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«Родичі – люди «самодостатні», – мер про нових власників елітної землі в Черкасах

19 січня 2017, 11:49 Новини Черкас та Черкаської області

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував «Прочерку» інформацію, поширену вчора у ЗМІ, що його родичі заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами.

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15822861_1020357678069591_4259099789833859139_n«Я не в праві і не повинен відповідати за дії та рішення своїх родичів. Але в даному випадку хочу зауважити, що мій брат, який живе у Білій Церкві, уже давно успішний і самодостатній підприємець, який сам вирішує, що йому робити. Що ж стосується родичів моїх підлеглих, то я тим паче не несу відповідальності за їхні дії», – зауважив Анатолій Васильович.

Як стало відомо, виділена безкоштовно на початку вересня Черкаською міською радою земля в елітному районі Соснівка змінила свої власників, ними стали близькі родичі керівництва міста.

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Коментарі  

 
0 #35 Прынц 20.01.2017 10:46
Цитую Сергій:
Цитую Вера Иванивна:
я готова выйти на Майдан против всей этой парашенковской камарильи.

мабуть ти дійсно довго була не в політиці, бо мова в статті йде про Бондаренка, а він в Батьківщині, якою керує Юлька, тому на Майдан не потрібно далеко їхати, достатньо прийти до міськради в Черкасах.

Действительно, это команда спасителей Украины из свиты "газовой прынцесы" и сироты Йули Тимошенко, от газового договора которой Украине еще три года отрыгиваться будет.
18.01.2017 "Не планируем оплачивать счет от Газпома на сумму $ 5,3 млрд за газ, который не заказывали и не получали в течение 2016 года. Это в три раза больше, чем мы заплатили за весь импорт (из Европы) в 2016 году" - сообщил "Нафтогаз". Российская компания хочет взыскать с Киева сумму, которую считает недоплаченной, согласно условиям договора 2009 года
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+3 #34 стабилизец 20.01.2017 10:15
Цитую Эксперт:
Цитую Лідія:
Мабуть Толянчик ти не досидиш до кінця каденції,винесу ть тебе з кабінету!

Так давайте поможем все мы- осуществить эту мечту.

ой как страшно. пришел-наворовал-свободен. по идее все, кто запустил самодостаточных вне порядка и очереди, должны быть наказаны уголовно.
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+1 #33 Сергій 20.01.2017 10:13
Цитую Вера Иванивна:
Долгое время я была вне политике,но сейчас чаша терпения переполнилась и сейчас я готова выйти на Майдан против всей этой парашенковской камарильи.

мабуть ти дійсно довго була не в політиці, бо мова в статті йде про Бондаренка, а він в Батьківщині, якою керує Юлька, тому на Майдан не потрібно далеко їхати, достатньо прийти до міськради в Черкасах.
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+5 #32 Воха 20.01.2017 09:36
Ну плятво-вы гниды уже перешли красную черту.
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+3 #31 Эксперт 20.01.2017 09:34
Цитую Лідія:
Мабуть Толянчик ти не досидиш до кінця каденції,винесу ть тебе з кабінету!

Так давайте поможем все мы- осуществить эту мечту.
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+7 #30 Черкасець 20.01.2017 08:49
Гребані ворюги.
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-1 #29 Валентина 19.01.2017 23:50
Цитую Хитається крісло:
Цитую Розвідка:
Даремно такі матеріали не з`являються :P . Під Толяном-метілістом почало хитатись крісло ...


Скоро Лютий люто помститься Металу за патріотів з шинами під Управлінням. Металолома посадить у тюрму за крадійство. І буде новий мер

Та ні, нового мера не буде, секретар буде править. А секретар у нас хто? Саша радик, він же і спонсор цього скандалу.
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+6 #28 YouMustMurder 19.01.2017 20:59
Надо признать, что даже Одарыч такой наглости себе не позволял
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+6 #27 Эксперт 19.01.2017 20:54
Цитую Микола:
У НАС Є АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО? Чи і там дармоїди? Безпрозваний також має довести справу до кінця - передати матеріали в НАБУ. Інакше навіщо було тріщати?

Все эти фейковые структуры по борьбе с коррупцией, контролируемые лично порошенко это профонация их деятельности.
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+4 #26 Вера Иванивна 19.01.2017 20:39
Долгое время я была вне политике,но сейчас чаша терпения переполнилась и сейчас я готова выйти на Майдан против всей этой парашенковской камарильи.
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