серед тих, хто отримав новий комплект амуніції була і16-річна представниця Жашківського кінного заводу Юлія Криворучко, яка попри свій юний вік має кілька перемог всеукраїнських та нагороди міжнародних змагань.

Юлія Криворучко зі своїм підопічним

- Займаюсь кожного дня. Тренування йде сорок хвилин, але перед цим багато часу йде на те, щоб підготувати коня. Насамперед, хочеться завжди вигравати, йти вперед, - говорить дівчина.

Загалом, на Жашківському кінному заводі утримується кілька десятків коней. Дорослі коні знаходяться окремо від молодих. Також в окремому приміщенні утримують вагітних, які виношують лошат протягом одинадцяти місяців.

Так утримують молодих коней

За словами Андрія Пономарьова, головною метою утримання комплексу і підготовки молодих спортсменів є участь в Олімпійських іграх, до якої прагнуть юні жокеї Черкащини.

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