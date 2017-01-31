В УПЦ прокоментували катеринопільську бійку священиків

Інформацію про бійку між священиками Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви (Московського патріархату) розміщено з відповідними коментарями на офіційному сайті Черкаської єпархії УПЦ.



У статті наголошено, що протоієрей УПЦ Віктор Криванич має бездоганну репутацію і служить у Катеринополі уже 26 років. Наразі він проходить лікування від струсу мозку та численних тілесних ушкоджень у районній лікарні.

Отця Віктора священики УАПЦ запросили на квартиру підприємця та волонтера Андрія Штепи з тим, щоб «порозумітися». Проте, на думку парафіян, насправді представники УАПЦ «давно поклали око на чудовий храм, який звів отець Віктор разом з христолюбивою громадою».

«На своє ввічливе: «Доброго вечора!» отець Віктор почув: «Для московського попа не може бути доброго вечора», – йдеться у статті. – Така «гостинність» дійсно не обіцяла для нього особисто нічого доброго. Матушка Олена досі з жахом згадує, як побачила на дворі скривавленого отця Віктора, за яким гналися його кривдники, вимагаючи «зректися престолу» і «москальської віри».

Обставити того вечора наразі розслідують у поліції. За фактом бійки, яка для отця Віктора закінчилася терміновою госпіталізацією, відкрито провадження.

На сайті єпархії прокоментовано й попередні дописи у ЗМІ, де розповідається про те, що отець Віктор побив трьох священиків УАПЦ, і особливо дісталося одному з них, який отримав удар пляшкою. У статті зауважено, що на фотографії постраждалого «кров більш схожа на кетчуп».

«30 січня до Катеринопільської районної держадміністрації прийшла майже вся православна громада благочиння, щоб встати на захист отця Віктора Криванича, власних законних прав віруючих і рішуче вимагати від місцевої влади вжити невідкладних заходів з тим, щоби убезпечити людей від свавілля, погроз і провокацій, які безкарно чинять представники УАПЦ, – мовиться у статті. – У зверненні на ім'я Президента нашої держави Петра Порошенка, голови Катеринопільської РДА Ольги Ніколенко, керівників органів місцевого самоврядування, яке підписали близько 200 парафіян, містяться, зокрема, такі вимоги:

- захистити Свято-Михайлівський храм та його настоятеля протоієрея Віктора Криванича від нападів з боку представників УАПЦ;

- вирішити питання про охорону отця Віктора, членів його родини та сприяти в прискоренні розслідування інциденту, що стався;

- інформувати керівництво УАПЦ щодо протиправних дій священнослужителів цієї конфесії та отримати від нього інформацію щодо вжиття негайних дієвих заходів задля їх припинення і недопущення у майбутньому.»

Під час зустрічі віряни УПЦ скаржилися на те, що представники УАПЦ їх безпідставно звинувачують у сепаратизмі, наліплюють ярлики «московських запроданців» тощо.

Погрози надходять на адресу навіть депутата обласної ради Олександра Коваленка, який теж став за захист отця Віктора.

Під час зустрічі лунали виступи про те, що від катеринопільських представників УАПЦ дістається не лише «московським попам», а й Київському патріархату. Павлові Добрянському, який проходить як один з головних фігурантів у побитті отця Віктора Криванича, свого часу, в його бутність священиком УПЦ Київського патріархату, було заборонено звершувати богослужіння. «Павло Добрянський, колишній настоятель храму УПЦ КП у селі Комарівка Макарівського району Київської області, не дотримувався встановленого порядку служіння, на нього почали надходити скарги від пастви. Крім того, отець Павло не виконував вказівки Патріарха як служитель Церкви і з часом почав сам себе наділяти певними повноваженнями», – йдеться в офіційному документі УПЦ КП.

Не маючи ані зареєстрованої громади, ані відведеної земельної ділянки, представники УАПЦ попри все встановили вагончик з хрестом, маючи намір привласнити приміщення колишньої котельної поблизу РДА і розпочати будівництво.

– Коли ці люди звернулися до мене з проханням по допомогу, я одразу привернув увагу на їх наміри, – розповів далі депутат Олександр Коваленко. – Вони хотіли «віджати» все й одразу: церкву отця Віктора, землю для своїх потреб. Навіть їхні молитовні заходи більш схожі на побори, які завершуються політичними чварами, цькуваннями один одного.

Сьогодні життю і здоров'ю отця Віктора Криванича та його родині нічого не загрожує: їх охороняють поліція та місцева самооборона. На телефон батюшки, який досі перебуває у районній лікарні, надходять численні дзвінки: люди звідусіль пропонують йому свою допомогу, підтримку, захист. А в його храмі щодня перед чудотворним образом Божої Матері «Сухо-Калигірська» звершуються молебні за мир у мальовничому Катеринопільському краю і, звичайно ж, про скоріше одужання отця настоятеля.

А рівно за тиждень, 7 лютого, у приміщенні, де вчора точилася гаряча розмова, відбудеться нова зустріч керманичів району з представниками вже усіх релігійних конфесій Катеринополя. До цього часу слідство мусить завершити розслідування обставин інциденту, що стався, і об'єктивно поінформувати громадськість. На цій зустрічі чекають і представників УАПЦ.



реклама