Скандал у 17-ій школі набирає нових обертів

Взаємні звинувачення з боку Дмитра Шакіна, який оприлюднив запис емоційних криків учительки 17-ої школи Черкас Наталії Макаренко, та інших батьків класу після зимових канікул відновилися. Обидві сторони конфлікту визнають, що атмосфера в класі не сприяє нормальному навчанню.



Дмитро Шакін, чия дочка Марійка заявила про неналежну поведінку вчительки, твердить у «Фейсбуці», що його дитину у класі й далі цькують. Так, один із учнів під час уроку знущався з неї, підбурював однокласників до байкоту, а вчителька робила вигляд, що нічого не чула. При цьому мати хлопчика пишається його «самостійною думкою» і «нічого не може зробити».

Крім того, Дмитро Шакін скаржиться й на поведінку батьків однокласників його дитини, які заважають йому заходити до класу, розмовляють з ним на підвищених тонах, звинувачують його в тому, що він «зробив свою дочку ізгоєм» тощо.

Дмитро Шакін просить департамент освіти та гуманітарної політики міськради «вжити заходів для забезпечення безпеки Марії Шакіної шляхом присутності представників Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради під час учбового процесу в СШ № 17, зокрема у 5-Б класі».

До «Прочерку» звернулися й представники протилежної сторони – батьків, які підтримують учительку Наталію Макаренко.

– Звісно, учителька чинила неправильно, коли підвищила голос на дітей, – погоджується психолог Ірина Дяченко, дитина якої також навчається у класі. – Але помилка була не настільки жахливою, щоб розгортати такий скандал, який було розгорнуто. Вчителька нікого не била, не ображала. Справді, дала волю емоціям. Але ніхто з батьків, крім одного, не має до неї претензій. Якби Дмитро Шакін хотів по-справжньому розв’язати проблему, він би звернувся не одразу до ЗМІ, а спочатку – до самої вчительки, інших батьків, директора школи, департаменту освіти. А так це більше схоже на піар-акцію, яка не несе ніякої користі учням, у тому числі і його, Шакіна, доньці.

За словами пані Ірини, більшість дітей і батьків класу підтримують Наталію Макаренко, бо вона, хоч і людина емоційна, але дає гарні знання, і діти її люблять. Вона – справедлива і небайдужа до дітей. Натомість, самі діти з класу визнають, що вони – не ангели, й іноді поводяться так, що не кожен учитель може втриматися від емоційного реагування.

Батьки, які підтримують Наталію Макаренко, і педагоги школи заперечують усі закиди Дмитра Шакіна у цькуванні Марійки.

За словами пані Ірини, з огляду на скандальну ситуацію, рівень успішності падає. Всі – і вчителі, і діти, переконані, що кожне слово, яке вимовляється в класі, записується. Кожна деталь скандалу, кожна дія опонентів потрапляє у «Фейсбук». Деякі вчителі вже відмовляються вести уроки в цьому класі, щоб якісь їхні слова не були витлумачені проти них.

– І наші діти, і ми, батьки, не знаємо, як вийти з цієї ситуації, – каже Ірина Дяченко. – Кожна дитина – це особистість, і закручуванням гайок питання не розв’яжеш. Зараз ситуація – вкрай нервозна, і загострення триває. Ми не розуміємо, чого сьогодні домагається Дмитро Шакін: щоб усі учні, крім його дитини, перевелися в інший клас? Усе одно вчитися в таких умовах – неможливо. Зараз ми підходимо до того, щоб звернутися до адміністрації з проханням дозволити нашим дітям навчатися дистанційно, тобто не відвідуючи школу...

Наразі учителька Наталія Макаренко продовжує працювати, дію наказу про її звільнення призупинено. Профспілка навчального закладу виступила на її підтримку. У школі очікують на візит дитячого омбудсмена.



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