«Родичі – люди «самодостатні», – мер про нових власників елітної землі в Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував «Прочерку» інформацію, поширену вчора у ЗМІ, що його родичі заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами.
«Я не в праві і не повинен відповідати за дії та рішення своїх родичів. Але в даному випадку хочу зауважити, що мій брат, який живе у Білій Церкві, уже давно успішний і самодостатній підприємець, який сам вирішує, що йому робити. Що ж стосується родичів моїх підлеглих, то я тим паче не несу відповідальності за їхні дії», – зауважив Анатолій Васильович.
Як стало відомо, виділена безкоштовно на початку вересня Черкаською міською радою земля в елітному районі Соснівка змінила свої власників, ними стали близькі родичі керівництва міста.
Действительно, это команда спасителей Украины из свиты "газовой прынцесы" и сироты Йули Тимошенко, от газового договора которой Украине еще три года отрыгиваться будет.
18.01.2017 "Не планируем оплачивать счет от Газпома на сумму $ 5,3 млрд за газ, который не заказывали и не получали в течение 2016 года. Это в три раза больше, чем мы заплатили за весь импорт (из Европы) в 2016 году" - сообщил "Нафтогаз". Российская компания хочет взыскать с Киева сумму, которую считает недоплаченной, согласно условиям договора 2009 года
ой как страшно. пришел-наворовал-свободен. по идее все, кто запустил самодостаточных вне порядка и очереди, должны быть наказаны уголовно.
мабуть ти дійсно довго була не в політиці, бо мова в статті йде про Бондаренка, а він в Батьківщині, якою керує Юлька, тому на Майдан не потрібно далеко їхати, достатньо прийти до міськради в Черкасах.
Так давайте поможем все мы- осуществить эту мечту.
Та ні, нового мера не буде, секретар буде править. А секретар у нас хто? Саша радик, він же і спонсор цього скандалу.
Все эти фейковые структуры по борьбе с коррупцией, контролируемые лично порошенко это профонация их деятельности.