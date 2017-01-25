Ткаченко радить ректорам йти в ногу з часом і не забувати за АТОвців

Вчити дітей так, щоб у майбутньому вони були затребуваними на ринку праці, попросив керівників вищих навчальних закладів області голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко на раді ректорів, інформує журналіст «Прочерку».



Також губернатор звернувся до освітян з закликом «не множити потенційних безробітних».

– 50-70% наших дітей, на превеликий жаль, не працюють за спеціальністю після закінчення вищих навчальних закладів. Вища школа дедалі частіше готує користувачів, а не людей, які б глобально могли змінити ситуацію в тій чи іншій сфері. І це величезна проблема, особливо, якщо говорити за кадри в державному управлінні. У Радянському Союзі були відповідні школи, що готували кадри. Тож, вважаю, що нам слід було б відходити від жорстких рамок управління в галузі і орієнтуватися на ринок праці. Великим попитом нині користуються суміжні спеціальності, такі як юрист-економіст, журналіст-аналітик. Сьогодні в рамках оптимізації та економії сучасні підприємства потребують таких фахівців, – зауважив Ткаченко.

За словами голови ОДА, він також цікавився тим, які спеціальності готують європейські вузи в умовах інновацій і технологічного прогресу.

– Нейромаркетолог, урбаніст, спеціаліст з нанотехнологій, дизайнер з імплантованих органів тощо. Все це є нові виклики часу. Наша область розпочала з невеличких кроків до цього у школах. Так, ми впровадили серед предметів робототехніку і учні вже навіть готуються до змагань. У зв’язку з цим, зауважу, що є потреба і в педагогах, які б розуміли новітні методології навчання, – наголосив Юрій Ткаченко. – Тож просив би вас, шановні ректори, ініціювати перед профільним міністерством введення в навчання таких спеціальностей.

Однак, губернатор визнав, що для нових спеціальностей треба відповідні ресурси для наукової і практичної бази. Тож він порадив ректорам направляти обласній владі пропозиції, щоб і вони могли вишуковувати в бюджеті можливості, а також просити допомоги навіть в нардепів.

– Окремо звернув би увагу на АТОвців, що повертаються з війни. Навчання було б для них кращою реабілітацією. Бо навчання – це перспектива і майбутнє! – сказав Юрій Ткаченко.



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