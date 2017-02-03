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Замість патологоанатома депутатом від «Свободи» став безробітній (відео)

03 лютого 2017, 11:22 Новини Черкас та Черкаської області

У Черкаській обласній раді новий депутат. Про це на сьогоднішній сесії повідомила заступник голови обласної виборчої комісії Валентина Габ.

Так, замість депутата від «Свободи» Олексія Юрченка, депутатом став також «свободівець» Віталій Чміль.

- Розглянувши лист Черкаської облради обласна виборча комісія на своєму засіданні відповідно до Закону України визнала депутатом облради Чміля Віталія Олеговича, члена партії ВО Свобода, тимчасово непрацюючого, який проживає в місті Канів.

Нагадаємо, висуванець від ВО “Свобода” Олексій Юрченко, який є паталогоанатомом за фахом, здобув перемогу на виборах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

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Коментарі  

 
+1 #3 П 03.02.2017 23:28
Цитую Участковый:
на громадских работах не пробовал работать?

Депутату? Работать? Ви смієтеся? Та ще й на громадських работах? Ну, хіба як там лопату з моторчиком видадуть... Ви не бачили лопат з моторчиком? А де Ви бачили депутата, хай і бомжа безробітного, але ж з мандатом, та щоб він на громадських работах работав?
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+11 #2 Высоцкий 03.02.2017 16:29
Ну, а так я бомжую, беспартийный, не еврей;
Я на лестницах ночую, где тепло от батарей;
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+20 #1 Участковый 03.02.2017 13:34
"тимчасово непрацюючого!
8)
Бомж, тунеядец? В центре занятости на учете стоит? Столько тротуаров не очищено, на громадских работах не пробовал работать?
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