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У Черкасах підвищено вартість проїзду в маршрутках до 4 грн

06 січня 2017, 09:49 Новини Черкас та Черкаської області

З третьої спроби члени виконкому Черкаської міської ради проголосували за підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті до 4 гривень, інформує «Вичерпно».

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Сьогодні за підвищення проголосували майже одноголосно. Проти вже традиційно виступив заступник міського голови Ігор Коломоєць. До того його позицію підтримували Роман Ганзевич і Дмитро Кухарчук. Сьогодні вони не були присутні на засіданні.

Нагадаємо, перевізники вже давно просили підвищити вартість проїзду, оскільки, за їхніми словами, значно подорожчали паливо і автозапчастини.

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Коментарі  

 
+2 #10 депутат 06.01.2017 14:25
Що за бездарі такі зібрались, які крім підвищення цін, тарифів,більш ні на що неспроможні.
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+2 #9 стабилизец 06.01.2017 14:02
не оприлюднити фінансове обгрунтування з розрахунками і цифровими викладками. Бо так все виглядить як від "фонаря".
Обосновать можно все, что угодно. Проверять надо - штатное расписание, договора поставок, первичную бухгалтерию. Никому это не интересно, ашоштызробыш, будэм платыть. :lol:
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+3 #8 Прожектор 06.01.2017 13:13
Цитую стабилизец:
Пэрэмога. Толя-лексус запустился на полную мощность. Хто видел калькуляцию и проверял ее ?

А чому б дійсно, не оприлюднити фінансове обгрунтування з розрахунками і цифровими викладками. Бо так все виглядить як від "фонаря".
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+7 #7 Коля 06.01.2017 13:00
Хотелось бы увидеть обоснования. Почему такая цена ане 2,50 или 2 грн? Покажите людям расчеты. Антимонопольный комитет за что получает деньги? Где все эти "громадьскі організації" ? Получается что они работают только по команде, или когда выгодно. А когда пришло время реально защитить граждан города, их нет.
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+7 #6 palamar 06.01.2017 12:37
Тепер у кожного працюючого в місяць на дорогу буде витрачатися близько 200 грн. (це якщо без пересадок).
Можна звичайно їздити тролейбусами але ж там тебе можуть непомітити і затоптати пільговики. Тобто з однієї сторони Толя і Ко плодять і утримують пільговиків, а з іншої сторони із працюючих витягують все більше коштів.
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+1 #5 Москаль Чарівник 06.01.2017 12:31
Сіє било нєізбєжно. Успокаює тіки те, шо Черкаси держались довго і тепер коли в других облцентрах почнеться новий виток 9а він почнеться)
, ми на якийсь час застовбимося на "4". не можуть же вони піднімать раз на три місяці.
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+15 #4 Галя 06.01.2017 11:55
Міська влада з третього разу подбала про народ. Гарний подаруночок до Різдва :-x
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+15 #3 Артур 06.01.2017 11:53
Маршруточная мафия - бессмертна.... :-x
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+9 #2 Реаліст Комаров 06.01.2017 11:52
Визначна подія, визначна. Може відсвяткуємо з смолоскипами?
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+12 #1 стабилизец 06.01.2017 10:55
Пэрэмога. Толя-лексус запустился на полную мощность. Хто видел калькуляцию и проверял ее ?
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