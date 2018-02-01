Передача земель за межами населених пунктів ОТГ не може відбуватися в обхід закону, – Володимир Куцовол

Влада заплуталась у власних маніпуляціях у земельному питанні. Нещодавно Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про початок в лютому процесу передачі земель за межами населених пунктів у власність об’єднаних територіальних громад в обхід парламенту. При цьому чиновник, який сам ініціював децентралізацію ще в 2014 році, чудово розуміє, що це неможливо зробити законно без внесення відповідних законодавчих змін до чинних нормативних актів. Така позиція пана Гройсмана, м’яко кажучи, нагадує чергову аферу.

Про це заявив член Політичної ради Аграрної партії Володимир Куцовол 29 січня на засіданні Аграрної ради.

«У нас є норми Конституції України, згідно з якими центральні органи виконавчої влади розпоряджаються землями державної власності, а місцеві органи самоврядування – комунальної. Землі за межами населених пунктів, за які йде мова, належать до категорії державних земель. У Земельному кодексі прописано такі ж положення. Відповідно без прийняття закону ці норми скасувати не можливо», – пояснив член Аграрної ради.

На думку Володимира Куцовола, питання передачі земель за межами населених пунктів в розпорядження ОТГ дуже важливе, однак вирішувати його потрібно у законний спосіб. Потрібен комплексний законопроект, який врегулює проблему. Ті ж ініціативи, які зараз є в парламенті, на це не здатні.

«Перед Новим роком в парламент внесли законопроект №7363, ініційований Президентом України. Інакше, як черговим «ляпом» влади – його назвати не можна. Він оформлений з численними порушеннями. Це вже неприйнятно. Президент України повинен бути взірцем, повинен давати приклад і безапеляційно дотримуватися законів України, а не першим їх порушувати», – наголосив Володимир Куцовол.

Президентський законопроект №7363 було розроблено на основі п’яти проектів закону, раніше зареєстрованих у Верховній Раді. Переважна більшість з них пройшла перше читання.

«У цих законопроектах було багато гарних ініціатив, які підтримало суспільство. Але до президентського варіанту потрапили, м’яко кажучи, суперечливі норми», - каже Володимир Куцовол.

Зокрема йдеться про те, що частину земель пропонується передати в розпорядження ОТГ, а частину – райдержадміністрацій, що суперечить Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

«Є великі сумніви, що структури райдержадмінстрацій зможуть бути ефективнішими у розпорядженні землями за Держгеокадастр. Це не вирішить проблему, а загальмує децентралізацію. Адже сконцентрувавши в своїх руках вагомий ресурс – землю, райдержадміністрації не будуть зацікавлені у створенні об’єднаних громад», – зауважив Володимир Куцовол.

Є в законопроекті й інші колізії, зокрема, хто контролюватиме використанням земель. Певні статті передбачають передання контролю органам виконавчої влади місцевого самоврядування, а інші – обласним держадміністраціям.

«Виходить, одна норма суперечить іншій. Розробники обіцяють усунути це, коли закон пройде перше читання. Але на користь кого буде передано контроль – можна лише здогадуватися. Однозначно, все це роблять задля посилення президентської вертикалі», – констатував член Аграрної ради.

Крім того, у законопроекті відсутні реальні кроки з подолання земельного рейдерства, які заявлені у Пояснювальній записці до нього. На сьогодні Україні потрібна не імітація боротьби з рейдерством, а конкретні заходи та дії, що унеможливлять його експансію в майбутньому.

Про це інформує прес-служба Аграрної партії

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