У Черкасах підвищено вартість проїзду в маршрутках до 4 грн

З третьої спроби члени виконкому Черкаської міської ради проголосували за підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті до 4 гривень, інформує «Вичерпно».
Нагадаємо, перевізники вже давно просили підвищити вартість проїзду, оскільки, за їхніми словами, значно подорожчали паливо і автозапчастини.
Обосновать можно все, что угодно. Проверять надо - штатное расписание, договора поставок, первичную бухгалтерию. Никому это не интересно, ашоштызробыш, будэм платыть.
А чому б дійсно, не оприлюднити фінансове обгрунтування з розрахунками і цифровими викладками. Бо так все виглядить як від "фонаря".
Можна звичайно їздити тролейбусами але ж там тебе можуть непомітити і затоптати пільговики. Тобто з однієї сторони Толя і Ко плодять і утримують пільговиків, а з іншої сторони із працюючих витягують все більше коштів.
, ми на якийсь час застовбимося на "4". не можуть же вони піднімать раз на три місяці.