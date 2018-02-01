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Передача земель за межами населених пунктів ОТГ не може відбуватися в обхід закону, – Володимир Куцовол

01 лютого 2018, 15:42 Новини Черкас та Черкаської області

Влада заплуталась у власних маніпуляціях у земельному питанні. Нещодавно Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про початок в лютому процесу передачі земель за межами населених пунктів у власність об’єднаних територіальних громад в обхід парламенту.  При цьому чиновник, який сам ініціював децентралізацію ще в 2014 році, чудово розуміє, що це неможливо зробити законно без внесення відповідних законодавчих змін до чинних нормативних актів.  Така позиція пана Гройсмана, м’яко кажучи, нагадує чергову аферу.

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Про це заявив член Політичної ради Аграрної партії  Володимир Куцовол 29 січня на засіданні Аграрної ради.

«У нас є норми Конституції України, згідно з якими центральні органи виконавчої влади розпоряджаються землями державної власності, а місцеві органи самоврядування – комунальної. Землі за межами населених пунктів, за які йде мова, належать до категорії державних земель. У Земельному кодексі прописано такі ж положення. Відповідно без прийняття закону ці норми скасувати не можливо»,  – пояснив член Аграрної ради.

На думку Володимира Куцовола, питання передачі земель за межами населених пунктів в розпорядження ОТГ дуже важливе, однак вирішувати його потрібно у законний спосіб. Потрібен комплексний законопроект, який врегулює проблему. Ті ж ініціативи, які зараз є в парламенті, на це не здатні.

«Перед Новим роком в парламент внесли законопроект №7363, ініційований Президентом України. Інакше, як черговим «ляпом» влади – його назвати не можна. Він оформлений з численними порушеннями.  Це вже неприйнятно. Президент України повинен бути взірцем, повинен давати приклад і безапеляційно дотримуватися законів України, а не першим їх порушувати», – наголосив Володимир Куцовол.

Президентський законопроект №7363 було розроблено на основі п’яти проектів закону, раніше зареєстрованих у Верховній Раді. Переважна більшість з них пройшла перше читання.

«У цих законопроектах було багато гарних ініціатив, які підтримало  суспільство. Але до президентського варіанту потрапили, м’яко кажучи, суперечливі норми», - каже Володимир Куцовол.

Зокрема йдеться про те, що частину земель пропонується передати в розпорядження ОТГ, а частину – райдержадміністрацій, що суперечить Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

«Є великі сумніви, що структури райдержадмінстрацій зможуть бути ефективнішими у розпорядженні землями за Держгеокадастр. Це не вирішить проблему, а загальмує  децентралізацію. Адже сконцентрувавши в своїх руках вагомий ресурс – землю, райдержадміністрації не будуть зацікавлені у створенні об’єднаних громад», – зауважив Володимир Куцовол.

Є в законопроекті й інші колізії, зокрема, хто контролюватиме використанням земель. Певні статті передбачають передання контролю органам виконавчої влади місцевого самоврядування, а інші – обласним держадміністраціям.

«Виходить, одна норма суперечить іншій. Розробники обіцяють усунути це, коли закон пройде перше читання. Але на користь кого буде передано контроль – можна лише здогадуватися. Однозначно, все це роблять задля посилення президентської вертикалі»,  – констатував член Аграрної ради.

Крім того, у законопроекті відсутні реальні кроки з подолання земельного рейдерства, які заявлені у Пояснювальній записці до нього. На сьогодні Україні потрібна не імітація боротьби з рейдерством, а конкретні заходи та дії, що унеможливлять його експансію в майбутньому.

Про це інформує прес-служба Аграрної партії

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