У Черкасах підвищено вартість проїзду в маршрутках до 4 грн

З третьої спроби члени виконкому Черкаської міської ради проголосували за підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті до 4 гривень, інформує «Вичерпно».







Сьогодні за підвищення проголосували майже одноголосно. Проти вже традиційно виступив заступник міського голови Ігор Коломоєць. До того його позицію підтримували Роман Ганзевич і Дмитро Кухарчук. Сьогодні вони не були присутні на засіданні.

Нагадаємо, перевізники вже давно просили підвищити вартість проїзду, оскільки, за їхніми словами, значно подорожчали паливо і автозапчастини.



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