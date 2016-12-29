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Мер Черкас назвав головні перемоги та невдачі міської влади

29 грудня 2016, 11:48 Новини Черкас та Черкаської області

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко на сьогоднішній прес-конференції назвав те, що міській владі вдалося зробити за рік, і те, з чим виникли труднощі.


Головним успіхом очільник міста бачить у цьому році передачу місту тролейбусів, вартістю 50 млн грн. від ПАТ «Азот».

Ще однією перемогою Бондаренко вважає ремонт доріг. За його словами, цього року в Черкасах було відремонтовано найбільше доріг в Україні.

- У цьому році було відремонтовано більше доріг, ніж за всі часи незалежності. Ми посідаємо перше місце з розрахунку кількості відремонтованих доріг на одного жителя міста, - сказав Анатолій Васильович.

Незадоволення мер висловив з приводу стану ремонту тротуарів. Також міський голова сказав і про невдачу із закупівлею спортивного обладнання, а саме батутів, які хотіли придбати.

- Ми не використали державні кошти на придбання спортивного обладнання для облаштування у кінотеатрі «Мир» спортивного залу. Це були кошти за квотою народного депутата Олега Петренка. Обладнання це специфічне, його виробляють німецькі фірми. Те, що не вдалось його закупити – це недопрацювання департаменту освіти і це найбільша помилка за рік, - наголосив Бондаренко.

Читайте також: Меру Черкас не вистачило року, щоб відремонтувати центральну вулицю міста

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Коментарі  

 
+2 #2 Радік 29.12.2016 12:24
чому в нього ззаду немає сигналу? Принаймні так написано
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+4 #1 Я черкащанин 29.12.2016 12:09
Халай писав у "Фейсбуці", що товщина асфальтового шару деяких відремонтровани х доріг не перевищує півсантиметра.
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