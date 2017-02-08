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Омаргалієв попередив Ботнара, що має достатньо підготовлених людей

08 лютого 2017, 11:10 Новини Черкас та Черкаської області

Депутат Черкаської облради Костянтин Омаргалієв на сесії облради висловився критично щодо силових методів розв’язання конфлікту на сесії.

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– Не потрібно влаштовувати цирк на всю України. Чи можна висловлювати свою позицію без застосування фізичної сили? Бо в нас є достатньо фізично підготовлених людей, які можуть реагувати, – сказав він.

Депутат Юрій Ботнар зауважив, що знає, про що говорить депутат-колега, бо, за чутками, мовляв, той дійсно має підготовлених людей.

– І вони, кажуть, були на майданах чи, скорше, анти майданах... Неправильно вирішувати все силою. Але коли посадовець не хоче дотримуватися чинного законодавства, виступати державною мовою, то треба робити все, щоб було дотримано законодавство, – сказав Ботнар.

Нагадаємо, депутат Черкаської облради від «Свободи» Юрій Ботнар поконфліктував на сесії обласної ради з з в.о. директора готельного комплексу «Дніпро» Борисом Лебедцовим

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Коментарі  

 
+3 #12 володимир 09.02.2017 13:20
Цитую Пошливы:
Предлагаю вободовцам завесьт Омарнгаоиева в туалет и проверить его подготовленност ь...

мабуть буде хлопцям зле, цей точно накостиляє їм.
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+8 #11 бульба 08.02.2017 22:37
Цитую Панас:
Стадо дебілов!

Але ж за цею дібілокомандою повелись українці....?
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+8 #10 бульба 08.02.2017 22:36
бандота міряється биками?
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-9 #9 Пошливы 08.02.2017 18:47
Предлагаю вободовцам завесьт Омарнгаоиева в туалет и проверить его подготовленност ь...
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+17 #8 Інь і Янь 08.02.2017 18:44
Орки, гопники... і всі у владі або біля неї. Час вузьколобих нахаб.
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+17 #7 Панас 08.02.2017 18:11
Стадо дебілов!
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+23 #6 депутат 08.02.2017 14:46
Цитата: Бо в нас є достатньо фізично підготовлених людей, які можуть реагувати, – сказав він. В кого це в нас? І які це підготовлені люди? Я не признаю Свободи, але такі вислови вважаю не припустимими. Ви ж бл..ді і в період Майдану, з обох сторін, кожен використовував своїх підготовлених людей, і в період АТО використовуєте, ще й на далі хочете використовувать , самі, і ваші рідні та близькі, сидите в теплі і добрі, а людей на смерть посилаїте.Кого і для чого ми обрали, не місце таким в раді. Думаю що послідує належна реакція від депутатського корпусу, якщо вони самі не такі, інакше і їм не місце в раді.
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+8 #5 федор принципиальный 08.02.2017 12:01
Цитую БМП:
Вельбівець підставляє всю область. Елементарного порядку на сесії забезпечити не може.

А Андрюша Парубий может-бардак в стране,ничто и никто не наказуем,цирк-манеж другого слова подобрать не могу.
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-5 #4 БМП 08.02.2017 11:51
Вельбівець підставляє всю область. Елементарного порядку на сесії забезпечити не може.
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+32 #3 прохожий 08.02.2017 11:47
Цитую Чого вони не В АТО?:
А чому підготовлені "достатньо фізично підготовлених людей, які можуть реагувати" вони на в АТО? Чи це резерв для бізнес інтересів.

Ні вони для того щоб Ботнара і йому подібних загнати за можайський шлях.
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