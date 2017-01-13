Бондаренко вважає, що питання утримання доріг у Черкасах стало політичним

Питання утримання доріг в Черкасах з господарського перетворилось на політичне. Про це у Фейсбуці заявив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.



«Хочу розставити всі крапки над "і" в питанні утримання доріг взимку, яке раптом із чиєїсь легкої руки з господарського стало політичним. Перше – аукціон по утриманню міських доріг відбудеться вже у четвер, 19 січня. Якщо один із ймовірних учасників-підрядників не хоче прибирати до четверга, виставляючи свої умови – це його право. До якихось надзвичайних ситуацій, які могли б виникнути внаслідок дій одного монополіста – прибиральника, ми готові. За моїм дорученням в місті створений оперативний штаб з очищення вулиць від снігу, близько 30 одиниць комунальної техніки напоготові».

Також Анатолій Васильович звернувся із проханням до керівників організацій та установ різних форм власності:

«Підставте плече міській громаді, розчистіть свою прилеглу територію, стоянки, тощо. Це і є момент, коли ми разом повинні виявити ту соціальну відповідальність, зокрема, бізнесу, про яку так часто говоримо. І ще – підрядна організація, яка зараз так гучно робить майже політичні заяви, тривалий час залишалася монополістом у цій сфері, отримуючи шалені кошти на зимове утримання доріг. В 2016 році міському бюджету це обійшлося в 16 мільйонів гривень, за 2017 рік цей підрядник вже отримав 4 мільйони 769 тисяч. Звинувачуючи інших учасників, які можуть скласти йому конкуренцію, ледве не в тендерному шахрайстві, підрядник, схоже, і надалі планує лишатися монополістом, одноосібно прибирати місто взимку та виставляти владі свої умови. Вважаю, що з’ясування стосунків та звинувачення такого плану в бік конкурентів потрібно проводити в установленому законом порядку з залученням правоохоронців, а не збурюванням громади в соцмережах та ЗМІ, - написав Бондаренко.

А також запевнив, що як міський голова, «докладе всіх зусиль, аби містяни не відчули на собі наслідків недобросовісних дій та шантажу таких підрядників».



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