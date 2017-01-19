«Родичі – люди «самодостатні», – мер про нових власників елітної землі в Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував «Прочерку» інформацію, поширену вчора у ЗМІ, що його родичі заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами.







«Я не в праві і не повинен відповідати за дії та рішення своїх родичів. Але в даному випадку хочу зауважити, що мій брат, який живе у Білій Церкві, уже давно успішний і самодостатній підприємець, який сам вирішує, що йому робити. Що ж стосується родичів моїх підлеглих, то я тим паче не несу відповідальності за їхні дії», – зауважив Анатолій Васильович.

Як стало відомо, виділена безкоштовно на початку вересня Черкаською міською радою земля в елітному районі Соснівка змінила свої власників, ними стали близькі родичі керівництва міста.



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