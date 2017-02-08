Омаргалієв попередив Ботнара, що має достатньо підготовлених людей

Депутат Черкаської облради Костянтин Омаргалієв на сесії облради висловився критично щодо силових методів розв’язання конфлікту на сесії.

– Не потрібно влаштовувати цирк на всю України. Чи можна висловлювати свою позицію без застосування фізичної сили? Бо в нас є достатньо фізично підготовлених людей, які можуть реагувати, – сказав він.

Депутат Юрій Ботнар зауважив, що знає, про що говорить депутат-колега, бо, за чутками, мовляв, той дійсно має підготовлених людей.

– І вони, кажуть, були на майданах чи, скорше, анти майданах... Неправильно вирішувати все силою. Але коли посадовець не хоче дотримуватися чинного законодавства, виступати державною мовою, то треба робити все, щоб було дотримано законодавство, – сказав Ботнар.

Нагадаємо, депутат Черкаської облради від «Свободи» Юрій Ботнар поконфліктував на сесії обласної ради з з в.о. директора готельного комплексу «Дніпро» Борисом Лебедцовим

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