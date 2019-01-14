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У Мадриді відкрилася виставка відомої уманської художниці Одарки Дьоми-Пісної

14 січня 2019, 17:09 ПРОЧЕРК Таблоїд / Черкаські новини

10 січня в столиці Іспанії Мадриді відкрилася виставка картин відомої художниці з Умані Одарки Дьоми-Пісної. Експозиція називається «…quia nobiscum Deus» («…тому що з нами Бог»). Виставка триватиме до 31 січня у рамках міжнародного проекту «Леся Українка».

Дьома

Про е повідомляє Сайт міста Умань.

Ініціатором мистецького проекту став відомий іспанський художник та скульптор з міста Сарагоса Карлос Гарсіа Лаос.

На відкритті виставки Одарка Дьома-Пісна продекламувала вірш Лесі Українки «Contra spem spero!» (Без надії сподіваюсь!).

«Моя щира подяка, Посольству України в Королівстві Іспанії, першому секретарю, Віктору Харамінському та його чудовiй дружинi, Панi Антонiнi. За підтримку і розвиток української культури в Іспанії», – зазначила художниця на своїй сторінці у соціальній мережі.

Одарка Дьома-Пісна народилася у місті Умань Черкаської області. Є випускницею Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «українська мова, література та фольклор». Після народження доньки почала займатися мистецтвом.

Восени минулого року в Умані відкрили «іспанський парк» по вулиці Європейській, 56. Там знаходяться декілька арт-об’єктів авторства Карлоса Гарсії Лаоса. За словами ініціаторки проекту Одарки Дьоми-Пісної, ідея облаштування скверу з’явилася після встановлення там у 2016 році скульптури Карлоса Гарсії Лаоса «Материнський інстинкт».

У жовтні 2018 року Одарка Дьома-Пісна презентувала свої твори в Італії – під час виставки в рамках презентації проекту The We Contemporary. Цей проект, зокрема, включав видання четвертого щорічного каталогу сучасного мистецтва. До каталогу потрапили творчі доробки більш ніж 100 митців з 38 країн світу, зокрема, і Одарки Дьоми-Пісної. Організатором виставки творів мистецтва, відібраних до каталогу The We Contemporary 2018, тоді виступило об’єднання The Association Muse International Art Space.

А у квітні 2018 року виставка картин художниці відбулася в Грузії.

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Коментарі  

 
0 #1 Захід Європа,а росія *опа 14.01.2019 17:21
Гарна новина. подобається те, наскільки вільно зараз українці мандрують Європою і світом.
Хоча і про російську культуру не забувають - недавно он склали гарну частушку "в духє русскава фольклора":
МИМО РУSSКОГО КОРДОНА Я БЕЗ ШУТОК НЕ ХОЖУ -
ТО БЕЗВИЗ В ЗАБОР ЗАСУНУ, ТО ИМ ТОМОС ПОКАЖУ!
:P :P :P
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