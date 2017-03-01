На сьогодні в Черкасах розробляється проект реконструкції вулиці Пастерівської з урахуванням питань, пов’язаних з функціонуванням ринку. Про це на сьогоднішній прес-конференції повідомив мер Анатолій Бондаренко.







– Є багато проблемних питань пов’язаних з функціонуванням ринку. Пару років тому влада хотіла закрити ринок. Але ви пам’ятаєте, скільки було обурення, людям зручно там скуповуватися. Насамперед жителі міста мають приймати рішення, шкода, що часто вони суперечать законам України. Будемо вивчати питання і проводити збори мікрорайону, пропонувати, можливо, таки нове місце для ринку. Бо там є небезпечні комунікації. Близько 30 малих архітектурних форм в Черкасах стоять на газопроводах високого тиску. І там зокрема. А тоді виникають ситуації, як по вулиці Хоменка, коли два будинки були без газу, бо в гаражі, в зливній ямі проходив газопровід високого тиску, – каже Бондаренко.

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