Айвазовській стало гидко від екс-мера Черкас

Координатор всеукраїнської громадської мережі «Опора» висловила своє обурення з приводу дій колишнього мера Черкас, «регіонала» Володимира Олійника.





Як повідомляв «Прочерк» раніше, московський районний суд задовольнив позов Олійника про визнання Революції Гідності (Євромайдан) в Києві в 2014 році державним переворотом.

«Не можу промовчати щодо позивача у справі проти України в московському суді Володимира Олійника, колишнього регіонала, бютівця, очільника міста Черкаси та безсовісної людини, яка намагається через російські суди зараз підняти хвилю щодо визнання подій 2014 року державним переворотом в Україні. На жаль, мала нещастя знати цього "політика" особисто та вчитись з його старшим сином в одному класі. Володимир Олійник - знаний "діяч" місцевого масштабу, якому за списками БЮТ вдалось проскочити до парламенту, коли він витиснув з міста все що міг, а згодом перефарбуватись у регіонала. Ще за його мерської каденції він викликав відразу тим, як вмів на рівні міста керувати судами, силовиками та бюджетними коштами. Цей почесний юрист вирішив використати московський суд проти України замість того, щоб ходити та ставити в церквах свічки за всі ті злодіяння, які за його сприяння відбувались в Україні та в місті. Закони 16 січня проводились через пленарну залу за його керівництва і саме він рахував руки депутатів, які відали та не відали, що творили і чим закінчиться ця драма. Такі як він мали б бути фігурантами вже гаазького суду, щоб всі отримали по справам своїм. Вірю в те, що так і буде.

Жодних юридичних наслідків для України рішення районних судів Москви не матимуть значення, втім, багато хто захоче скористатись нагодою та паплюжити все те, через що довелось пройти українському народу та країні. А Олійник буде радіти, що його, амбітного "політика", зірку телеекранів згадали. Як в шоу-бізнесі, головне, щоб правильно прізвище написали. Гидко», - написала у Фейсбуці Айвазовська.



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