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Привітання від міського голови

Черкащани діляться враженнями про богоявленське купання в крижаній воді (ФОТО)

19 січня 2019, 13:34 ПРОЧЕРК Таблоїд / Черкаські новини

Чимало черкащан у сьогоднішнє православне свято Хрещення Господнього (Богоявлення або Водохреща) вирішили випробувати себе на міцність, купаючись у крижаній січневій воді Дніпра.

Отець Михайло Шевчук зі Сміли

Отець Михайло Шевчук зі Сміли


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«Це було вперше! І це було нереально круто!!! Сміливіше!!!» – ділиться своїми враженнями у «Фейсбуці» черкащанка Інна Дудоладова.

Фото з Фейсбуку Інни Дудоладової

Юрій Ботнар

Юрій Ботнар

Серед любителів хрещенського купання і Юрій Сливко, інспектор енергоінспекції служби енергоаудиту Черкаського міського РЕМу, який за цікавим збігом обставин прийшов працювати сюди саме цього дня – 19 січня, 4 роки тому. Про це пише прес-служба ПАТ «Черкасиобленерго». Ідея стати моржем спала Юрію на думку ще 7 років тому. Вперше він вирішив зробити це в компанії з сестрою, котра теж, до речі, працює в «Черкасиобленерго».

– Той перший раз, коли ми пірнали, не забуду ніколи, – зізнається Юрій. – Напередодні Водохреща була плюсова температура, тому ми з сестрою були сповнені рішучості та ентузіазму. Проте вночі вдарило -10, і коли ми о 5-ій ранку приїхали на Дніпро, вода була вкрита кригою і дув страшенний вітер. Чесно кажучи, я задумався. А от сестра – ні. Дивлюся: роздяглася і пішла. До глибини треба було метрів з 20 іти. Вона пішла. А я стою. Вже й з виду зникла, а я стою. І тільки коли сестра вийшла, подумав: невже я не зможу?! Скажу відверто, вода – крижана, дихання – просто перехоплює, ноги, руки - зводить. Зате коли виниряєш, таке блаженство та тепло по всьому тілу, що словами не передати.

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Відтоді пірнати в ополонку на Водохреща для Юрія стало доброю і корисною традицією. Хлопець вірить, що цей обряд – корисний і для тіла, і для духу - допомагає йому зберігати гарне самопочуття протягом усього року.

– Щодо фізичного здоров’я, то до цього питання я ставлюся дуже відповідально, – говорить молодий батько двох синів. – Змалку займаюся фізкультурою, став майстром спорту з пауерліфтингу, ходжу в тренажерний зал, де, до речі, і зі своєю майбутньою дружиною познайомився. І синів, коли підростуть, долучатиму до здорового способу життя. Поки що ж регулярно воджу старшого, півторарічного сина на причастя, часто їжджу в монастир у Тишківці, це Вінницька область. З вірою в серці в наш час легше жити. Та й сам, ще коли був дитиною, помітив, що чим більше добрих справ робиш, тим краще тобі на душі. Тому моя віра проста – «роби добро людям».

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Похвалилися своїм купанням у крижаній купелі й інші черкащани.

Фото з Фейсбуку Геннадія Опальчука

Фото з Фейсбуку Яніни Танцюри

Журналіст В'ячеслав Лопушанський з дружиною

Журналіст В'ячеслав Лопушанський з дружиною

Депутат Максим Шило

Депутат Максим Шило

Марина Пустовгар

Марина Пустовгар

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Фото: Інна Туманова

Фото: Інна Туманова

Фото: Тетяна Сухенко

Фото: Тетяна Сухенко

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Тим часом, священики здійснюють особливий обряд Хрещенського освячення води. Православні вірять, що завдяки Божій благодаті ця вода має особливі цілющі властивості.

Фото Олександра Слєпцовського

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