«Урожай» подарував механізатору з Корсунщини Рено «Логан»

Вдесяте цього року сільськогосподарське підприємство «Урожай» (МХП) розіграло автомобіль та цінні призи серед найкращих механізаторів підприємства. У змаганні за Рено «Логан» брав участь 21 тракторист, який протягом року сумлінно трудився і високими результатами роботи довів свою ефективність. Яскраве костюмоване шоу зі змаганнями, конкурсами та вікторинами стало для учасників та гостей свята урочистим підсумком сільськогосподарського року. Власником новенького автомобіля став механізатор ТФ «Возз’єднання» Ігор Радченко з Пішок, що на Корсунщині. 22-річний співробітник «Урожаю» переміг в усіх відбіркових турах змагання. На перемогу надіявся, каже, як і всі його колеги. Тому радості не було меж, коли ключі від автомобіля опинилися в його руках.





- Ніде такого не бачив, щоб на підприємстві простим трудівникам можна було виграти машину. «Урожай» – саме така фірма, яка найбільше піклується про тих, хто найтяжче трудиться у полях, – переконаний Ігор Радченко. – А торік на Трактор-фесті я виграв ще й мопеда. Тому на собі переконався, що за старання людину в «Урожаї» обов’язково відзначають.

За словами директора ТОВ «НВФ «Урожай» Олега Васецького, проведення з року в рік розіграшу автомобіля серед передових механізаторів підприємства стало доброю традицією, яка свідчить про те, що найбільшою цінністю для «Урожаю» є хліборобська праця.

- Відзначення людей, які найбільше сил вкладають у те, щоб у кожного з нас був хліб на столі, – це свято для всього підприємства, адже жоден з передовиків філій не повертається додому з порожніми руками. За їхні старання ми відзначаємо їх цінними призами, зокрема пральними машинами, телевізорами, холодильниками, мобільними телефонами тощо, – наголошує Олег Васецький. – Коли людина відчуває, що її праця гідно оцінена, вона готова ще дужче старатися для розвитку підприємства.

Решту механізаторів також заохочено цінними подарунками:

Мопед

Кобзар Микола, філія «Росава», Канівщина

Телевізор

Задворний Андрій, ТФ «Ранок», Лисянщина

Кондрашевич Іван, АФ «Батьківщина Шевченка», Звенигородщина

Мотриченко Володимир, Тростянецька філія, Канівщина

Дивнич Віктор, Лисянська філія

Холодильник

Гудзенко Володимир, Катеринопільська філія

Ковбаса Василь, АФ «Мрія», Катеринопільщина

Шевченко Ярослав, АФ «Дружба», Корсунщина

Дорошенко Віктор, Кіровська філія

Пральна машина

Тепленко Анатолій, Валявська філія, Городищина

Дейнега Василь, Звенигородська філія

Женжера Микола, Звенигородська філія

Ноутбук

Савченко Олексій, АФ «Нива», Тальнівщина

Коцар Сергій, Шандрівська філія, Київщина

Риженко Руслан, АФ «Заповіт Шевченка», Канівщина

Доскач Володимир, філія ім. О.Г. Бузницького, Київщина

Мобільний телефон

Максименко Юрій, МТФ, Городищина

Галюк Віктор, Дніпровська філія, Канівщина

Ганич Ігор, Валявська філія, Городищина

Орленко Микола, АФ «Заповіт Шевченка», Канівщина



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