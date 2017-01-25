Під час круглого столу підприємці не побачили Бондаренка, Ткаченка і Радуцького

Сьогодні в Черкасах відбулась зустріч лідерів бізнес-асоціації та підприємців-роботодавців Черкас, які обговорювали зміни у законодавстві щодо повноважень органів місцевого самоврядування.



Зокрема, учасники зустрічі, яку організували профспілки, були незадоволені ініціативою деяких політичних сил про створення нової структури – фінансової поліції. За їх словами, інспекторам праці надали величезні повноваження, а представникам органів місцевого самоврядування видадуть посвідчення інспекторів праці.

За словами голови профспілкової організації «Солідарність» Ольги Ракової, створення такої структури призведе лише до корупції і зменшення кількості підприємців.

Також, пані Ольга зазначила, що на зустріч були запрошені представники Черкаської влади, які проігнорували це запрошення.

- Ми не бачимо тут пана мера, пана секретаря міськради, пана губернатора. Дякую лише депутатам обласної ради, які прийшли на зустріч, - сказала Ольга Ракова.

Вона наголосила, що такий круглий стіл проводиться вперше в Україні.

Деталі з круглого столу згодом.



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