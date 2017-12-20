Жадан і Собаки вперше дали концерт у Черкасах

Сергій Жадан із гуртом «Жадан і Собаки» нарешті, за десять років існування, завітали до нашого міста. Цим концертом команда "Гайда" поставили завершальну крапку в фестивально-концертному сезоні 2017 року.



У двогодинну програму увійшли кращі пісні - від моменту створення гурту й до крайніх треків. Суботній вечір зібрав у собі все краще, що лише може трапитись на рок-концертах. Від слему, текстів на пам’ять, скандувань назв улюблених пісень, до танців із фронтменом посеред публіки, кількох пісень на біс й невимовної вдячності гурту до фанів. Можна з упевненістю сказати, що приїзду «Жадана і Собак» до Черкас варто було чекати всі ці десять років - від рок-н-ролили на славу!

Організатори поділились власними враженнями:

- Цей концерт по праву можна назвати кращим, із тих, за які ми коли-небудь брались. Більше того – один із найліпших, на яких доводилось бувати. Чудовим було все – від інтро до останніх акордів. Музикантів приємно здивувала публіка, вони й не очікували на таку віддачу…

Гостинність черкащан неабияк потішила учасників гурту, тому можна із впевненістю сказати – команда «Гайда» привезла їх до Черкас не востаннє. Наше місто було передостаннім у турі й залишило приємні враження на завершальному етапі. Попереду на гурт чекає мінімальний відпочинок і виступи за кордоном.

Наступним заходом, який об’єднає активну публіку, стане січневий арт-фестиваль «Гайда». Не пропустіть.





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