Дорожникам для очищення доріг від снігу бракує людей і техніки

На різдвяні свята в період з 6 по 11 січня на Черкащині було значне погіршення погодних умов, а це снігопади, посилення вітру, зниження температури тощо. Все те, що нібито і є властивим для зими. Однак черкащани не завжди були задоволені тим, як розчищалися дороги від снігу.



Чому своєчасна ліквідація наслідків негоди не проходить на відмінно? І чому в нас не можна так гарно прибрати дороги, як за спостереженнями голови ОДА Юрія Ткаченка, це робить турецька компанія в одній з областей Західної України? Це питання обговорювали у понеділок на нараді в облдержадміністрації за участі відповідних служб.

Як поінформував виконуючий обов'язки начальника управління цивільного захисту ОДА Микола Шевчук, за час негоди вводилися тимчасові обмеження руху на дорогах Черкащини, проходили заходи щодо недопущення виникнення заторів, для відстою транспорту було визначено 42 майданчики, а щодоби на подолання наслідків негоди працювало від 100 до 150 одиниць спеціальної техніки. Разом з тим, для розчищення доріг місцевого значення було залучено 117 одиниць техніки. І загалом було розчищено від снігу та оброблено протиожеледною сумішшю понад 6 тисяч кілометрів. А якщо автомобілі і втрапляли в снігові замети, то їх витягували рятувальники. Всього рятувальники за період з 6 по 11 січня здійснили 22 таких виїзди по області.

– Проїзд на автодорогах загального користування в області було забезпечено! Проте очищення доріг до населених пунктів та в межах населених пунктах проводилося з запізненням. Так, поступала інформація до оперативної служби про ускладнення проїзду до деяких населених пунктів в Чорнобаївському. А найбільша кількість опадів була в Чигиринському районі – до 21 сантиметра, – зазначив Микола Шевчук. – Щодо тепло і водопостачання, то все було без перебоїв, за винятком одного з сіл на Уманщині. Але одразу ж все налагодили.

За підрахунками голови Черкаської облради Олександра Вельбівця, на одне експлуатаційне підприємство припадає 800 кілометрів доріг, які треба очистити, причому тієї кількості техніки і зважаючи на той стан, в якому вона перебуває, явно недостатньо.

Цікавила голову облради і статистика, адже формулювання «від 100 до 150» одиниць задіяної на дорогах техніки – це неточні дані. Однак точних даних йому так ніхто і не дав.

- А поки що нам природа допомагає, бо якби такий снігопад був не декілька днів, а тиждень, то був би крах, – обурювався Олександр Вельбівець.

Однак очевидним на нараді було те, що техніки та людей для прибирання доріг не вистачає.

Заступник начальника Служби автодоріг в Черкаській області Геннадій Андреєв розповів, що Укравтодор планує закуповувати нову снігоприбиральну техніку, і Черкаська область подала заявку на 26 машин КДМ-КраЗ, шість фронтальних навантажувачів та три автогрейдери.

А от директор ДП «Черкаський облавтодор» Олександр Северин зауважив, що невиплаченою залишається заробітна плата перед робітниками за грудень. Також бракує фахівців.

– По дві техніки, а одна людина робить. Є машини, готові працювати, а немає людей, – зауважив Олександр Северин. – Одна з причин: на дорожню галузь протягом 10 років ніхто не звертав уваги. Дорожню галузь просто гнітили!

Насамкінець начальник Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської ОДА Сергій Чубань нагадав присутнім, що вже за рік на місцеву владу очікують великі зміни: з 4,5 тисяч кілометрів автодоріг області 1,8 тис. км державних доріг будуть на утриманні Укратодору, а решта перейде повністю на обслуговування місцевої влади.

– І нам треба працювати над створенням стратегії розвитку: створювати комунальне підприємство абощо – зазначив Сергій Чубань



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