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Бондаренко вважає, що питання утримання доріг у Черкасах стало політичним

13 січня 2017, 11:20 Новини Черкас та Черкаської області

Питання утримання доріг в Черкасах з господарського перетворилось на політичне. Про це у Фейсбуці заявив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

«Хочу розставити всі крапки над "і" в питанні утримання доріг взимку, яке раптом із чиєїсь легкої руки з господарського стало політичним. Перше – аукціон по утриманню міських доріг відбудеться вже у четвер, 19 січня. Якщо один із ймовірних учасників-підрядників не хоче прибирати до четверга, виставляючи свої умови – це його право. До якихось надзвичайних ситуацій, які могли б виникнути внаслідок дій одного монополіста – прибиральника, ми готові. За моїм дорученням в місті створений оперативний штаб з очищення вулиць від снігу, близько 30 одиниць комунальної техніки напоготові».

Також Анатолій Васильович звернувся із проханням до керівників організацій та установ різних форм власності:

«Підставте плече міській громаді, розчистіть свою прилеглу територію, стоянки, тощо. Це і є момент, коли ми разом повинні виявити ту соціальну відповідальність, зокрема, бізнесу, про яку так часто говоримо. І ще – підрядна організація, яка зараз так гучно робить майже політичні заяви, тривалий час залишалася монополістом у цій сфері, отримуючи шалені кошти на зимове утримання доріг. В 2016 році міському бюджету це обійшлося в 16 мільйонів гривень, за 2017 рік цей підрядник вже отримав 4 мільйони 769 тисяч. Звинувачуючи інших учасників, які можуть скласти йому конкуренцію, ледве не в тендерному шахрайстві, підрядник, схоже, і надалі планує лишатися монополістом, одноосібно прибирати місто взимку та виставляти владі свої умови. Вважаю, що з’ясування стосунків та звинувачення такого плану в бік конкурентів потрібно проводити в установленому законом порядку з залученням правоохоронців, а не збурюванням громади в соцмережах та ЗМІ, - написав Бондаренко.

А також запевнив, що як міський голова, «докладе всіх зусиль, аби містяни не відчули на собі наслідків недобросовісних дій та шантажу таких підрядників».

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Коментарі  

 
+5 #4 Нерадівий Радік 13.01.2017 11:33
Толя, ти ж днями фотографувався на фоні катка? От бери той каток і укатуй сніг сам!
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+5 #3 правда 13.01.2017 11:31
так а чому міський голова сам не підставить плече громаді? Не візьме лопату, яку новим ще в часи своєї опозиційності, і не почне чистити сніг на вулицях?
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+5 #2 Марина 13.01.2017 11:20
Плохому танцору всегда сто-то мешает.
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+6 #1 Толя металл 13.01.2017 11:00
Зараз вже вся братва повернулася з Буковеля та Австрії. Створюємо штаб і починаємо мити бабки. Містяни і не відчують шелесту купюр. А сніг до спини -- ми ж на Лексусах!!!
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