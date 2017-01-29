Через обвал труби котельні в Монастирищі тисячі людей залишилися без тепла (ВІДЕО)

29 січня о 00:10 в місті Монастрище на вулиці Соборній сталось руйнування димової труби газової котельні КП «Теплокомуненерго», яка належить Монастирищенській міській раді. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.





На місце події одразу виїхав черговий караул Монастрищенської пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Черкаській області. Під час проведення розвідки на місці руйнування встановлено, що будівля котельні не ушкоджена, загиблих та травмованих внаслідок події немає.

Для розбору конструкцій на місці надзвичайної події працюють 2 одиниці інженерної техніки та 25 працівників комунального підприємства. Головним завданням робіт, що тривають, є очищення 2-х газовідводів і підключення котельні до димової труби, що залишилась. Водночас, вирішується питання щодо переключення котельні до резервної димової труби, яка знаходиться на відстані 40 метрів від місця події.

Рятувальники Монастирищенської пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС, за допомогою спеціального інженерного обладнання та інструменту виконують роботи з демонтажу пошкоджених металевих конструкцій та залишків труби.

Вранці, в районній державній адміністрації відбулось засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для ліквідації наслідків аварії створено відповідний штаб до якого залучені представники усіх аварійних служб та відомчих організацій.

Станом на 11 годину ранку в місті вдалось повністю відновити режим подачі теплопостачання до усіх житлових помешкань на мінімально достатньому рівні.

На ряді об’єктів критичної інфраструктури, введені в дію та використовуються можливості аварійних теплогенеруючих станцій, а також розгорнуті пункти обігріву.

На місце події працює мобільно-оперативна група Управління ДСНС

Труба висотою 80 метрів побудована в 1980 році, внаслідок події сталося руйнування 60 метрів її верхньої частини. Внаслідок події без теплопостачання залишилось близько 2000 абонентів (орієнтовно 5000 осіб з 13100 осіб, які мешкають у районному центрі).



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