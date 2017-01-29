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Через обвал труби котельні в Монастирищі тисячі людей залишилися без тепла (ВІДЕО)

29 січня 2017, 17:04 Новини Черкас та Черкаської області

29 січня о 00:10 в місті Монастрище на вулиці Соборній сталось руйнування димової труби газової котельні КП «Теплокомуненерго», яка належить Монастирищенській міській раді. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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На місце події одразу виїхав черговий караул Монастрищенської пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Черкаській області. Під час проведення розвідки на місці руйнування встановлено, що будівля котельні не ушкоджена, загиблих та травмованих внаслідок події немає.

Для розбору конструкцій на місці надзвичайної події працюють 2 одиниці інженерної техніки та 25 працівників комунального підприємства. Головним завданням робіт, що тривають, є очищення 2-х газовідводів і підключення котельні до димової труби, що залишилась. Водночас, вирішується питання щодо переключення котельні до резервної димової труби, яка знаходиться на відстані 40 метрів від місця події.

Рятувальники Монастирищенської пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС, за допомогою спеціального інженерного обладнання та інструменту виконують роботи з демонтажу пошкоджених металевих конструкцій та залишків труби.

Вранці, в районній державній адміністрації відбулось засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для ліквідації наслідків аварії створено відповідний штаб до якого залучені представники усіх аварійних служб та відомчих організацій.

Станом на 11 годину ранку в місті вдалось повністю відновити режим подачі теплопостачання до усіх житлових помешкань на мінімально достатньому рівні.

На ряді об’єктів критичної інфраструктури, введені в дію та використовуються  можливості аварійних теплогенеруючих станцій, а також розгорнуті пункти обігріву.

На місце події працює мобільно-оперативна група Управління ДСНС

Труба висотою 80 метрів побудована в 1980 році, внаслідок події сталося руйнування 60 метрів її верхньої частини. Внаслідок події без теплопостачання залишилось близько 2000 абонентів (орієнтовно 5000 осіб з 13100 осіб, які мешкають у районному центрі).

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Коментарі  

 
-2 #2 Черкащанин 29.01.2017 21:08
Цитую Олексій О.М.:
Коли вже ми на своїй землі станемо господарями .Чому нам не дають право розмовляти своєю мовою, нас не цікавлять політики іноземні які нами керують, для нас найголовніше це наша мова, щоб ми могли своєю мовою управляти і вдома і в сараї .Головне це наша мова солов'їна .

Дурень ти, ватний. :-x
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-5 #1 Олексій О.М. 29.01.2017 19:32
Коли вже ми на своїй землі станемо господарями .Чому нам не дають право розмовляти своєю мовою, нас не цікавлять політики іноземні які нами керують, для нас найголовніше це наша мова, щоб ми могли своєю мовою управляти і вдома і в сараї .Головне це наша мова солов'їна .
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