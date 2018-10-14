Олег Винник вперше показав рідний дім і сім’ю (ВІДЕО)

Популярний український співак, улюбленець жінок Олег Винник, недавно відсвяткував 45-річчя, вперше розповів про своє особисте життя. Він показав рідний дім і сім'ю. Артист, за яким полюють журналісти в пошуках сенсацій, сам запросив телевізійників в рідне село Червоний Кут Жашківського району Черкаської області. Ексклюзивно в «Ранку з Україною» на телеканалі «Україна» співак показав будинок, в якому жила його мама, познайомив з сестрою і племінниками, а також поділився дитячими спогадами.

Про це пише Лілія Музика у «Фактах».

На малій батьківщині у Олега багато пам'ятних місць: зруйнований будинок культури, де він грав на гітарі і ходив на дискотеки, річка, де він в дитинстві пропадав на риболовлі й найголовніше – рідний дім, де тепер живе його старша сестра Наталя.

На відео видно добротний будинок з хорошим ремонтом, у дворі все доглянуто, викладено плиткою, ростуть квіти. Сестра, усміхнена сільська жінка, міцно обіймає брата і розповідає про приготовані частування. Спеціально до його приїзду спекла в печі домашній хліб і його улюблені з дитинства пиріжки з горохом.

Прямо у дворі Олег Винник приготував у казанку юшку за своїм фірмовим рецептом з додаванням домашнього самогону. У цій справі головне не переборщити – радить співак – достатньо 50 гр.

Олег зізнався, що самогон готувала його покійна мама Ганна Яківна, яка пішла з життя 28 травня цього року. Їй було 80 років. На наступний день Винник дав сольний концерт на стадіоні в Тернополі і присвятив його пам'яті матері. Після чого багато шанувальників співака в мережі обурювалися його вчинком.

Раніше у відвертому інтерв'ю «Фактам» Олег з великою вдячністю згадував своїх батьків – простих сільських трудівників. З особливим теплом говорив про маму, яка з дитинства намагалася розвивати в тих умовах його співочий талант, не стала потурати примхи сина-підлітка і замість мотоцикла купила йому гітару.

«Якби мама тоді мама не наполягла на своєму, мене б, напевно, вже не було. Я ж молодий був, безбашений. У той час мене більше цікавили мотоцикли, ніж музика. Просив батьків купити хоча б мопед, навіть влаштував бойкот, не виходив з кімнати, не їв тиждень. Але після того, як мама зламала на моїй спині кілька прутів, я зрозумів, що байк мені не світить. Замість нього з'явилася гітара. Тоді було прикро, а зараз я дуже вдячний мамі, що ні поступилася тоді моєї примхи. Уже через рік самостійно освоїв інструмент, грав в групі на дискотеках і весіллях, почав заробляти перші гроші. За літо назбирав 900 рублів! Це було ціле багатство», – розповідав Олег Винник «Фактам».

Нагадаємо, у мами Олега були проблеми із зором. Заробивши досить коштів в Німеччині, де Винник працював солістом мюзиклів, він зміг оплатити операцію.

«Мені півжиття потрібно було прожити, щоб заробити грошей в Німеччині і зробити там мамі операцію. Коли вона побачила світ, я був найщасливішою людиною на світі», – розповідав Олег «Фактам».

Про свою сім'ю, дружину і дітей, інформацію про яких намагаються розшукати журналісти, Винник не промовив ні слова. Як пишуть ЗМІ, співак давно одружений зі своєю бек-вокалісткою Таюною, а дорослого сина вони нібито приховують за кордоном.

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