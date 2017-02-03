Замість патологоанатома депутатом від «Свободи» став безробітній (відео)

У Черкаській обласній раді новий депутат. Про це на сьогоднішній сесії повідомила заступник голови обласної виборчої комісії Валентина Габ.

Так, замість депутата від «Свободи» Олексія Юрченка, депутатом став також «свободівець» Віталій Чміль.

- Розглянувши лист Черкаської облради обласна виборча комісія на своєму засіданні відповідно до Закону України визнала депутатом облради Чміля Віталія Олеговича, члена партії ВО Свобода, тимчасово непрацюючого, який проживає в місті Канів.

Нагадаємо, висуванець від ВО “Свобода” Олексій Юрченко, який є паталогоанатомом за фахом, здобув перемогу на виборах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.



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